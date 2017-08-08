 Конец многоходовок, песня о внешней политике, смешные санкции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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 Фоторепортаж
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Бутусов если тебя лишат гражданства.Мне вот интересно какие фотожабы будут на тебя?Не стыдно?НЕТ?
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Бутусов родился в Киеве...лишение гражданства ему не грозит.....да и с какого перепугу ему должно быть стыдно за эти фотожабы..???
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Его не лишат, у него гражданство по праву рождения.
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Подписью президента всё можно.Ему не понравилось и лишат.Напишет что то плохое и начнётся.
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Закон № 2235-III читать не пробовали в редакции от 6 декабря 2012 года. Познавательно и вопросов возникать не будет.
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А для кого пишут закон?Для граждан?Да блять не уж то?ИРИНА так вот слушай меня внимательно.Вчера я иду больной,на меня накидываются 8 полицаев.Иду не кого не трогаю.Ролик скоро будет.Не нарушал не трогал не кого.Это как нормально?Восемь человек меня окружили.И говорят со мной не на державной мове. Удивительно?Нет.Я показываю документы на всё.А они ЭТОГО не знают.Вот я спрашиваю для кого закон пишут для народа?Ага жди.Вы как хотите я вывод сделал.Для себя.
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Этот бред о полицейских ты сам придумал..или куратор уже готовый тебе выдал..??
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Да кураторы ХУЛОСТАНА ВЫДАЛИ А ПУТИН ХУЙЛО.Только какие кураторы думаешь бред сумасшедшего?Мой канал видео монтирую там 20 минут ролик.Ещё не всё сделал нужно запикать лица замазать это не быстро делается.
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Самореклама? Ты где в одном месте сразу восемь полисов надыбал ? На развод к ним приперся или через место пришествия с больной головой проперся?
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интересный способ пропиарить свой канал .сам придумал,или кто подсказал?
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Хорошо давайте по другому спрошу.Вы видите судовую реформу?Вы видите реформу полиции?Если вы видите выше перечисленное.Скажите мне куда я должен посмотреть?Я тоже хочу увидеть.И сказать какой правительство хорошее.Пока я это не увижу.Я могу и буду только критиковать правительство.На меня нападают 8 человек полицаев.Угнали машину с гаража 10 марта и до сих пор тишина.ЭТО не КИЕВ.Это ЗАПОРОЖЬЕ тут правит ОПОБЛОК наш Край это ОПГ в погонах.И сделать не чего нельзя.Я не шучу.Каждый день в Запорожье полицай творят чёрное.
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Смотри лучше в свой кадыровский гарем
- там все так как тебе нравится...
а украинцы разберутся что делать
без засланных коментаторов-мокшей...
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Вот вылазит таки из тебя вата - изо всех отверстий вылазит По своему околотку судишь о всей стране..Старательно выискиваешь только чернуху...Значит путь твой довеку во мраке - потому как идеальных стран, как и идеальных обществ не бывает..Но это твой выбор и твоя судьба, но вот нафига свою желчь в мир выплескивать?
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Саакашвили лишили гражданства.А у народа спросили?Хочет ли народ чтобы его лишили?Нет не спросили.Так что и бутусова росчерком пера можно лишить.
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Предлагаете референдум провести? Другого способа узнать мнение народа я не знаю.
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Да только так имел право снять гражданство.Народ против снимается.А не росчерком пера.И по желанию сегодня дал завтра забрал.
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ну это ты просто завидуешь, очень смешные жабы
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такой дебильно-совковой тупости в фотожабах ещё не было...
сразу видно - заказывал какой-то пердун-номенклатущик...
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нет у тебя чувства юмора, вон Александр из Риги уже пуп надорвал от смеха
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКонец многоходовок, песня о внешней политике, смешные санкции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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