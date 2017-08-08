EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1612  18
Материалы по теме:
Все про:арбитраж (87) взятка (4340) ГПУ (8825) ликвидация (363)

 На взятке 800 тысяч в Киеве задержан арбитражный управляющий, занимающийся ликвидацией фирм, - ГПУ. ФОТО

Генпрокуратура задержала при получении 800 тыс. гривен взятки арбитражного управляющего - ликвидатора одного из обществ и других соучастников преступления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Указанные лица были задержаны за вымогательство взятки в сумме 14 млн 600 тыс грн и получения ими первой части неправомерной выгоды в сумме 800 тыс грн от представителя субъекта хозяйствования за допуск к участию в аукционных торгах и реализацию в дальнейшем объекта недвижимости.

В настоящее время решаются вопросы об объявлении подозрения задержанным по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, установления других возможных соучастников уголовного преступления и их задержания, а также сбора и фиксации доказательств.

Досудебное расследование продолжается.

Справка: санкция ч. 4 ст. 368-4 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Также читайте: Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч. ФОТОрепортаж

На взятке 800 тысяч в Киеве задержан арбитражный управляющий, занимающийся ликвидацией фирм, - ГПУ 01

Также читайте: На Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

На взятке 800 тысяч в Киеве задержан арбитражный управляющий, занимающийся ликвидацией фирм, - ГПУ 02

Также читайте: За систематическое взяточничество на Ривненщине задержали 24-летнего депутата горсовета. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От куда они цуко берутся ?Хотя какое поросёнко такие и поросята
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вивчи краще тему. ЦЕ не чиновники. Закінчи курси, здай екзамен та отримай корочку - не має проблем. Вони призначаються за рішенням кредиторів боржника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спробуй - може в тебе вийде. Тільки туди тупих не беруть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это - бесконечный процесс. Это сумма не его. В лучшем случае 30%, ну если "совсем свой" 40, а остальное... Додумайтесь. "Это" так не побороть. На место "этого" - завтра будет еще не одна тысяча и так до бесконечности. Гидра из греческой мифологии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Підкажи рецепт, як побороти. Тільки в мене підозра, що все починається з нас: знайома ситуація краще заплатити менту 100, ніж штраф 500 чи 1000. І хай в мене кине камінь той, що так не робив. Чи паркувальнику в "руку", але менше
 показать весь комментарий
Ответить
 
как всегда, застава, на подлюки, Ростов,.... а виновата главарь банды уборщица тетя Света ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потрібно більш жосткіше покарання, і конфіскація майна. У родичів теж
 показать весь комментарий
Ответить
 
эти сонаторы мать твою так кочережку за ногу, все подлецы и негодяи. нашу фирму банкротили, усыпляли усыпляли и за год не выплаченной зарплаты кинули рабочих. все средства производства и орудия труда достались бывшему директору, как вроде и были его. хотя собственность была государственной. Украина! Украинцы это надо прекращать, неужели мы такие негодные люди, если в стране воровские дела это почет и неприкасаемость, неужели мы не остановим их?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке 800 тысяч в Киеве задержан арбитражный управляющий, занимающийся ликвидацией фирм, - ГПУ. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти