 Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Сегодня, 8 августа в 21:00 во стелой на Майдане Независимости состоялось прощание с Валентином Гонтарем (позывной Прапор).
Валентин Гюнтер известный участник боевых действий из батальона "Донбасс" (группа бывших морпехов и спецназовцев "Купол"), муж Виталины Масловой, который вместе с ней развивал на Прикарпатье центр психологической реабилитации ветеранов АТО "Творческая крыивка" погиб в Киеве, 4 августа.
Семья Валентина согласовала следующий порядок захоронения церемонии:
8. 08 в 21:00 прощание с героями под стелой на Майдане Независимости
9.08. в 13:00 панихида в Ивано-Франковске в Доме скорби. 9.08. - вечером - Валентина привезут домой в Криворивню. Похороны 10 августа 2017 Криворивня, время уточняется.
По сообщениям СМИ, тело Валентина Гонтаря нашли 4 августа возле озера Нивка в поселке Екатериновка, что на окраине Киева. Возле тела были обломки гранаты. Сначала правоохранители квалифицировали гибель бойца как умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией "самоубийство", а впоследствии переквалифицировали на умышленное убийство.
Фото, видео - Олег Богачук
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