 На взятке 800 тысяч в Киеве задержан арбитражный управляющий, занимающийся ликвидацией фирм, - ГПУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.
В сообщении отмечается: "Указанные лица были задержаны за вымогательство взятки в сумме 14 млн 600 тыс грн и получения ими первой части неправомерной выгоды в сумме 800 тыс грн от представителя субъекта хозяйствования за допуск к участию в аукционных торгах и реализацию в дальнейшем объекта недвижимости.
В настоящее время решаются вопросы об объявлении подозрения задержанным по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, установления других возможных соучастников уголовного преступления и их задержания, а также сбора и фиксации доказательств.
Досудебное расследование продолжается.
Справка: санкция ч. 4 ст. 368-4 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".
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