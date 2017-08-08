 На взятке в 3,5 тысячи задержаны двое полицейских на Черниговщине, - прокуратура. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается: "Прокуратурой Черниговской области совместно с сотрудниками СБУ в области разоблачены двое полицейских одного из территориальных отделений ГУ Национальной полиции в области и бывший сотрудник органов внутренних дел, которые требовали неправомерную выгоду от предпринимателей, которые нарушали правила торговли подакцизным товаром.
Правоохранители требовали 3 тыс. 500 гривен неправомерной выгоды за решение вопроса о не применении административных и финансовых санкций за продажу несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий, а также за содействие в не аннулировании лицензии на этот вид деятельности".
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