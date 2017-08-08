 Протестующие в Киеве перекрыли улицу Братиславскую, выступая против сноса парковки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбуке.
Отмечается, что жители перекрыли улицу Братиславскую. Митингующие перекрыли 6 полос дороги в сторону станции метро "Черниговская".
К месту происшествия прибыли несколько десятков охранников. Между протестующими и правоохранителями произошли стычки.
Пресс-секретарь полиции Киева сообщила Громадському о событиях на Братиславской: "Там есть судебное решение, работает исполнительная служба и Благоустройство. Полицейские обеспечивают правопорядок".
Отмечается, что участники акции выступают против сноса парковки вблизи Эпицентра.
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Вас ображає той, кого ви не здатні образити, тому ви, в свою чергу, ображаєте невинних людей!
Невже ви настільки тупі, що не здатні зрозуміти елементарні речі - ви такі самі "Гереги" для звичайних водіїв!
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Бо виглядає як у випадку з протестами за зниження вартості розтаможки авто. Перекрили всі в"їзди до Києва в ранкову годину пік, окрім в"їзду зі сторони Кончі-Заспи, кудою їдуть депутати, міністри і Порох. В результаті, можновладці дискомфорт не відчули, а от багато простих українців зненавиділи після цього фанатів авто на польських чи литовських номерах. І підтримки у активістів стало менше В РАЗИ. Активісти на лівому березі ризикують повторити цю помилку...
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Бо правовохоронної системи та судів зараз немає.
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Такі акції - найдієвіший спосіб прямого спілкування народа із владою !
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Такшо САсі#уй і ніпсіхуй.
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голимые барыги(звери) армяне, айзеры, грузины нацмэны
короче белым людям не пройти
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пиши
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Только тогда Киев из помойки снова начнёт напоминать город.
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Но я ж не пишу это на ваших сайтах.
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1. Ну уж точно не создавать проблемы ТЕМ, КТО НЕ ВИНОВАТ В ИХ ПРОБЛЕМАХ и даже при желании не может их решить (не говоря уже о том, что это желание отбито напрочь, а то и возникает желание стать по другую сторону баррикад).
2. Блокировать не дорогу общего пользования, а прокуратуру, администрацию президента, верховную зРаду, суд или дом судьи, который вынес неправомерное решение, торговый центр, который хочет их ущемить и т.д. Мало вариантов?
Встречный вопрос: мне не хватает денег на любовниц. Что мне остаётся делать? Если не поможете, я буду перекрывать дорогу. Найду таких же страждущих, как я, выйдем все вместе и потребуем, чтобы правительство выделило деньги всем неудовлетворённым.
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Какой идиот из Эфиопии написал эту чушь? Возле станции метро Лесная нет улицы Братиславская, а от Эпицентра до указанной станции более четырех километров по дороге! Хорошо хоть станцию Академгородок не приплели.
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