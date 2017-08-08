 "С украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной Европе": Симоненко с коробкой вина засекли в аэропорту Барселоны. ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook народный депутат от "БПП" Мария Ионова и публикует фото Симоненко в аэропорту Барселоны.
"Никогда не пойму, почему эти ненавидящие ЕС отдыхают в ЕС, а не в Крыму. В аэропорту Барселоны Симоненко собственной персоной, мы его часто в Страсбурге видим и на российских ток-шоу, где он рвет рубашку за оккупацию.
Испанское вино, ведь в РФ европейские продукты под санкциями. Хорошо иметь украинское гражданство и пользоваться безвизом... Но жаль, что этот политик, который ненавидит Украину, до сих пор свободно передвигается по миру по ненавистному ему украинскому паспорту. Разве что, может, он к Аграмонту летал?" - пишет депутат.
Публикацию также прокомментировала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко: "Симоненко, который продолжает хаять Украину на всех российских пропагандистских шоу, засекли в аэропорту Барселоны, загорелого, с ящичком вкусного испанского вина. А почему эти "таварищи" продолжают отдыхать в ненавистной им Европе, а не в Сочи или Крыму, оккупацию которого они так радостно поддержали. Так удобно - с украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной, но такой красивой, френдли, удобной и вкусной Европе".
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Она: Ой, Петя, какой у тебя дом красивый, а представляешь Петя, при той власти тебя, наверное, за это из партии исключили!
- Мама, ну мы ж боролись за демократию!
Выходит его Оксана, вторая жена, и двое деток.
- Петя, ой, какие детки красивые. А за то что ты бросил старую жену, тебя тоже, наверное, бы из партии исключили.
- Мама, ну демократия!
- Тут подъезжает водитель с охраной.
- Петро Николаевич, нужно ехать на Верховный Совет.
Мама посмотрела - машина крутая.
- Петя, у тебя нет проблем?
- Есть мама, одна проблема. Очень боюсь что коммунисты к власти придут.
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патриотартист с рваными рубахами - каких не было, с 2млн не гривен
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Тем более , безвиз ему до жопы , у него дипломатический .
Все они там , во власти , суки .
Без всяких исключений .
Уже четверть века сидят на шее у народа , последнее забирая .
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нет у него дипломатического
а биометрику украинскую сделал конечно
и за вином и на пляж в барселону гоняет
а за деньгами - на россию мотается
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хотя бы начать с тех, кто вот так засветился в хаянии Украины на кацапском телеке.
видео есть? доказательство есть? паспорт на стол положил, и за поребрик нах пошел!
ато, мля, только подло и низко проукраинских грузинов, которые против коррупции, есть совесть гражданства лишать.
где справедливость у шоколадных? есть ли у них совесть?
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- Фелікс Едмундович, а ви могли б заради справи революції стрибнути у вікно?
- Міг би, - каже Фелікс Едмундович, - і стрибає у вікно.
Ленін спускається вниз, виходить на брук і, дивлячись на труп Дзержинського, каже:
- Залізний Фелікс, залізний Фелікс… Розмазня!
Так і пєтя........ розмазня кремлядська
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Юга, Ау!...
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я їм відповім.
тому що ані депутат від бпп, ані геращенко не ставлять перед президентом питання про позбавлення громадянства України симоненка, азарова, шуфріча, бойка та багатьох інших.
то для чого вони ставлять ці питання в фейсбуці? а ні для чого, сцуть нам в очі та й все.
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