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Все про:отпуск (209) туризм (1063) Турция (2041) Омелян (310)

 Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000. СКРИНШОТ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции 56,5 тыс гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook.

"Как и обещал, по завершению отдыха сообщу, за сколько отдыхал. Турция, Бодрум, отель Lux. Отель новый, в этом году, еще достраивается. Море чистое, кормят действительно вкусно. В общем, понравилось. Марку (сыну министра - ред.) - даже очень). Проживание в стандартном номере с завтраком для нас с женой и Марком за 8 ночей обощлось в 56,5 тыс гривен плюс авиаперелет", - сообщил Омелян.

Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000 01


По его словам, он был удивлен вниманием интернет-СМИ, которые "разгонной одновременно волной поспешили заявить, о стоимости отдыха в полмиллиона.

Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000 02


"Хотя, могли бы проверить в Гугле, сколько стоит номер-стандарт в этом отеле. Понимаю, извинений ждать напрасно. Заказчики уже давно бегают по рынку и предлагают пакет черного пиара для реализации против меня. Единственное, поскольку никаких схем не нашли, никого из Львова или друзей на должности я не назначал, приходиться копаться в том, что есть, а остальное просто выдумывать", - отмечает министр.

Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000 03


"Интересно, а для чего такие громкие заголовки для описания 8-дневного отдыха: "Омелян наносит удар премьеру из Турции", "Конфликты ради реформ в УЗ и авиации приведут к отставке", "Пропало все!"?! Так надо?", - пишет министр.

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Он также надеется, что другие чиновники, "которые таинственно исчезают и появляются уже с дорогим загаром", также последуют его примеру и опубликуют стоимость собственного отпуска со скрин-шотами.


Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000 04


"В общем, в отпуске ничего крамольного нет, если его стоимость соответствует официальным доходам и затем вноситься в декларацию согласно процедуре", - добавляет Омелян.


Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000 05


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Перед вылетом Марк безапелляционно сказал: "Мне нужна бензопила и эта маска!". Выбор смутил не только нас, но и пассажиров самолета. Бандеровец-хозяин возвращается домой", - заключает министр.

Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000 06

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Слугам народу теж треба віддихати, а дачі нема.)))
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Этот выйдет с отпуска и как в прошлом году расскаже,шо они на каникулах противостояли путинской агрессии
Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000 - Цензор.НЕТ 3899

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А чой та министр инфраструктуры не захотел на себе проверить нашу украинскую сферу услуг/отдыха?
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Скажем так не каждый может отдать 56 000 грн + перелёт за неделю отдыха, да и в стоимость входит только завтрак, тоесть нужно ещё с собой прихватить немало. Короче сотку нужно иметь.
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А я шахтёр-инвалид себе такого отдыха позволить не могу.Хотя,когда я работал в шахте Омельян на полный рост на кухне под столом проходил.Вот так у нас уважают шахтёров-инвалидов.Кстати,последняя неделя августа: ДЕНЬ ШАХТЁРА.Если Порошенко в этот день спустится в шахту на экскурсию,может и нам что перепадёт,как в своё время лётчикам.Спасибо кто прочитал.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМинистр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000. СКРИНШОТ
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