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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17810) протест (5498) улица (155)

 Протестующие в Киеве перекрыли улицу Братиславскую, выступая против сноса парковки. ФОТО

Возле станции метро "Лесная" в Киеве, на улице Братиславская люди перекрыли дорогу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

Отмечается, что жители перекрыли улицу Братиславскую. Митингующие перекрыли 6 полос дороги в сторону станции метро "Черниговская".

К месту происшествия прибыли несколько десятков охранников. Между протестующими и правоохранителями произошли стычки.

Пресс-секретарь полиции Киева сообщила Громадському о событиях на Братиславской: "Там есть судебное решение, работает исполнительная служба и Благоустройство. Полицейские обеспечивают правопорядок".

Отмечается, что участники акции выступают против сноса парковки вблизи Эпицентра.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Протестующие в Киеве перекрыли улицу Братиславскую, выступая против сноса парковки 01

Протестующие в Киеве перекрыли улицу Братиславскую, выступая против сноса парковки 02

Протестующие в Киеве перекрыли улицу Братиславскую, выступая против сноса парковки 03

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Молодці - тільки так і можна відстояти свої права !
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Крест, не пора ли вам уже закончить работу! А то пашете в три смены на цензоре!
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На превеликий жаль, в Україні кількість дурнів з розумовими здібностями орангутангів значно перевищує кількість цивілізованих людей. Ніхто з них не здатен пояснити чому водії, які не мають жодного відношення до проблем цих "протестуючих" мають страждати. Створіть наметове містечко на тій парковці, подавайте позови до суду, пишіть скарги, блокуйте техніку тих, хто цю парковку буде зносити і т.д. Але перестаньте шкодити безневинним людям! Вам подобається, коли вам завдають шкоди? Ні? Ви проти цього протестуєте? Так не завдавайте шкоди іншим!
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Ваші пропозиції не діють у цьому випадку- бо стоянку відбирає власник Епіцентру Герега.
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Так само, як ви блокуєте дорогу.
Вас ображає той, кого ви не здатні образити, тому ви, в свою чергу, ображаєте невинних людей!
Невже ви настільки тупі, що не здатні зрозуміти елементарні речі - ви такі самі "Гереги" для звичайних водіїв!
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Я нічого не блокую. А про Герегу можете почитати- а вже потім давати свої "поради".
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То хай блокують маєток Герег під Києвом!

Бо виглядає як у випадку з протестами за зниження вартості розтаможки авто. Перекрили всі в"їзди до Києва в ранкову годину пік, окрім в"їзду зі сторони Кончі-Заспи, кудою їдуть депутати, міністри і Порох. В результаті, можновладці дискомфорт не відчули, а от багато простих українців зненавиділи після цього фанатів авто на польських чи литовських номерах. І підтримки у активістів стало менше В РАЗИ. Активісти на лівому березі ризикують повторити цю помилку...
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Так, бо стоянка перед Епіцентром замала, а позаду - платна. То хай забирає і зробить з платної стоянки безкоштовну. Чи вам не зрозуміло хто там страйкує?
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Вона не буде робити стоянку. Там хочуть побудувати адмінкорпус- це перший Епіцентр і там сидить адміністрація, а місця стало замало. Стоянку віджимають в наглу.
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Дебилы!!! Только так можно настроить против себя потенциальных сочувствующих вам!!! Я теперь категорически поддержу снос той стоянки при случае, из принципа.
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Свої права на платну парковку замість безкоштовної? Дивне рішення ))
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Тільки до "Лісової" від цього місця кілометрів п'ять.
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Якщо не виходити та не захищати свої права влада нічого не буде робити.
Бо правовохоронної системи та судів зараз немає.
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Навіть коли вони є і діють - виходити все одно треба - навіть в ЄС це чудово розуміють .
Такі акції - найдієвіший спосіб прямого спілкування народа із владою !
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Хто дав тобі право забирати в мене право на вільне пересування? Я ту парковку зносити збираюся?
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Смешной ты Алеша Маланцы отобрали у более чем 4 млн пенсионеров право на жизнь Ибо невозможно прожить на 947 грн Даже собаке А тут лохи перекрыли дорогу которую можно объехать по четырем паралельным Без напряга И они тебъя чего то лишили
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То, что лохи, тут ты угадал, узнал товарищей по несчастью. А объезжать будешь сам.
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Бєз лоха і жізнь плоха. Єсліби ані міня чівотатам лішілі яп іх лішіл зубоф!!!1111
Такшо САсі#уй і ніпсіхуй.
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гонево
голимые барыги(звери) армяне, айзеры, грузины нацмэны
короче белым людям не пройти
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Все парковки должны быть убраны, дороги сужены, трамваи запущены.
Только тогда Киев из помойки снова начнёт напоминать город.
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Тоже мне проблема... Пацаны гибнут на фронте, страна окутана всякими разнаблятами... а тут парковка
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А вся параша должна восстать и уничтожить Хуйла.
Но я ж не пишу это на ваших сайтах.
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Все как всегда будет хорошо - немножко покричат и разойдутся !
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https://www.business.ua/darkside/chempiona_rossii_yuriya_vlasko_sred_bela_dnya_ubila_tolpa_buryatov_na_beregu_baykala_video-585499/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Слушайте, ну реально, как мер Кличко неспособен ни на что. Сколько можно было читать в СМИ различных материалов про его "удачное" мерство. Вот вроде бы даже и подписи собирали В Киеве собрано почти 118 тыс. подписей за отставку Кличко а воз и ныне там. Хотя, 118 тысяч это прилично.....
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Когда уже начнут давать реальные сроки за перекрытие дорог... задолбали дебилы с перекрытыми мозгами!!!
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На некоторые вопросы трудно что-то ответить по причине, что они идиотские и в принципе не имеют смысла, если хотя бы на минуточку включить мозги. Попытаюсь всё же ответить.

1. Ну уж точно не создавать проблемы ТЕМ, КТО НЕ ВИНОВАТ В ИХ ПРОБЛЕМАХ и даже при желании не может их решить (не говоря уже о том, что это желание отбито напрочь, а то и возникает желание стать по другую сторону баррикад).
2. Блокировать не дорогу общего пользования, а прокуратуру, администрацию президента, верховную зРаду, суд или дом судьи, который вынес неправомерное решение, торговый центр, который хочет их ущемить и т.д. Мало вариантов?

Встречный вопрос: мне не хватает денег на любовниц. Что мне остаётся делать? Если не поможете, я буду перекрывать дорогу. Найду таких же страждущих, как я, выйдем все вместе и потребуем, чтобы правительство выделило деньги всем неудовлетворённым.
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Протестующие в Киеве.......дальше можно не читать . Главное , что протестуют.....значит живы......)
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заодно требуйте отмену платы за коммунальные туалеты.
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Возле станции метро "Лесная" в Киеве, на улице Братиславская люди перекрыли дорогу.

Какой идиот из Эфиопии написал эту чушь? Возле станции метро Лесная нет улицы Братиславская, а от Эпицентра до указанной станции более четырех километров по дороге! Хорошо хоть станцию Академгородок не приплели.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПротестующие в Киеве перекрыли улицу Братиславскую, выступая против сноса парковки. ФОТО
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