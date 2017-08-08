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Все про:взятка (4338) Нацполиция (8313) Черниговщина (523)

 На взятке в 3,5 тысячи задержаны двое полицейских на Черниговщине, - прокуратура. ФОТО

В Черниговской области при получении взятки в сумме 3 тыс. 500 гривен задержали двоих сотрудников Национальной полиции и бывшего сотрудника органов внутренних дел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "Прокуратурой Черниговской области совместно с сотрудниками СБУ в области разоблачены двое полицейских одного из территориальных отделений ГУ Национальной полиции в области и бывший сотрудник органов внутренних дел, которые требовали неправомерную выгоду от предпринимателей, которые нарушали правила торговли подакцизным товаром.

Правоохранители требовали 3 тыс. 500 гривен неправомерной выгоды за решение вопроса о не применении административных и финансовых санкций за продажу несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий, а также за содействие в не аннулировании лицензии на этот вид деятельности".

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На взятке в 3,5 тысячи задержаны двое полицейских на Черниговщине, - прокуратура 01

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На взятке в 3,5 тысячи задержаны двое полицейских на Черниговщине, - прокуратура 02

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Так сколько, сколько им зарплаты нужно, чтоб взяток не брали???
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valeriy levitskiy - хоть мильон, бесполезно... - сколько вору не дай все мало будет... Петра Лексеевича тоже выбирали многие, как богатого - красть уже не будет...
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