EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  3456  10
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5956) Одесская область (1633)

 На трассе в Одесской области перевернулся зерновоз - создалась огромная пробка. ФОТО

Сегодня, 8 августа, на трассе Одесса-Киев перевернулся зерновоз. Авария случилась неподалеку от села Петроверовка (бывший Жовтень) Ширяевского района Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

На протяжении 6 часов грузовой автомобиль не могут убрать с проезжей части.

Перевернувшийся зерновоз практически перекрыл все движение в сторону Киева. Машинам приходится ехать со скоростью 10 км/час в пробке, которая очень длинная.

Также читайте: За сутки в 362 ДТП в Украине погибли 17 человек, 129 травмированы, - Нацполиция

На трассе в Одесской области перевернулся зерновоз - создалась огромная пробка 01


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Подметут и испекут нам хлебушек, сегодняшняя мука часто содержит червячков и другого био, так что лучше печь в своей хлебопечке из хороших сортов муки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а муку ты сам мелешь?
2-3 вида зерна для муки сам выращиваешь?
удобрения для зерна лично производишь?
не люблю эту показушность.

если черви в муке, какая хер разница, в какой печке ты хлеб испечешь, в домашней или на фабрике? оно в домашней может получше, н не настолько, чтобы от так категорично на всю заявлять: укрианцы, все 100% переходите на выпечку хлеба дома, ато в муке черви...
 показать весь комментарий
Ответить
 
киев млын нормальная мука - проверено, лучше того дерьма которое месят на хлебзаводах и супермаркетах, так что не мути фигню
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там знерна було не менше 40 тон. Ті, хто навантажив мають теж відповідати. Вони розбивають дороги, а на їх ремонт платити не хочуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вони всі платять за проїзд по дорозі на посту ДПС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сложно сказать. Судя по фото там на 40 тонн не тянет. Хотя все может быть. Судя по тому что пишут , грузовик через отбойники вылетел на встречку и лег на бок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько сколько? погугли ФОП Шевченко, полный вес машины + прицепа от 100 до 150 тонн.

 показать весь комментарий
Ответить
 
я бы "зерновозы" сжигал...после проезда по "дороге" от Воссеядского до Николаева!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І від Казанки до Баштанки.
То до речі. Сьогодні їхав ранком по трасі Енергодар - Каховка. То просто жах. Температура +31, а тих зерновозів стіко, що об'їхати немає можливості. Ще рук назад проїхати можна було по рівній дорозі. Зараз - пральна дошка. Особливо від Каховки до Херсону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а де аваков а де юрій коньяценко які прийшли до влади на крові патріотів чому незаборонятиь таким зерновозам їздити ? чому не прийняти закон щоб при температурі вище 18 градусів рух зерновозів заборонити? гройсман неприкидуйся дурачком а проїдь до БІЛОРУСІЇ і подивись яка країна які дороги тільки некажи дайте час. ЙОСИП АДОЛЬФОВИЧ ПІНОЧЕТ наведе митьтєво
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа трассе в Одесской области перевернулся зерновоз - создалась огромная пробка. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти