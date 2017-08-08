 Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.
По словам Казанского, Моцпан даже как-то провел военно-патриотическую игру "Сокіл" для школьников в Северодонецке.
"К сожалению, у себя дома Олег Моцпан настроен уже не так патриотично. Свою дочь Альбину он отправляет отдыхать в оккупированный Крым и Сочи. Все время. пока длится АТО, Альбина ездит на тусовки то в захваченный боевиками Луганск, то Крым, то на Кавказ, то в Ростов. При этом Альбине Моцпан только 18 лет. Так что на самодеятельность ее поездки никак не тянут. Без позволения и участия родителей ее путешествия состояться вряд ли смогли бы. Декларация Моцпана находится в открытом доступе. Дочь Альбина указана в ней. Мы бы никогда не узнали о ее путешествиях, если бы она сама тщательно не документировала свои перемещения и не выкладывала фотки в "Инстаграмме". Дочка соверодонецкого военкома зарегистрирована там под ником vseveshnii_enot. Чтобы никто не сомневался, что аккаунт принадлежит именно Альбине Моцпан, она фотографирует свои железнодорожные билеты с фамилией", - отмечает журналист.
Ялта, 2016 год
Сочи, февраль 2017
Крым, 2016 год
Макдональдс в Ростове на Дону
"А этой ночной клуб "Мичиган" в Луганске, осень 2014 года. Боевики как раз готовятся брать Дебальцево и Углегорск", - комментирует Казанский следующее фото.
"Так и живем. Гибридные военкомы на гибридной войне. Отец сначала проводит для школьников патриотические соревнования, а потом отправляет дочь отдыхать в страну-агрессор. Удивительно, что сам военком не переживает за своего ребенка. Ведь с официальной точки зрения РФ - он каратель. Это значит, что Альбина в Луганске вполне может быть взята в заложники и объявлена шпионкой-наводчицей, как это уже происходило с молодыми людьми в "ЛДНР". А в России ее могут объявить террористкой, также, как это уже произошло с несколькими украинскими гражданами. Связь с ВСУ доказать будет, как вы сами понимаете, не сложно… Давно пишу, что в Донбассе с 2014 необходима самая жесткая и радикальная люстрация, так как в этом регионе вся вертикаль годами выстраивалась с учетом политических предпочтений местных пророссийских политиков. Отсюда и результат. Олег Моцпан еще в 2011 году работал начальником отдела территориальной обороны Луганского областного военного комиссариата. Ну насчет того, как была организована территориальная оборона в Луганске, вы уже в курсе. Но Моцпан у нас почему-то считается ценным кадром и по-прежнему занимает в Луганской области высокую должность…", - отмечает журналист.
8678 51
Оккупанты в Донецке "палятся", заявляя о "гражданской войне" и открывая русские памятники, - Казанский. ФОТО(49)
"Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей", - Казанский о "митинге-реквиеме" на месте гибели МН17. ФОТОрепортаж(129)
Российские пропагандисты вырезали из выступления Лаврова признание участия РФ в конфликте на Донбассе. ВИДЕО(76)
"Дело Розенблата-Полякова": НАБУ проводит обыск у руководителя Госгеонедр Кирилюка, - Казанский(62)
«Впервые за 23 года демократии, мы увидели масштабы сотворенной нами катастрофы», - донецкий блогер(126)
Очередное доказательство преступлений россиян на Донбассе: казаки из "Град-П" и 152-мм гаубицы "Мста-Б" обстреливают поселок Белое в августе 2014-го. ВИДЕО+ФОТОРЕПОРТАЖ(64)
Активисты пришли с портретами ненаказанных сепаратистов под СБУ: "Их не видят сбушники, поэтому мы принесли их им". ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)(49)
Отправлять доцю по помойкам? Или не родная?
Ответить
связная... возит информацию боевикам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
значит папашка "свой".... если выяснится что он замаран в крови - отдать людям!....
Ответить
а теперь все вместе "Хава Нагила Хава Нагила..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
люди туда едут только по необходимости, а если ради души, то это не люди..... ПРЕДСТАВЬТЕ КАКАЯ ТАМ ПАПАШКА И МАМАШКА!......
Ответить
Ответить
А к стати откуда у военкома деньги на такие путешествия доци?
Между прочим,отдых в раисе в разы дороже чем в тойже Европе.
Выводы какие то напрашиваются?А не завербовали ли военкома?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вон тулуб вернулся. Скоро азирыч подтянется. Готовимся к Революции?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Підопічні Порешенка самі чесні люди в Україні!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А насчёт Луганска - недумаю. Очевидно мичиган - это сеть. Как чикаго....
Ответить
Ответить
Ответить
Или это журналистская безграмотность?
И если Пеця торгует с эРэФией и ОРДЛО, то почему кому то нельзя съездить к корешам сепарам? Не патриотично? А Верховному Главкому фабрику в Липецке иметь ПАТРИОТИЧНО? И не хера она не закрылась, пашет на всю катушку.
Ответить
" маемо то , що маемо "
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Таки у одного этого военкома есть детки, которые не при делах за военные действия, или ещё кто из населения Украины с детьми призывного возраста должны послать нахрен и Пецю, и всех сепарнутых военкомов вместе взятых с их барыжными АТОшками?
И кроме того, прежде чем дурь свою показывать, вспоминаем о допуске военкомов к секретной информации и о возможности использования членов их семьи для вербовки. Хотя, судя по доце этого Штырлыца, это уже нашим спецам его перевербовывать нужно ... или просто ликвидировать
Ответить
Ответить