 Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве. ФОТОрепортаж

На мирную демонстрацию прибыли бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, бывший председатель Верховного Совета Литвы - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, депутаты парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
"Иногда кажется, что мы уже забываем о войне в Грузии - как и о том, что именно с нее началась та фаза реваншистского империализма России, которая длится до сих пор", - заявил один из организаторов акции депутат Сейма консерватор Мантас Адоменас.
Он полагает, что 8 августа следует отмечать как День борьбы за свободу и государственность порабощенных Россией стран.
Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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