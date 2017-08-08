EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  2696  111
Все про:Грузия (3450) Литва (1180) оккупация (7215) Саакашвили (1896)

 Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве. ФОТОрепортаж

Во вторник у здания посольства Российской Федерации в Вильнюсе состоялась акция протеста, связанная с российской оккупацией земель Грузии в 2008 году.

На мирную демонстрацию прибыли бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, бывший председатель Верховного Совета Литвы - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, депутаты парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

Также читайте: Пора остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Украины и Грузии, - Климкин

"Иногда кажется, что мы уже забываем о войне в Грузии - как и о том, что именно с нее началась та фаза реваншистского империализма России, которая длится до сих пор", - заявил один из организаторов акции депутат Сейма консерватор Мантас Адоменас.

Он полагает, что 8 августа следует отмечать как День борьбы за свободу и государственность порабощенных Россией стран.

Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве 01

Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве 02

Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве 03

Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве 04

Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве 05



Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня 9-я годовщина начала российско-грузинской войны

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузинский министр Цихелашвили о визите Путина в оккупированную Абхазию: "Это попытка фактической аннексии со стороны России"

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Это один из вопросов, на которые я не могу найти ответа. А у Гриценко дочка владеет типографией, а у сына строительная компания "Промтех-Сервис" и компания по организации туристического отдыха - "Украинский туристический клуб". Но это всё конечно вампирам не интересно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я косвенно ответил на вопрос, у меня подозрение что гриценко управляемая опозиция аля зюганова от СИСТЕМЫ ибо он везде есть и в том же числе он есть БЕЗХРЕБЕТНЫЙ ПРИСМЫКАЮЩИЙСЯ
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сам гриць что то говорит по этому поводу?вроде накапало за 2016 год 3млн?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну не видно настоящих, попрятались или буйные или беззубые ящуры
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вот где он прячется после того как его выгнали из Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодці, що провели таку акцію. От тільки рашистського посольства я щось на фото не побачив. Та й кількість протестувальників не велика- може, якістю взяли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А он не прячется, собирает труппу из отбросов американской системы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Однажды на гастроли хор собрался.
Костюмы, инструменты -все с собой.
Провизией и выпивкой запасся,
Ведь коллектив веселый, заводной."
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда галстукоеда "лобызали" и на царствование в "одещину" зазывали на форумах пуканы трескались за скептические высказывания... а сейчас только троли кацапстана за него потрескивают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда галстукоеда "лобызали" и на царствование в "одещину" зазывали на форумах пуканы трескались за скептические высказывания... а сейчас только троли кацапстана за него потрескивают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виглядає так, що Міхо запізнився, молоді дівчата порозбігалися до своїх бой-френдів, а йому залишили старих старперів
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти