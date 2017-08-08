 Министр Омелян заплатил за восьмидневный отдых с семьей в Турции около $2000. СКРИНШОТ

Как передает Цензор.НЕТ , об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook "Как и обещал, по завершению отдыха сообщу, за сколько отдыхал. Турция, Бодрум, отель Lux. Отель новый, в этом году, еще достраивается. Море чистое, кормят действительно вкусно. В общем, понравилось. Марку (сыну министра - ред.) - даже очень). Проживание в стандартном номере с завтраком для нас с женой и Марком за 8 ночей обощлось в 56,5 тыс гривен плюс авиаперелет", - сообщил Омелян.

По его словам, он был удивлен вниманием интернет-СМИ, которые "разгонной одновременно волной поспешили заявить, о стоимости отдыха в полмиллиона.

"Хотя, могли бы проверить в Гугле, сколько стоит номер-стандарт в этом отеле. Понимаю, извинений ждать напрасно. Заказчики уже давно бегают по рынку и предлагают пакет черного пиара для реализации против меня. Единственное, поскольку никаких схем не нашли, никого из Львова или друзей на должности я не назначал, приходиться копаться в том, что есть, а остальное просто выдумывать", - отмечает министр."Интересно, а для чего такие громкие заголовки для описания 8-дневного отдыха: "Омелян наносит удар премьеру из Турции", "Конфликты ради реформ в УЗ и авиации приведут к отставке", "Пропало все!"?! Так надо?", - пишет министр.Он также надеется, что другие чиновники, "которые таинственно исчезают и появляются уже с дорогим загаром", также последуют его примеру и опубликуют стоимость собственного отпуска со скрин-шотами."В общем, в отпуске ничего крамольного нет, если его стоимость соответствует официальным доходам и затем вноситься в декларацию согласно процедуре", - добавляет Омелян.Перед вылетом Марк безапелляционно сказал: "Мне нужна бензопила и эта маска!". Выбор смутил не только нас, но и пассажиров самолета. Бандеровец-хозяин возвращается домой", - заключает министр.