 Закарпатские таможенники "заработали" на взятках 66,7 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители задокументировали факты систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами пункта пропуска "Вилок" Закарпатской таможни.
За нерастаможивание товаров и агрегатов к автомобилям и ввоз их в Украину злоумышленники требовали от предпринимателя тысячу долларов США.
Один из чиновников был задержан на рабочем месте при получении второго "транша" в 600 долларов. Общая сумма средств, при получении которых злоумышленники были задержаны, составляет 66,7 тысяч гривен.
Оперативники проверяют причастность к схемам руководства Закарпатской таможни.
(Фото Нацполиции)
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Вы шо нас за лохов держите???
66 тыш это тока у кого то с кошеля один отсек трусанули....да и то не выходной день))))
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