 Поляков не сдал два загранпаспорта, - миграционная служба

Об этом стало известно на заседании Соломенского суда 8 августа,сообщает Цензор.НЕТ.
Такую информацию предоставила прокуратуре Государственная миграционная служба. По просьбе антикоррупционной прокуратуры суд присоединил информацию к материалам ходатайства о взыскании залога.
8 августа САП ходатайствует о взыскании 304 тыс. грн залога, внесенного Поляковым, в доход государства. В прокуратуре считают, что нардеп нарушил обязательство на период расследования, отказавшись носить электронный браслет.
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Михо в два дня выселили?!!!!!
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