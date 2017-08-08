 "Крепись, братан": на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, отель принадлежит главе США Дональду Трампу, передает Business Insider.
На проекции якобы от лица Путина написано "Happy to help, bro" ("Рад помочь, бро"), "Follow money" ("Следуй за деньгами"), а также на русском языке "Крепись, братан".
Фотографии здания отеля в своем Твиттере разместил заместитель директора CAP Action Игорь Вольский.
Судя по фотографиям, перед отелем стоят актеры, одетые в военную форму. Один из них держит российских флаг.
Business Insider пишет, что проекция с изображением Путина появилась спустя какое-то время после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большое жюри по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. Источники The Wall Street Journal подчеркивали, что это означает выход расследования на новый уровень.
Расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией в США ведут две палаты Конгресса и ФБР, напоминает Дождь. Американская сторона считает, что Москва помогла Трампу одержать победу на выборах, в том числе взламывая электронную почту его соперницы бывшего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы.
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фу, коммунятиной пробздело
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тут перші 10 хвилин дещо про печалькі ліберастів.
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даже если у Трампа не было выбора...
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Сегодня вышла новость, согласно которой по опросам рейтинг Дональда упал до абсолютного минимума за последние пару лет с начала предвыборной кампании.
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коммуняцкий пердун будет США учить выборы проводить?
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7 июл. 2017 г. - В Карабахе опять стреляют.
12 янв. 2011 г. - Штурм телецентра в Вильнюсе. 13 января 1991 года.
В Литве судят участников штурма телецентра в 1991 году и не оставляют попыток привлечь к процессу Михаила Горбачева
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Вообще-то там две надписи по-английски:
Рад помочь, брат!
Отследи деньги! Или (Следи) Куда ведут деньги!
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То Трампу нереально быстро надо отправить своему корешу 60 томагавков, прямо в кремль, иначе трампу и всему его бизнесу в США - анус.
"Ночь близка и полна ужасов". (с)
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а то дійсно не до всіх доходить!
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Смысл высказывания : ищи, куда ведут деньги
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твоя братва в канаве лошадь доедает)))
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не исключено, что попросят Меланью...
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https://meduza.io/news/2017/08/08/na-otele-trampa-v-nyu-yorke-poyavilos-izobrazhenie-putina
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в кремле ипанатики так и сидят до сих пор.......
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Это алюзия на "Алису в стране чудес" Льюиса Кэррола, которую использовали в Матрице
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Спасибо ! Буду знать ! 😉
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Ни стыда ни совести!!
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