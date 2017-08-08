 На трассе в Одесской области перевернулся зерновоз - создалась огромная пробка. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.
На протяжении 6 часов грузовой автомобиль не могут убрать с проезжей части.
Перевернувшийся зерновоз практически перекрыл все движение в сторону Киева. Машинам приходится ехать со скоростью 10 км/час в пробке, которая очень длинная.
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2-3 вида зерна для муки сам выращиваешь?
удобрения для зерна лично производишь?
не люблю эту показушность.
если черви в муке, какая хер разница, в какой печке ты хлеб испечешь, в домашней или на фабрике? оно в домашней может получше, н не настолько, чтобы от так категорично на всю заявлять: укрианцы, все 100% переходите на выпечку хлеба дома, ато в муке черви...
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То до речі. Сьогодні їхав ранком по трасі Енергодар - Каховка. То просто жах. Температура +31, а тих зерновозів стіко, що об'їхати немає можливості. Ще рук назад проїхати можна було по рівній дорозі. Зараз - пральна дошка. Особливо від Каховки до Херсону.
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