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 Политика Украины
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 Поляков обжалует требование суда носить браслет. ФОТО

Апелляционный суд 17 августа рассмотрит жалобу Максима Полякова на решение суда о мере пресечения по части обязательств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Также читайте: Суд арестовал машину, деньги и недвижимость Полякова, - САП

Ссылаясь на апелляцию адвокаты ходатайствовали о перерыве в заседание о взыскании залога с Полякова за то, что он не носит браслет. Но судья Лазаренко в ходатайстве отказала.

Поляков обжалует требование суда носить браслет 01

Ранее Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков ("Народный фронт"), а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляков перебивал и не давал надеть себе браслет, - свидетель

Как известно, САП требует взыскать с Полякова 304 тыс. грн залога, поскольку он не соглашается носить электронный браслет.

Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.

19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Максима Полякова и Борислава Розенблата.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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да не стоит жаловаться, пора отвыкать ...... в тюрьме стукачей на заточку ставят
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Циркова вистава від великих рехворматорів триває !!!)))
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Суд, следствие....с ним по человечески. а он.... А что делают без Суда и Следствия? Задумался бы уюлюдок...охранник отвлечётся а тут рядот АТОшник безработный с поломанной судьбой и психикой....
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Не хочет браслет? Наденьте на него кандалы и на рудники)
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Не хочет надевать браслет, заприте его в камеру! Вопрос по Закону должен ставиться именно так. Преступник капризничает, сегодня он не хочет браслет, а завтра не захочет в тюрьму. Его тоже будут всем гамузом уговаривать?
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"Пацан", конечно попал под раздачу, сдали конечно мелюзгу, но, привыкнув к барским харчам, чел - свято помнит свои права и не любит электронику. Оно и понятно, что хайтек, ноу-хау и прочая лабуда, никак не совместимы со " статусом народного! депутата". Может этому вибагливому, таке потрібне?


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Самое главное что он уже успел настучать в посольство Израиля.
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Полякова виправдають - не видно особливих доказів щодо нього.
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Український суд , самий доброчесний в світі і все завдяки рішучим рехвормам великих рехворматорів !!!)))
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наверное персонального рюкзака добивается, иначе понять сложно
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Сюжет однако. Куприн со своим "браслетом" нервно курит.
А мож впечатлительный? Пацаны пошутили, что ношение браслета на что-то влияет, а оно ему надо?
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правильно, надо, как насеров, носить в "интимном месте". то есть глубоко в заднице.


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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПоляков обжалует требование суда носить браслет. ФОТО
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