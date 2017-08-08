 Сотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, главный специалист коммунального предприятия требовала тысячу долларов США за выдачу свидетельства о праве собственности на жилье. Правоохранители задержали ее в служебном кабинете во время получения денег.
(Фото Нацполиции)
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колкактус. Но сначалу нынешнюю власть (и предыдущую). Ахметова скормить живьем пираньям.
_Это так, для начала.
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Наш человек . Истинная украинка
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