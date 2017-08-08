 За первую неделю операции "Мигрант" 91 иностранец уличен в совершении преступлений, - МВД. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1160 нелегалов задержаны в Украине за полгода

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД. В сообщении отмечается: "По данным Нацполиции только за первую неделю отработки операции "Мигрант" 91 иностранец уличен в совершении уголовных преступлений, семнадцати из них сообщено о подозрении. В отношении 24 лиц применены предупредительные меры, из которых содержания под стражей - 8, домашний арест - 4. Также доказана причастность иностранцев к двум умышленным убийствам, одному тяжкому телесному повреждению, разбою и двум грабежам. По всем этим преступлениям лицам сообщено о подозрении."Министерство, осознавая проблему иностранного криминалитета и нелегальной миграции, еще с 13 июля ввело оперативно-профилактическую операцию "Мигрант", которая имела целью провести профилактические мероприятия по выявлению иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины", - заявил первый заместитель министра внутренних дел.

Сергей Яровой отметил, что во время первой недели проведения этой операции, полиция столкнулась с определенными проблемами. При задержании иностранца, который нарушил украинское законодательство, правоохранители не могут установить его личность из-за отсутствия документов, а Государственная миграционная служба не предоставляет персональные данные, поскольку это нарушает права человека. Поэтому, первый заместитель министра предложил ГМС выработать механизм взаимодействия с полицией."Операция" Мигрант "продемонстрировала нам ситуацию, когда было зафиксировано 91 правонарушение, то есть преступники были задержаны, а подозрение объявили лишь в 17 случаях. Иностранцев задерживают преимущественно в двух случаях: кражи всех форм собственности и разбойные нападения. Мы задерживаем их группами, а подозрения объявляем только одному. Поэтому, совместно с ГМС мы выработать механизм, который бы привлекал к ответственности всех участников бандформирований, проверял их причастность к преступлению, и, в случае, если лицо не проходит подозреваемым по делу, но причастна к бандформированиям, немедленно выдворять его за пределы Украины ", - подчеркнул Сергей Князев.

Также читайте: В Италии задержали около 40 украинцев по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

Глава ГМС Максим Соколюк отметил, что работники миграционной службы не имеют права распространять личные данные иностранца без открытия уголовного производства. Но миграционная служба полностью поддерживает инициативу министерства - совместно работать по незаконным мигрантам, соблюдая права человека.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".Глава полиции сообщил, что за последние 7 месяцев Россия в нашу страну заслала 29 "воров в законе". Сергей Князев напомнил случай, когда в международном аэропорту "Борисполь" задержали одного из криминальных авторитетов, который дал показания, что Кремль целенаправленно направляет преступные элементы в Украину."Последнее задержание в международном аэропорту" Борисполь "еще раз подтвердило, что Россия засылает" воров в законе ". После допроса задержанного в "Борисполе", а затем выдворения из страны вора в законе по кличке "Пецо", мы получили четкий ответ - им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", - сказал Сергей Князев.Первый заместитель министра поручил в ближайшие дни углубить сотрудничество по ГМС и напомнил, что операция "Мигрант" продлится до конца августа".