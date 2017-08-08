 Поляков обжалует требование суда носить браслет. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Ссылаясь на апелляцию адвокаты ходатайствовали о перерыве в заседание о взыскании залога с Полякова за то, что он не носит браслет. Но судья Лазаренко в ходатайстве отказала.
Ранее Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков ("Народный фронт"), а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы.
Как известно, САП требует взыскать с Полякова 304 тыс. грн залога, поскольку он не соглашается носить электронный браслет.
Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Максима Полякова и Борислава Розенблата.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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А мож впечатлительный? Пацаны пошутили, что ношение браслета на что-то влияет, а оно ему надо?
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