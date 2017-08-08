 Ночью в столичную больницу на Подвысоцкого ворвался мужчина с гранатами в руках и угрожал все взорвать. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный"."Сегодня ночью в медицинском учреждении на Подвысоцкого произошло чрезвычайное происшествие: примерно в 00:15 в помещение больницы забежал человек с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров медсестра вывела его из здания и позвонила 102. Когда мужчина покидал пределы заведения - оставил на столе медсестре одну гранату", - говорится в сообщении.

Прибывшая по вызову патрульная полиция в ходе поисковых мероприятий задержала подозреваемого неподалеку, на улице Киквидзе, 17А. Им оказался мужчина 1966 года рождения. Всего у него было три гранаты.На месте работали взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа.В настоящее время следствие устанавливает мотивы совершения преступления устанавливаются.