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Все про:больница (667) граната (658) Киев (17805)

 Ночью в столичную больницу на Подвысоцкого ворвался мужчина с гранатами в руках и угрожал все взорвать. ФОТО

В ночь на 8 августа в столичную больницу на улице Подвысоцкого в Киеве ворвался мужчина с двумя гранатами в руках, угрожая подорвать все вокруг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"Сегодня ночью в медицинском учреждении на Подвысоцкого произошло чрезвычайное происшествие: примерно в 00:15 в помещение больницы забежал человек с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров медсестра вывела его из здания и позвонила 102. Когда мужчина покидал пределы заведения - оставил на столе медсестре одну гранату", - говорится в сообщении.

Ночью в столичную больницу на Подвысоцкого ворвался мужчина с гранатами в руках и угрожал все взорвать 01

Прибывшая по вызову патрульная полиция в ходе поисковых мероприятий задержала подозреваемого неподалеку, на улице Киквидзе, 17А. Им оказался мужчина 1966 года рождения. Всего у него было три гранаты.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Мужчина подорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

На месте работали взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа.

В настоящее время следствие устанавливает мотивы совершения преступления устанавливаются.


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Вспомнилось -" на его месте должен быть я!"

- " напьешься - будешь."
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Идиот, кому надо в данном случае? Надо что бы взорвалась медсестра, которая чья-мать или дочь? Жалко, что он тебе эту гранату не загнал в одно место(!!!)
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Вся Украинская медицина прогнила и является насквозь коррумпированной и не важно,чья мама коррумпированная ,жадная баба,которая уколы делает только за бабки а нет бабок иди сдыхай ...
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Но ты ведь не сдох. Много денег?
Медицина должна быть страховой, а не жить на бюджетные копейки. А как им ещё выживать?
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Медицина должна быть бесплатной ,как написано в КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ или надо менять конституцию !!!
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Хотел лечиться в тюремном лазарете, но не смог грамотно сформулировать...
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что то случилось у человека, хотел привлечь внимание.... хорошо что всё обошлось....
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откуда у алкаша граната? Я тоже себе хочу, в каком магазине продаются?
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"Ворвался мужчина с двумя гранатами в руках","Всего у него было три гранаты".

В задачі питається: так скільки всього було гранат? )))
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Ага. Как в анекдоте.
- Задачка. У Маши было 2 яблока. Три груши она отдала Пете. Дети угадайте сколько мне лет.
- Марьиванна, вам 24 !
- Вовочка, а как ты отгадал?
- Мне 12, а папа называет меня полудурком.
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Психиатр - пациенту.
- Скажите, при виде толпы у вас не возникает желание бросить в неё гранату?
- Вы знаете, доктор, возникает.
- Странно..., странно... А мне хочется расстрелять из автомата!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в столичную больницу на Подвысоцкого ворвался мужчина с гранатами в руках и угрожал все взорвать. ФОТО
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