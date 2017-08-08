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 Артиллерийские подразделения украинских ВМС выполнили боевые стрельбы в рамках тактических учений на Николаевщине. ФОТО

Сегодня, 8 августа, артиллерийские подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины на одном из полигонов Николаевской области успешно отработали этап тактических учений - боевые стрельбы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

В сообщении отмечается: "Береговые артиллеристы усовершенствовали свои знания и навыки, начиная от организации связи и службы тыла, и заканчивая разведкой и управлением огнем.

Артиллерийские подразделения вели огонь из противотанковых пушек прямой наводкой, отрабатывали навыки скоростного развертывания на боевых позициях и свертывания. Работали сегодня и пушки-гаубицы. Расчеты осуществляли огневое впечатление с закрытых огневых позиций, достаточно сложной задачей.

Стрельбы стали своеобразной кульминацией учений.

По оценке представителей командования подразделений, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовность в любую минуту выполнить поставленную задачу".

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Артиллерийские подразделения украинских ВМС выполнили боевые стрельбы в рамках тактических учений на Николаевщине 01

Артиллерийские подразделения украинских ВМС выполнили боевые стрельбы в рамках тактических учений на Николаевщине 02

Артиллерийские подразделения украинских ВМС выполнили боевые стрельбы в рамках тактических учений на Николаевщине 03

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Як намене, то наша арта дуже любить сруських, вже не одній кацапці допомогли кредит погасити
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