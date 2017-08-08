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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (629) импорт (416) налоговая милиция (1535) ГФС (3117)

 Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции совместно с областной прокуратурой раскрыли схему по незаконному импорту тканей и одежды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК, было установлено, что должностные лица компании, при осуществлении импорта указанных товаров, подают в таможенные органы поддельные документы с недостоверными сведениями об их количестве и стоимости. В результате таких действий бюджету был нанесен значительный ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей.

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Кроме того, на предприятии велось собственное производство одежды, которая в дальнейшем маркировалась торговыми марками стран Евросоюза.

В результате пяти обысков, проведенных по местам жительства фигурантов расследования, а также в офисных, складских и производственных помещениях, были обнаружены и изъяты ткани, белье, детская и спортивная одежда на сумму более 7 млн грн, печати предприятия, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, кредитные карты. Также были обнаружены значительное количество этикеток и штрихкодов торговых марок стран ЕС, которыми маркировалась собственно произведенная продукция и импортируемые товары.

Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды 01Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды 02Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды 03Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды 04Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды 05Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды 06Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды 07

В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Судя по размерам цеха то работало там человек 40-50. Молодци... так держать!
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А чи не нагадує це все операцію з давальницькою сировиною. В 90-ті на теренах Західної УкраЇни було багато фірм котрі з матеріалів західних фірм шили одіж під їх торгівельними марками.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды. ФОТОрепортаж
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