 Ночью в столичную больницу на Подвысоцкого ворвался мужчина с гранатами в руках и угрожал все взорвать. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
"Сегодня ночью в медицинском учреждении на Подвысоцкого произошло чрезвычайное происшествие: примерно в 00:15 в помещение больницы забежал человек с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров медсестра вывела его из здания и позвонила 102. Когда мужчина покидал пределы заведения - оставил на столе медсестре одну гранату", - говорится в сообщении.
На месте работали взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа.
В настоящее время следствие устанавливает мотивы совершения преступления устанавливаются.
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- " напьешься - будешь."
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Медицина должна быть страховой, а не жить на бюджетные копейки. А как им ещё выживать?
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В задачі питається: так скільки всього було гранат? )))
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- Задачка. У Маши было 2 яблока. Три груши она отдала Пете. Дети угадайте сколько мне лет.
- Марьиванна, вам 24 !
- Вовочка, а как ты отгадал?
- Мне 12, а папа называет меня полудурком.
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- Скажите, при виде толпы у вас не возникает желание бросить в неё гранату?
- Вы знаете, доктор, возникает.
- Странно..., странно... А мне хочется расстрелять из автомата!
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