 Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский. ФОТОрепортаж

"К сожалению, у себя дома Олег Моцпан настроен уже не так патриотично. Свою дочь Альбину он отправляет отдыхать в оккупированный Крым и Сочи. Все время. пока длится АТО, Альбина ездит на тусовки то в захваченный боевиками Луганск, то Крым, то на Кавказ, то в Ростов. При этом Альбине Моцпан только 18 лет. Так что на самодеятельность ее поездки никак не тянут. Без позволения и участия родителей ее путешествия состояться вряд ли смогли бы. Декларация Моцпана находится в открытом доступе. Дочь Альбина указана в ней . Мы бы никогда не узнали о ее путешествиях, если бы она сама тщательно не документировала свои перемещения и не выкладывала фотки в "Инстаграмме". Дочка соверодонецкого военкома зарегистрирована там под ником vseveshnii_enot . Чтобы никто не сомневался, что аккаунт принадлежит именно Альбине Моцпан, она фотографирует свои железнодорожные билеты с фамилией", - отмечает журналист.

"А этой ночной клуб "Мичиган" в Луганске, осень 2014 года. Боевики как раз готовятся брать Дебальцево и Углегорск", - комментирует Казанский следующее фото.