 Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги, дорогие собратья! Август 2014-го для пограничников был один из тяжелейших месяцев за весь период проведения АТО. Три года назад пограничные подразделения и пункты пропуска, расположенные в Луганской и Донецкой областях, ежедневно подвергались бешеным обстрелам и атакам террористов. 6-7 августа войска агрессора массированно, из тяжелого вооружения, обстреливали пограничные подразделения, которые после 22-дневной героической обороны границы с боями выходили из так называемого "Довжанского котла". Прорыв длился три дня... Мы с болью в сердце вспоминаем имена наших павших воинов: Сергея Лыфаря, Виктора Дихтиевского, Игоря Присяжнюка, Олега Кислицкого, Евгения Колесниченко, Николая Антипова, Сергея Бойко, Александра Зайца, Виктора Кумановского и Виталия Птицына. Также 5 пограничников пропали без вести: Дмитрий Ушкалов, Александр Овчарик, Сергей Мелешко, Александр Савченко и Александр Топал. Мы никогда не забудем наших боевых товарищей! Вечная память героям", - написал Цигикал.
"Сегодня все пограничники с грустью и праведным гневом вспоминают события возле пункта пропуска ''Довжанский'' три года назад. С грустью, потому что во время коварных обстрелов с территории РФ и выхода из окружения погибло немало пограничников. Праведным гневом, потому что цинизм и жестокость российских "коллег" во время тех событий просто находились за пределами человеческого понимания... Такое не забывается и не прощается", - рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
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В какой еще армии в мире возможно ТАКОЕ
Если б был по этому делу суд в Штатах - сколько суммарно тысяч лет срока получили бы "герои"
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