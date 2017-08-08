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 Общество
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 Сотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье. ФОТО

В Одессе сотрудница коммунального предприятия задержана после получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, главный специалист коммунального предприятия требовала тысячу долларов США за выдачу свидетельства о праве собственности на жилье. Правоохранители задержали ее в служебном кабинете во время получения денег.

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Сотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье 01Сотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье 02

(Фото Нацполиции)
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Отделается штрафом, соевая борьба с коррупцией, панымаешь.
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А что, подобные справки уже в ЖЭКе выдают?
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_На кол кактус. Но сначалу нынешнюю власть (и предыдущую). Ахметова скормить живьем пираньям.
_Это так, для начала.
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" Сотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье "

Наш человек . Истинная украинка
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье. ФОТО
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