 Налоговики на Волыни раскрыли схему по незаконному импорту ткани и одежды. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК, было установлено, что должностные лица компании, при осуществлении импорта указанных товаров, подают в таможенные органы поддельные документы с недостоверными сведениями об их количестве и стоимости. В результате таких действий бюджету был нанесен значительный ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей.
Кроме того, на предприятии велось собственное производство одежды, которая в дальнейшем маркировалась торговыми марками стран Евросоюза.
В результате пяти обысков, проведенных по местам жительства фигурантов расследования, а также в офисных, складских и производственных помещениях, были обнаружены и изъяты ткани, белье, детская и спортивная одежда на сумму более 7 млн грн, печати предприятия, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, кредитные карты. Также были обнаружены значительное количество этикеток и штрихкодов торговых марок стран ЕС, которыми маркировалась собственно произведенная продукция и импортируемые товары.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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