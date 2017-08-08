 Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.
По словам Казанского, Моцпан даже как-то провел военно-патриотическую игру "Сокіл" для школьников в Северодонецке.
"К сожалению, у себя дома Олег Моцпан настроен уже не так патриотично. Свою дочь Альбину он отправляет отдыхать в оккупированный Крым и Сочи. Все время. пока длится АТО, Альбина ездит на тусовки то в захваченный боевиками Луганск, то Крым, то на Кавказ, то в Ростов. При этом Альбине Моцпан только 18 лет. Так что на самодеятельность ее поездки никак не тянут. Без позволения и участия родителей ее путешествия состояться вряд ли смогли бы. Декларация Моцпана находится в открытом доступе. Дочь Альбина указана в ней. Мы бы никогда не узнали о ее путешествиях, если бы она сама тщательно не документировала свои перемещения и не выкладывала фотки в "Инстаграмме". Дочка соверодонецкого военкома зарегистрирована там под ником vseveshnii_enot. Чтобы никто не сомневался, что аккаунт принадлежит именно Альбине Моцпан, она фотографирует свои железнодорожные билеты с фамилией", - отмечает журналист.
Ялта, 2016 год
Сочи, февраль 2017
Крым, 2016 год
Макдональдс в Ростове на Дону
"А этой ночной клуб "Мичиган" в Луганске, осень 2014 года. Боевики как раз готовятся брать Дебальцево и Углегорск", - комментирует Казанский следующее фото.
"Так и живем. Гибридные военкомы на гибридной войне. Отец сначала проводит для школьников патриотические соревнования, а потом отправляет дочь отдыхать в страну-агрессор. Удивительно, что сам военком не переживает за своего ребенка. Ведь с официальной точки зрения РФ - он каратель. Это значит, что Альбина в Луганске вполне может быть взята в заложники и объявлена шпионкой-наводчицей, как это уже происходило с молодыми людьми в "ЛДНР". А в России ее могут объявить террористкой, также, как это уже произошло с несколькими украинскими гражданами. Связь с ВСУ доказать будет, как вы сами понимаете, не сложно… Давно пишу, что в Донбассе с 2014 необходима самая жесткая и радикальная люстрация, так как в этом регионе вся вертикаль годами выстраивалась с учетом политических предпочтений местных пророссийских политиков. Отсюда и результат. Олег Моцпан еще в 2011 году работал начальником отдела территориальной обороны Луганского областного военного комиссариата. Ну насчет того, как была организована территориальная оборона в Луганске, вы уже в курсе. Но Моцпан у нас почему-то считается ценным кадром и по-прежнему занимает в Луганской области высокую должность…", - отмечает журналист.
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Оккупанты в Донецке "палятся", заявляя о "гражданской войне" и открывая русские памятники, - Казанский. ФОТО(49)
Боевики "ЛНР" похитили в Луганске Романа Сагайдака, - Казанский. ФОТО(39)
Жителям оккупированного Донбасса предлагают за взятку оформить украинские биометрические паспорта, - Казанский. СКРИНШОТ(124)
Активисты пришли с портретами ненаказанных сепаратистов под СБУ: "Их не видят сбушники, поэтому мы принесли их им". ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)(49)
Выборы мера Енакиево заинтересовали меня как трибуна — блогер Денис Казанский(0)
Саакашвили пригласил в эфир мошенницу Курамшину, которая работает на Медведчука и встречается с Захарченко, - Казанский. ВИДЕО(492)
Украине стоит поучиться у Казахстана борьбе с "русским миром" и сепаратизмом, - журналист Казанский(140)
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- мобілізаційний відділ, якому безпосередньо підчиняються усі военкоми;
- департамент кадрової політики, який підбирає кадри на керівні посади;
- департамент державної таємниці...
За усі три вище відмічені підрозділи безпосередньо відповідає державний секретар Міністертсва оборони України, якого призначино згідно постанови КМУ №730 від 19.10.2016 року. Ось окремі підпункти з обов'язків державного секретаря МОУ:
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Міноборони;6) затверджує за погодженням із Мінфіном штатний розпис (штат) апарату та кошторис Міноборони;7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міноборони, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім керівників структурних підрозділів апарату Міноборони);
8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міноборони, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності.Тепер ми бачимо, що за призначенням сепаратиста у Луганський військомат стоять генерал-полковник Сашко Дублян, що є Держсекретарем МОУ, та його резервний кандидат Олежка Яцино, що є директором департамента кадрової політики МОУ... В статті "КАДРОВИЙ КОНКУРС У МІНОБОРОНИ: ЧУЖІ ТУТ НЕ ХОДЯТЬ" розповідається про особи, які безпосередньо відповідають за кадрову політику МОУ... сайт: http://resonance.ua/kadroviy-konkurs-u-minoboroni-chuzhi-tu/Генерал-полковник Дублян - людина у відомстві Полторака відносно нова. Звання генерала-полковника він отримав 14 жовтня 2016 року - через тиждень після того, як був призначений на посаду заступника міністра - керівника апарату. До того обіймав посади начальника Центрального управління Військової служби правопорядку у Києві та Київській області; начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Брав участь у АТО.
Олег Яцино - особистість більш цікава. На відміну від Дубляна це старий, перевірений часом міністерський функціонер, який обіймає свою посаду ще з часів президентства Ющенка. Як головний кадровик, Яцино - одна з ключових фігур у оборонному відомстві.
У третьому турі під час співбесіди з головою Департаменту кадрової політики взагалі трапився неприємний конфуз. Один з членів комісії зауважив, що Яцино не зазначив у своїй декларації бізнес своєї дружини, Тетяни Олександрівни Яцино.На відповідь Яцино, що його дружина є пенсіонеркою і наразі не має жодного бізнесу, опонент пред'явив витяг із Державного реєстру щодо ЗАТ «Надія», зареєстрованого у Києві, керівником якого на даний час значиться Яцино Тетяна Олександрівна.Тепер стає не дивно, чому донька військовослужбовця Луганського військомату Олега Моцпана роз'їзджає по Лугандонії і Російській Федерації, а батько про це й не хвилюється...Як продавалися посади у військоматах ще при Ющенко, а потім при Януковичу, так і зараз продаються при Порошенко, бо Департаментом кадрової політики як працював, так зараз і працює полковник у відставці Олег Яцино, дуже важливий кадр у Міністерстві оборони України і відділ з питань запобігання та виявлення корупції в МОУ при міністрі Спепанові Полтораку нічого не бачить, як "рука мила руку", так і продовжує далі... видно суми не маненькі...А чому не знімають "незамінного" кадра Олежку Яцину, який успів уже пороздавати більше 300 одиниць озброєння наших шановним урядовцям із Кабінета міністрів України??? А тому що місце його осідання "хлібне", а допускати іншого "касира", якось стремно... можуть зменшитися грошові потоки... Ось чому у МОУ то там, то тут проколи у кадровій політиці...
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