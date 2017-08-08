EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1894  14
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (2951) граница (3114) память (897) Слободян (231) Цигикал (9)

 Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба чтит память украинских пограничников, которые погибли, защищая границу Украины от российской агрессии в августе 2014 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, дорогие собратья! Август 2014-го для пограничников был один из тяжелейших месяцев за весь период проведения АТО. Три года назад пограничные подразделения и пункты пропуска, расположенные в Луганской и Донецкой областях, ежедневно подвергались бешеным обстрелам и атакам террористов. 6-7 августа войска агрессора массированно, из тяжелого вооружения, обстреливали пограничные подразделения, которые после 22-дневной героической обороны границы с боями выходили из так называемого "Довжанского котла". Прорыв длился три дня... Мы с болью в сердце вспоминаем имена наших павших воинов: Сергея Лыфаря, Виктора Дихтиевского, Игоря Присяжнюка, Олега Кислицкого, Евгения Колесниченко, Николая Антипова, Сергея Бойко, Александра Зайца, Виктора Кумановского и Виталия Птицына. Также 5 пограничников пропали без вести: Дмитрий Ушкалов, Александр Овчарик, Сергей Мелешко, Александр Савченко и Александр Топал. Мы никогда не забудем наших боевых товарищей! Вечная память героям", - написал Цигикал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На проект "Стена" планируется потратить около 500 млн грн в 2017 году, - Госпогранслужба

"Сегодня все пограничники с грустью и праведным гневом вспоминают события возле пункта пропуска ''Довжанский'' три года назад. С грустью, потому что во время коварных обстрелов с территории РФ и выхода из окружения погибло немало пограничников. Праведным гневом, потому что цинизм и жестокость российских "коллег" во время тех событий просто находились за пределами человеческого понимания... Такое не забывается и не прощается", - рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.


Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал 01Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал 02Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал 03Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал 04
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
скотам цапским гореть в геене с мотролой !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сердце кровью обливается,глядя на эти фото(( твари кацапские,оккупанты с коллаборантами без роду и поемени,все ,что вы желаете нам украинцам,пусть это все к вам возвращается с лихвой! Что посеяли твари,то и пожнете и познаете!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Два вопроса
В какой еще армии в мире возможно ТАКОЕ
Если б был по этому делу суд в Штатах - сколько суммарно тысяч лет срока получили бы "герои"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Светлая память вам ребята! Вы ни чего не сдавали и верно служили, в отличие от ментов в полном составе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Литвин и Береза который дергнули первыми, кинув пацанов, тоже чтут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За такое,только смерть рассейским оккупантам,кровь за кровь,смерть за смерть,око за око!
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда же господь наш иисус покарает этого злого путина
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГоспогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти