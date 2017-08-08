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Все про:Бережная (44) Симоненко (1748) безвизовый режим (1324) Евросоюз (12082)

 "С украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной Европе": Симоненко с коробкой вина засекли в аэропорту Барселоны. ФОТОфакт

Бывший лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко, который всегда отличался пророссийской риторикой, пользуется безвизом и ездит в страны Евросоюза, не упуская случая купить местные продукты, в частности испанское вино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook народный депутат от "БПП" Мария Ионова и публикует фото Симоненко в аэропорту Барселоны.

"Никогда не пойму, почему эти ненавидящие ЕС отдыхают в ЕС, а не в Крыму. В аэропорту Барселоны Симоненко собственной персоной, мы его часто в Страсбурге видим и на российских ток-шоу, где он рвет рубашку за оккупацию.

С украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной Европе: Симоненко с коробкой вина засекли в аэропорту Барселоны 01


Испанское вино, ведь в РФ европейские продукты под санкциями. Хорошо иметь украинское гражданство и пользоваться безвизом... Но жаль, что этот политик, который ненавидит Украину, до сих пор свободно передвигается по миру по ненавистному ему украинскому паспорту. Разве что, может, он к Аграмонту летал?" - пишет депутат.

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Публикацию также прокомментировала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко: "Симоненко, который продолжает хаять Украину на всех российских пропагандистских шоу, засекли в аэропорту Барселоны, загорелого, с ящичком вкусного испанского вина. А почему эти "таварищи" продолжают отдыхать в ненавистной им Европе, а не в Сочи или Крыму, оккупацию которого они так радостно поддержали. Так удобно - с украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной, но такой красивой, френдли, удобной и вкусной Европе".
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Приезжает мама к Петру Симоненко в гости. А у него 3-этажный дом.
Она: Ой, Петя, какой у тебя дом красивый, а представляешь Петя, при той власти тебя, наверное, за это из партии исключили!
- Мама, ну мы ж боролись за демократию!
Выходит его Оксана, вторая жена, и двое деток.
- Петя, ой, какие детки красивые. А за то что ты бросил старую жену, тебя тоже, наверное, бы из партии исключили.
- Мама, ну демократия!
- Тут подъезжает водитель с охраной.
- Петро Николаевич, нужно ехать на Верховный Совет.
Мама посмотрела - машина крутая.
- Петя, у тебя нет проблем?
- Есть мама, одна проблема. Очень боюсь что коммунисты к власти придут.
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Та ничего он не боится. У сына Брежнева было несколько яхт на Средиземном море и коллекция гоночных машин тогда когда в Киеве (!) сахар по таллонам продавали.
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А Ирина Геращенко что сделал чтобы мы жили богато? Не вижу разницы между ними. Они как катались в Европу так и катаются что с визами что без виз, потому что они богатые.
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Коммуняка по их же идее должне быть нищим и думать только о народе, только о народе.... Так завещал их боХ членин...
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антиевропейская риторика - это для лохтората, обмороженных совкодрочеров и прочих оголтелых бабок. Чтобы получить местечко в кабинетах власти, а потом договориться (со всякими юлями, кучмами, ющЯми, порохами) и пилить, пилить. пилить.....
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"вернем страну народу! - 2012г" артисты . Ляшок тоже талантливый патриот артист с рваными рубахами - каких не было, с 2млн не гривен
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Симаненка свою молодую жену сдаёт в аренду. На это и живут. Сейчас, видать, уже без вина никто её не берёт . Петру Казлимовичу придётся самому в аренду сдаваться .
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А кто мешает украинским властям отобрать у Симоненко паспорт ?
Тем более , безвиз ему до жопы , у него дипломатический .
Все они там , во власти , суки .
Без всяких исключений .
Уже четверть века сидят на шее у народа , последнее забирая .
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петя давно не нардеп
нет у него дипломатического
а биометрику украинскую сделал конечно
и за вином и на пляж в барселону гоняет
а за деньгами - на россию мотается
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Он на офшорную будку не гавкает, он на Украину гавкает, поэтому никто ничего у него не заберет.
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все ватники такие, кацапские пропагандоны тоже гонят на США, а сами потом фоточки загружают в инстаграмы с их оттдыха в флориде на пример.
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Своіій цицькатій галі везе... суки чекистські...
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когда уже будут этих сраных сепаров гражданства лишать?
хотя бы начать с тех, кто вот так засветился в хаянии Украины на кацапском телеке.
видео есть? доказательство есть? паспорт на стол положил, и за поребрик нах пошел!

ато, мля, только подло и низко проукраинских грузинов, которые против коррупции, есть совесть гражданства лишать.
где справедливость у шоколадных? есть ли у них совесть?
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Красножопый губошлёп обещал совковой вате вернуть страну нароту..а..ха..ха..ха дебильная вата верила.
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и почему он не тюрьме страны "победившего" Майдана?
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почему ты до сих пор не на зоне при "диктаторе" поррошенко?
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Приходить Ленін до Дзержинського й каже:
- Фелікс Едмундович, а ви могли б заради справи революції стрибнути у вікно?
- Міг би, - каже Фелікс Едмундович, - і стрибає у вікно.
Ленін спускається вниз, виходить на брук і, дивлячись на труп Дзержинського, каже:
- Залізний Фелікс, залізний Фелікс… Розмазня!
Так і пєтя........ розмазня кремлядська
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Говорить рязанське радіо. Відповідаємо на питання трудящих. Товариш Іванов запитує, що таке сольфеджіо. Відповідаємо: тут людям жерти нічого, а він вийо*бується!
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Чего этот пид.ар краснозадый еще не сидит?
Юга, Ау!...
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не до них Юрі, тут же багато патріотів, добровольців, грузинів...роботи непочатий край
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Ірина Геращенко та депутат ВР, щось коментують та ставлять питання: "чому симоненко літає до ЄС за українським паспортом"?
я їм відповім.
тому що ані депутат від бпп, ані геращенко не ставлять перед президентом питання про позбавлення громадянства України симоненка, азарова, шуфріча, бойка та багатьох інших.
то для чого вони ставлять ці питання в фейсбуці? а ні для чого, сцуть нам в очі та й все.
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тварюка комуняцька. через таких продажних г@ндонів, що продали країну за нефтедоляри, зараз йде війна. Комуняцьке падло в європі тусується, а запросять до кіселя - буде проти Європи слюною бризкати
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О!!! И все нормально. И гражданства его никто не лишает.
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бо він не: патріот / доброволець / грузин (потрібне - вибрати)
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Чего вы на него так накинулись? Он выполняет задание Партии! А вино это у него как пароль.
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Кому шоколадная рать эти вопросы задает))))Вы ж сами для сепаров рай в Украине развели)))Понимаю это не с опонентами карамелькина воевать,симон свой,замолвит за барыгу словечко в мацкве)))
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Я полагал, что эту гниду давно лишили украинского гражданства, поскольку он гадит в лаптестане на Украину. Оказывается нет. Он в числе почетных украинцев типа плотника, захерченко и прошей шушвали....
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Побудував "світле майбутнє з комунізмом" в Україні і здриснув у загниваючу Європу.
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тю - а шо с ленина пример берет - тот он вообще в Цюрехе мешкал)))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"С украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной Европе": Симоненко с коробкой вина засекли в аэропорту Барселоны. ФОТОфакт
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