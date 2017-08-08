Конец многоходовок, песня о внешней политике, смешные санкции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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- там все так как тебе нравится...
а украинцы разберутся что делать
без засланных коментаторов-мокшей...
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сразу видно - заказывал какой-то пердун-номенклатущик...
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