 Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве. ФОТОрепортаж

На мирную демонстрацию прибыли бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, бывший председатель Верховного Совета Литвы - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, депутаты парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи "Иногда кажется, что мы уже забываем о войне в Грузии - как и о том, что именно с нее началась та фаза реваншистского империализма России, которая длится до сих пор", - заявил один из организаторов акции депутат Сейма консерватор Мантас Адоменас.Он полагает, что 8 августа следует отмечать как День борьбы за свободу и государственность порабощенных Россией стран.

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.