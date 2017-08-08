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Все про:землетрясение (630) курорт (105) Турция (2043)

 Около турецкого курорта Бодрум произошло землетрясение. КАРТА

В районе популярного курортного города Бодрум в турецкой провинции Мугла произошло землетрясение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, землетрясение мощностью 5,3 балла по шкале Рихтера произошло в 15 км к юго-востоку от Эгейского побережья Бодрума, на глубине 10 км. Легкие толчки также ощущались в Измире.

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Около турецкого курорта Бодрум произошло землетрясение 01

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Тут увесь світ трясе не по-дитячому, а то якийсь Бодрум...
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5.3 для Турции - это фигня, вряд ли там даже серьезно штукатурка потрескалась.
это у нас бы была катастрофа, т.к. неизвестно, выдержат ли совковые здания (да и современные, если там материалы некачественные применялись, как обычно) такое землетрясение в принципе.
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