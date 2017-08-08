EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  432  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (4344) задержание (6057) Закарпатье (1462) таможня (1415)

 Закарпатские таможенники "заработали" на взятках 66,7 тыс. грн. ФОТО

В Закарпатской области сотрудники таможни уличены во взяточничестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители задокументировали факты систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами пункта пропуска "Вилок" Закарпатской таможни.

За нерастаможивание товаров и агрегатов к автомобилям и ввоз их в Украину злоумышленники требовали от предпринимателя тысячу долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье. ФОТО

Один из чиновников был задержан на рабочем месте при получении второго "транша" в 600 долларов. Общая сумма средств, при получении которых злоумышленники были задержаны, составляет 66,7 тысяч гривен.

Оперативники проверяют причастность к схемам руководства Закарпатской таможни.


Закарпатские таможенники заработали на взятках 66,7 тыс. грн 01Закарпатские таможенники заработали на взятках 66,7 тыс. грн 02

(Фото Нацполиции)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну прям НИВЕРЮ!!!)))
Вы шо нас за лохов держите???
66 тыш это тока у кого то с кошеля один отсек трусанули....да и то не выходной день))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выручку за пару часов, одного таможенника, изъяли ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоЗакарпатские таможенники "заработали" на взятках 66,7 тыс. грн. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти