 Артиллерийские подразделения украинских ВМС выполнили боевые стрельбы в рамках тактических учений на Николаевщине. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВМС Украины.
В сообщении отмечается: "Береговые артиллеристы усовершенствовали свои знания и навыки, начиная от организации связи и службы тыла, и заканчивая разведкой и управлением огнем.
Артиллерийские подразделения вели огонь из противотанковых пушек прямой наводкой, отрабатывали навыки скоростного развертывания на боевых позициях и свертывания. Работали сегодня и пушки-гаубицы. Расчеты осуществляли огневое впечатление с закрытых огневых позиций, достаточно сложной задачей.
Стрельбы стали своеобразной кульминацией учений.
По оценке представителей командования подразделений, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовность в любую минуту выполнить поставленную задачу".
207 2
Под видом учений "Запад-2017" в Беларуси могут быть созданы базы вооружения и военной техники РФ, - Муженко(46)
Террористы провели учения вблизи Кадиевки: обстреляны частные дома, ранен гражданский, - ГУР(10)
Один военнослужащий погиб, пятеро травмированы из-за разрыва артиллерийского боеприпаса во время учений на полигоне в Киевской области, - Генштаб ВСУ(0)
Россия тайно готовит военные учения в Приднестровье, - правительство Молдовы(73)
Военные учения России: есть ли опасность для Украины?(0)
Пока российские войска будут находиться в Беларуси, полного спокойствия не будет, - посол Украины Кизим(44)
Украинской армии важно провести критический самоанализ, который был попросту невозможен многие годы в советской системе, - Ходжес(25)
Ответить
Ответить