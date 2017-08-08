EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости, Общество
  673  2
Все про:майдан (4483) похороны (733) Олег Богачук (578)

 Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

8 августа, в центре Киева состоялась церемония прощания с бойцом батальона "Донбасс" Валентином Гонтарем. Вернувшийся с войны ветеран активно занимался волонтерством, но 4 августа при невыясненных обстоятельствах погиб при разрыве гранаты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 8 августа в 21:00 во стелой на Майдане Независимости состоялось прощание с Валентином Гонтарем (позывной Прапор).

Валентин Гюнтер известный участник боевых действий из батальона "Донбасс" (группа бывших морпехов и спецназовцев "Купол"), муж Виталины Масловой, который вместе с ней развивал на Прикарпатье центр психологической реабилитации ветеранов АТО "Творческая крыивка" погиб в Киеве, 4 августа.

Семья Валентина согласовала следующий порядок захоронения церемонии:

8. 08 в 21:00 прощание с героями под стелой на Майдане Независимости

9.08. в 13:00 панихида в Ивано-Франковске в Доме скорби. 9.08. - вечером - Валентина привезут домой в Криворивню. Похороны 10 августа 2017 Криворивня, время уточняется.

По сообщениям СМИ, тело Валентина Гонтаря нашли 4 августа возле озера Нивка в поселке Екатериновка, что на окраине Киева. Возле тела были обломки гранаты. Сначала правоохранители квалифицировали гибель бойца как умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией "самоубийство", а впоследствии переквалифицировали на умышленное убийство.





Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 01

Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 02

Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 03

Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 04

Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 05

Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 06

Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 07

Церемония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве 08


Фото, видео - Олег Богачук
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXNTBRemN3VEZoUmMzbEVVV3RrUXlzd1RGQlJjMDVIU0RCWlVGRjFhVGgyTUV3dlVYWjBSMFl3VERkU1owNURLekJNTTFKcE0zcFJkazVEZHpCTWJsRjBUa04zTUV3d1BRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Світла Пам'ять..
Мир і спокій душі в Небеснім Царстві...
Рідним та близьким сили і підтримки..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЦеремония прощания с погибшим ветераном АТО Валентином Гонтарем состоялась на Майдане в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти