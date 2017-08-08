EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  2772  34
Все про:символика (219) Донецкая область (4560) металл (45) пункт пропуска (338)

 Мужчина пытался провезти на оккупированный Донбасс 525 кг свинца и 959 советских значков. ФОТО

В Донецкой области задержан гражданин, пытавшийся незаконно провезти свинец и значки времен СССР на оккупированный Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на машине прибыл гражданин Украины 1967 г. р. Он ехал на неконтролируемую территорию.

В пассажирских сиденьях автомобиля обнаружен свинец общим весом около 525 килограммов, предварительная стоимость которого составила почти 25 тыс. гривен, а также 959 значков времен СССР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой. ФОТОрепортаж

Мужчина пытался провезти на оккупированный Донбасс 525 кг свинца и 959 советских значков 01Мужчина пытался провезти на оккупированный Донбасс 525 кг свинца и 959 советских значков 02

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3VEdwUmRrNURlVEJNTjFGMU9VTTBNRXh5VVhOSWVsRjJUa014TUZsTVVYTk9RemN3VEhRNE1FcFVVWFowUXprd1RGaFNhSFJETmpCTVJGSnFlVVJSZG5SRGVEQk1kbEZ6VGtkQ01GbE1VbXBJZWxGMk9VZEVNRXd6VVhWMFIwTkpUa012TUZsRVVYWjBReTh3V1ZCU1oyUkROakJNUVQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блесна кльова. Особливо з октябрятського значка з Леніним.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все пропало ... Теперь єто добро , уйдет в чьи-то оффффшорі
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Захараста закончился наградной фонд!
Несчего медали ДЫНЫРЫ в ложках лить...Вот мужик и вез...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Походу новые медали и ордена ордиловцы печатать собрались... А так как ордиловцам серьезные сплавы делать не по уму и долго то формы будут отливать из отбитков значков, а сами значки из свинца так как ето можно сделать даже на любом костре...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну свинец можно сепарам по другому передать!
А сывецкие значки нехай везет!Захераст ими награждать особо ценных идиотов будет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а свинец - это контрабанда? что то не понятно мне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обычный цветлом . Мужик думал: сдам у себя на Дамбасе, пошью костюм с отливом, отожму у соседа машину и - в Ялту .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ладно свинец, но неужели вывоз значков времен сысысыра - незаконен?
нахер нам в Украине эти значки?
у них историческая ценность?
как по мне, чем меньше у нас останется воспоминаний о совке - тем лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шахты на металл вырезали да в хуйлобад вывезли. Чтобы поднять теперь металлургию каждый житель лугандонии должен внести свой вклад в "процветание недотерриторий".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хіба у нас є , хде можна изготовлять боеприпасі к стрелковому
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так то ж пакистанці , а тут Украина , со всеми вітекающими ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А його хіба не поцюпили москалі ? Я маю на увазі той заводік ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
свинца от ВСУ значит мало прилетает, нужно военных попросить пусть сыпанут малость, будет и прикорм для рыбалки (для раков точно сойдет)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видать совсем туго с боеприпасами у чукчей надо пукину прошение написать али чорнила и перья конились? Хай питухи кремлевские у себя в заднице нащипают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё просто.
Значки продать ватным терпилам ( таскующим по сысысыры).
А свинец сдать в лохогандоновский "цветмет" и заработать срублей. И.Т.Д
В общем - шваль!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свинец для изготовления пуль? а значки ударникам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новость сногсшибательная пограничникам срочно ордена и отпуск внеочередной...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Со значками шо за хрень? Та и со свинцом не понятка? Может в свинце наркота? тогда со значками более менее понятно....
Та гребаный кибастус, какого значки????? Может еще совковая мелочь в ходу? Какой курс? У меня в бутылках из под шампанского столько ее всунуто и бл.... Не пропито(((((
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоМужчина пытался провезти на оккупированный Донбасс 525 кг свинца и 959 советских значков. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти