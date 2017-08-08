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 Общество
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Все про:Поляков (135) суд (21376)

 Поляков не сдал два загранпаспорта, - миграционная служба

По данным, государственной миграционной службы, нардеп Максим Поляков по состоянию на 7 августа не сдал два загранпаспорта.

Об этом стало известно на заседании Соломенского суда 8 августа,сообщает Цензор.НЕТ.

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Такую информацию предоставила прокуратуре Государственная миграционная служба. По просьбе антикоррупционной прокуратуры суд присоединил информацию к материалам ходатайства о взыскании залога.

8 августа САП ходатайствует о взыскании 304 тыс. грн залога, внесенного Поляковым, в доход государства. В прокуратуре считают, что нардеп нарушил обязательство на период расследования, отказавшись носить электронный браслет.

Поляков не сдал два загранпаспорта, - миграционная служба 01
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сколько еще будут продолжаться эти спектакли для населения!?
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отвлекают от коррупции, а тем временем на Франс 24 3 дня подряд идет сюжет о янтарной мафии, которую возглавляет власть
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Я уже нифига не понимаю. Такое впечатление что наблюдаешь за жизнью душевнобольных в психушке. Одни постоянно о чем то заседают, другие кого то арестовывают, третьи судят, четвердые периодически бьют морды первым троим... Вокруг хохот, плач, рев, свист... Блядь! Позовите доктора!
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все они одним дерьмом замазаны тетерухнутые-бурбахнутые яйценюхи поляковы,циничная проворовавшаяся недопартейка.Сейчас делает финт ушами,чтоб "влиться" в такую же бпп,чтоб окончательно не превратится в полит.труп.Фуууууу.
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Какая разница, сдал или не сдал? Гражданство всё-равно остаётся!
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Я уже потерял понимание, есть ли власть в Украине или это мираж.... Какой то проходимец, которому предъявлены подозрения хочет носите, не хочет не носит браслет, хочет сдает или не сдает паспорта. Это не власть, а какая то профанация....
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А почему Он с Насировым, Коломойским и т.п. еще граждане Украины?
Михо в два дня выселили?!!!!!
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Что можно ждать от политических импотентов?! Их давно всех надо в утиль вместе с Порошенко! Их настоящая сучность- воровство и ложь!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПоляков не сдал два загранпаспорта, - миграционная служба
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