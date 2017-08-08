 Около турецкого курорта Бодрум произошло землетрясение. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, землетрясение мощностью 5,3 балла по шкале Рихтера произошло в 15 км к юго-востоку от Эгейского побережья Бодрума, на глубине 10 км. Легкие толчки также ощущались в Измире.
(Карта со страницы EMSC)
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это у нас бы была катастрофа, т.к. неизвестно, выдержат ли совковые здания (да и современные, если там материалы некачественные применялись, как обычно) такое землетрясение в принципе.
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