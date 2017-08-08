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 Российские наемники блокируют открытие пункта пропуска "Золотое", усложняя гуманитарную ситуацию, - Хуг

Во время своего очередного визита на Донбасс, который продлится до 11 августа первый заместитель Председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что для перемещения людей и автомобилей через линию соприкосновения на Луганском направлении необходимо открыть полноценный контрольный пункт въезда-выезда.


В сообщении отмечается: "На сегодняшний день для сообщения между Луганской областью и ОРЛО функционирует только один единственный пешеходный КПВВ "Станица Луганская" по мосту через реку Северский Донец. Александр Хуг лично прошел по нему пешком с багажом в 35-градусную жару и убедился что он давно нуждается в ремонте, а сам переход по нему из-за сложных климатических условий довольно тяжел.

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Украинская сторона в полной мере поддерживает необходимость положительного решения вопроса об открытии почти полностью готового к работе КПВВ "Золотое" вблизи города Попасная, которое позволит перераспределить часть пассажиропотока и в значительной степени разгрузит КПВВ "Станица Луганская", значительно улучшив тем самым гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, открытие КПВВ "Золотое", позволит провести качественный ремонт моста на КПВВ "Станица Луганская", техническое состояние которого угрожает безопасному передвижению по нему мирного населения.

Украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к российской стороне СЦКК по содействию в открытии КПВВ "Золотое", но до сих пор, любая реакция руководства ОРЛО на эти обращения отсутствует.

Сознательное блокирование решения этого вопроса свидетельствует о том, что руководство ОРЛО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, демонстрирует заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации в регионе и стремится к дальнейшему обострению противостояния на Донбассе".

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Российские наемники блокируют открытие пункта пропуска Золотое, усложняя гуманитарную ситуацию, - Хуг 01

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