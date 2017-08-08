 Мужчина пытался провезти на оккупированный Донбасс 525 кг свинца и 959 советских значков. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на машине прибыл гражданин Украины 1967 г. р. Он ехал на неконтролируемую территорию.
В пассажирских сиденьях автомобиля обнаружен свинец общим весом около 525 килограммов, предварительная стоимость которого составила почти 25 тыс. гривен, а также 959 значков времен СССР.
(Фото Госпогранслужбы)
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Несчего медали ДЫНЫРЫ в ложках лить...Вот мужик и вез...
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А сывецкие значки нехай везет!Захераст ими награждать особо ценных идиотов будет!
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нахер нам в Украине эти значки?
у них историческая ценность?
как по мне, чем меньше у нас останется воспоминаний о совке - тем лучше.
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Значки продать ватным терпилам ( таскующим по сысысыры).
А свинец сдать в лохогандоновский "цветмет" и заработать срублей. И.Т.Д
В общем - шваль!
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Та гребаный кибастус, какого значки????? Может еще совковая мелочь в ходу? Какой курс? У меня в бутылках из под шампанского столько ее всунуто и бл.... Не пропито(((((
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