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Все про:сепаратизм (12805) скандал (5057) военкомат (166) Казанский Денис (69)

 Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский. ФОТОрепортаж

Заместитель главы Луганского облвоенкомата Олег Моцпан участник боевых действий, по роду деятельности занимается мобилизацией украинских воинов в АТО, свою дочь Альбину отправляет отдыхать в оккупированный Крым и российский город Сочи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.

По словам Казанского, Моцпан даже как-то провел военно-патриотическую игру "Сокіл" для школьников в Северодонецке.

Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 01


"К сожалению, у себя дома Олег Моцпан настроен уже не так патриотично. Свою дочь Альбину он отправляет отдыхать в оккупированный Крым и Сочи. Все время. пока длится АТО, Альбина ездит на тусовки то в захваченный боевиками Луганск, то Крым, то на Кавказ, то в Ростов. При этом Альбине Моцпан только 18 лет. Так что на самодеятельность ее поездки никак не тянут. Без позволения и участия родителей ее путешествия состояться вряд ли смогли бы. Декларация Моцпана находится в открытом доступе. Дочь Альбина указана в ней. Мы бы никогда не узнали о ее путешествиях, если бы она сама тщательно не документировала свои перемещения и не выкладывала фотки в "Инстаграмме". Дочка соверодонецкого военкома зарегистрирована там под ником vseveshnii_enot. Чтобы никто не сомневался, что аккаунт принадлежит именно Альбине Моцпан, она фотографирует свои железнодорожные билеты с фамилией", - отмечает журналист.

Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 02


Ялта, 2016 год


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Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 03


Сочи, февраль 2017

Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 04


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Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 05


Крым, 2016 год

Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 06


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Макдональдс в Ростове на Дону

Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 07


"А этой ночной клуб "Мичиган" в Луганске, осень 2014 года. Боевики как раз готовятся брать Дебальцево и Углегорск", - комментирует Казанский следующее фото.

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Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский 08


"Так и живем. Гибридные военкомы на гибридной войне. Отец сначала проводит для школьников патриотические соревнования, а потом отправляет дочь отдыхать в страну-агрессор. Удивительно, что сам военком не переживает за своего ребенка. Ведь с официальной точки зрения РФ - он каратель. Это значит, что Альбина в Луганске вполне может быть взята в заложники и объявлена шпионкой-наводчицей, как это уже происходило с молодыми людьми в "ЛДНР". А в России ее могут объявить террористкой, также, как это уже произошло с несколькими украинскими гражданами. Связь с ВСУ доказать будет, как вы сами понимаете, не сложно… Давно пишу, что в Донбассе с 2014 необходима самая жесткая и радикальная люстрация, так как в этом регионе вся вертикаль годами выстраивалась с учетом политических предпочтений местных пророссийских политиков. Отсюда и результат. Олег Моцпан еще в 2011 году работал начальником отдела территориальной обороны Луганского областного военного комиссариата. Ну насчет того, как была организована территориальная оборона в Луганске, вы уже в курсе. Но Моцпан у нас почему-то считается ценным кадром и по-прежнему занимает в Луганской области высокую должность…", - отмечает журналист.

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Нищеброды.
Отправлять доцю по помойкам? Или не родная?
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"..пока длится АТО, Альбина ездит на тусовки то в захваченный боевиками Луганск, то Крым, то на Кавказ, то в Ростов .."

связная... возит информацию боевикам
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Может втюрилась в какого нибудь там лишнехромосомного,бабы они насчет этого кукукнутые.
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Меня мучают смутные подозрения, что ВКР СБУ -таким образом легализовала инфу. Если я прав, то МОЛОДЦЫ! Сразу и документирование.
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Її тато отримало стало учасником бойових дій (псевдоучасником, тут навіть сумнівів немає). А доця по Педерації та окупованим нею українським територіям шариться. Ну і нафіга нам такі офіцери-"патріоти"? До речі, такого гівна, якому пофігу кому служати, хоч путіну чи януковичу, серед українських силовиків вистачає.
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это не смешно, уже давно бы взяли, на такой то должности!....
значит папашка "свой".... если выяснится что он замаран в крови - отдать людям!....
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Ты та того ... не накликай нам "Вторую Савченко". Вот схватят в Крыму и ну ее "пытать шаурмой" до 58 размера. И что Пэте остается - обменять на трех диверсантов ФСБ и дать Героя Украины с вручением депутатского мандата... :D

а теперь все вместе "Хава Нагила Хава Нагила..."
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народу война и возможность здохнуть за слепые трасты ...а себе жизнь в удовольствие
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Порохососам еще не поступила обновленная методичка на эту тему про то как отец за дочь не отвечает и вообще ей все позволено, все заняты Саакашвили.
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вот таких и нужно лишать гражданства и депортировать на их настоящую родину без права возвращения.
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На Расеи за подобные фортеля этот офУцер уже бы давно в КПЗ нары грел за измену "родине" и дочку бы соседи во враги народа записали. Но поскольку у нас хунта, этого м-ка надо просто уволить. Пусть турбизнесом занимается
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а возможно и информацию сдает "нашим мальчикам"....
люди туда едут только по необходимости, а если ради души, то это не люди..... ПРЕДСТАВЬТЕ КАКАЯ ТАМ ПАПАШКА И МАМАШКА!......
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Респект Казанскому, побольше фактов о донбасских и луганских "элитах".
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Жопа у моцпанки зачетная!
А к стати откуда у военкома деньги на такие путешествия доци?
Между прочим,отдых в раисе в разы дороже чем в тойже Европе.
Выводы какие то напрашиваются?А не завербовали ли военкома?
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А что проблеет шыкаладный цех? Наверное опять - тамжынашилюди - онажыдети?
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Господи, а кто-то верит, что на дамбасе работают патриоты страны, а не приспособленцы. Там 85-90% руку тянули за прорашистские партии и кандидатов в президенты. Остальные 10-15% адекватных уже сбежали оттуда. А остались конъюнктурщики. И они первые выбегут с караваем, если вдруг орки с востока зайдут туда.
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Ну а че, кобыла в соку, самое то, секс-туристка Где ж еще таких жеребцов найдешь как не в дыре, они и водки нальют, и под хвост засунут, и в пьяном угаре табуреткой отфигачат, прямо 50 оттенков, эмоции бляха-муха..
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Та пилядь. Если кто не понял -- ни люстрации, не реформ, не изменений у нас не было.
Вон тулуб вернулся. Скоро азирыч подтянется. Готовимся к Революции?
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Цензор!!!. А что это за должность то такая.... ЗАМГЛАВЫ ОБЛВОЕНКОМАТА????
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если глав.военком. - полкан, то это по идее подпол.
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Значит этот товарисч передал всю необходимую информацию своим хозяивам - фсбшникам
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отака фигня била недавно .....хлопца шо работал на ясиноватском жд вокзале и смылся домой к маман в славянск мигом с кпп ДЫНЫРявые ухватили на подвал маман еле вытащила его оттуда ...... сьездил за вещами называется а тут своя писдота сто процентов
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У военкомов это проФФесиональное,у николаевского военкома Иванова,уже бывшего,вообще бизнес в Крыму,совместный с супругой.Сам пидар отсидел за 30-километровой зоной,пробухал две недели с полканом Зелениным из тербата(такой же пидар)и он еще и убдешник,до сих пор,и пенсию получает нехуевую.Классно,да?Да военкомы почти все проданые,купленые и еще раз проданные,неужели это до когото еще не дошло.Посмотрите у себя в городах в каких хоромах живут облвоенкомы и все(!)вопросов больше не возникнет.
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Та що ви таке пишете на підопічних головного командувача Порешенко.Ви розхитуєте ситуацію в Україні!!!Це спецоперація ФСБ.Казанський ви ,що хочете зроити в державі Шатун-2.
Підопічні Порешенка самі чесні люди в Україні!!!
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Так это еще не все...там в этом же военкомате работает Александр Жушма..вывший участковый г.Северодонецка а теперь майор а может уже и подполковник..так его приемная дочь учится в луганском институте внутренних дел(ЛИВД) да именно в г. Луганске а не туда куда он переехал ..т.е на подконтрольную Украине территорию..и ничего..работает ))))
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Ну Крым и Сочи - так дешевле...
А насчёт Луганска - недумаю. Очевидно мичиган - это сеть. Как чикаго....
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Статья полный высер! Если у человека есть возможность (не знаю честно он деньги зарабатывает или нет, свечку не держал), то как нормальный отец он отправляет дочь на отдых в те места, куда есть возможность поехать. И Россия это, Крым, похер. Почему дети должны страдать. Вот если бы он ребенка в Северную Корею отправил, тогда умным отцом его с трудом можно было назвать
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что то пропустил ... наверное..., а когда это военком (военный комиссар) стал главой?
Или это журналистская безграмотность?

И если Пеця торгует с эРэФией и ОРДЛО, то почему кому то нельзя съездить к корешам сепарам? Не патриотично? А Верховному Главкому фабрику в Липецке иметь ПАТРИОТИЧНО? И не хера она не закрылась, пашет на всю катушку.
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ЦЕЦЕНЗОР-НЕТ_ это одно йз самых Сволочных , Мерзотных СМИ - разжигающее взаимную ненависть у людей . И делает это для того , чтобы люди не задумывались почему мы
" маемо то , що маемо "
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Це писец.Вот как воевать,коли гниды в тылу,спокойно себя чухают.А если,шо то 5 лет условно,и гуляй Вася
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Шоб её в Ростове выкрали и горянам продали в Южную или Северную Осетию!
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а никто случаем не замечает, что вокруг каждого из нас происходит? Смотрю своими глазами без теледопинга и интернетширки и вижу вокруг полно машин ездит, ну это нормально для 21 века, но кто за рулем дорогих "тачек" то шмары крашенные, то лица не обремененные интеллектом... в Украине все "лучшеет", ну так все говорят, а глаза по прежнему видят какое то говнище. Не президента не хочу обидеть не правительство, даже про кацапопитеков готов забыть, но почему все "лучшеет" опять у тех же, кто не плохо при "легитимном" жил....
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Для Харьковский мститель:
Таки у одного этого военкома есть детки, которые не при делах за военные действия, или ещё кто из населения Украины с детьми призывного возраста должны послать нахрен и Пецю, и всех сепарнутых военкомов вместе взятых с их барыжными АТОшками?
И кроме того, прежде чем дурь свою показывать, вспоминаем о допуске военкомов к секретной информации и о возможности использования членов их семьи для вербовки. Хотя, судя по доце этого Штырлыца, это уже нашим спецам его перевербовывать нужно ... или просто ликвидировать
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За такие вещи как минимум-слёт с должности.Не факт,что этим не смогут или УЖЕ не смогли воспользоваться спецслужбы РФ,шантажируя жизнью и свободой идиотки-дочечки.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит на тусовки то в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский. ФОТОрепортаж
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