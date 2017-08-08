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Все про:курьез (4955) Путин (24108) Трамп (1327)

 "Крепись, братан": на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом. ФОТО

На здании пятизвездночного отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и российским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отель принадлежит главе США Дональду Трампу, передает Business Insider.

На проекции якобы от лица Путина написано "Happy to help, bro" ("Рад помочь, бро"), "Follow money" ("Следуй за деньгами"), а также на русском языке "Крепись, братан".

Крепись, братан: на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом 01

Фотографии здания отеля в своем Твиттере разместил заместитель директора CAP Action Игорь Вольский.

Крепись, братан: на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом 02Крепись, братан: на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом 03


Судя по фотографиям, перед отелем стоят актеры, одетые в военную форму. Один из них держит российских флаг.


Крепись, братан: на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом 04

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Business Insider пишет, что проекция с изображением Путина появилась спустя какое-то время после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большое жюри по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. Источники The Wall Street Journal подчеркивали, что это означает выход расследования на новый уровень.

Читайте также: "В нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России", - Трамп о вмешательстве в выборы в США

Расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией в США ведут две палаты Конгресса и ФБР, напоминает Дождь. Американская сторона считает, что Москва помогла Трампу одержать победу на выборах, в том числе взламывая электронную почту его соперницы бывшего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы.
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кого??????
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Троллят Трампа за то ,что подыгрывает Путину и не очень -то доволен давлением на Путина и РФ со стороны Конгресса США. Молодцы,Трамп хочет или не хочет ,а должен исполнять волю народа,то есть народных депутатов,которые в демократичной Америке истинно народные,а не как у нас.
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Странный вопрос. На отеле Трампа проэкция поддержки хуйла "Крепись, братан!". И кого же это могли потроллить?)))
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це вже істерика лібервстів - розслідування про "рюцкій" слід в перемозі Трампа добігає кінця і (вангую) - жюрі присяжних винесе негативний висновок і по ролі козломордих у перемозі Трампа і по його причетності до втручання козломордих. ліберастам-дєрьмократам лишилося лише дрібно гадити у під'їздах Нью-Йорку.
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ліберастам-дєрьмократам...


фу, коммунятиной пробздело
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Трампа,и это очевидно. Трамп слишком мягко относится к Хуйлу.
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Степан Демура - НОВОЕ - СЕМИНАР СИТИ КЛАСС - 03.08.2017 (полная версия)

тут перші 10 хвилин дещо про печалькі ліберастів.
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... после подписания Трампом новых санкций... на этом фоне - это троллинг!
даже если у Трампа не было выбора...
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Трамп тут не причем. Он же все передал в слепой траст
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- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
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Крепись. В смысле стула? Чтобы не обосраться жидко?
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Кто то видимо из демократов прикалывается над Трампом.

Сегодня вышла новость, согласно которой по опросам рейтинг Дональда упал до абсолютного минимума за последние пару лет с начала предвыборной кампании.
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угу, а новину подало ЗМІ, яке пророчило перемогу клінтонісі.
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Так Клинтон и победила Трампа по общему подсчёту голосов. Просто у них система другая.
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я тобі розкрию страшну таємницю - в Каліфорнії ( приблизно 40 млн. жителів) - на виборіч дільниці не прийшов жоден виборець Трампа, бо і так було зрозуміло що всі виборці від цього штату будуть за клінтон. Якби голосування йшло за загальнонаціональними списками то вже якось 3 млн. голосів Трамп би в Каліфорнії нашкрябав.
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Якби голосування йшло за загальнонаціональними списками.....


коммуняцкий пердун будет США учить выборы проводить?
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самый страшный сон США. российские спецслужбы протянули на пост президента Америки своего человека.
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А в Штатах президент сам ничего не решает. Это вам не Россия. Так что это уж и не такой страшный сон.
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в СшА Президент якраз вирішує набагато більше ніж в ойропі. Досить нести ліберастичну чуш.
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Вот вы говорите что там през ничего не решает, Но пикет , неодиночный в подержку спонсора -кента-уйла создать то может и ему за это ничего не будет и даже гостиницу не заберут !
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Согласен с Наталиа - хуйло имеет дело с Конгрессом и Сенатом, где все решается вместо трампа.
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российско-грузинская война - это первая заграничная, захватническая война коленовстающей путинской россии, вечно ищущей и создающей образы врагов, как внутри страны, так и за ее пределами. После Грузии была Украина, за ней Сирия, которая должна была перекрыть информационно поражение россии в Украине.. Затем, возможно, после поражения в Сирии, найдут еще одну жертву, которую сделают врагом, и разбомбят под юлюлюкание ватной массы
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21 июл. 2017 г. - Заявление о необходимости вывода российских войск из Молдовы принял парламент.

7 июл. 2017 г. - В Карабахе опять стреляют.

12 янв. 2011 г. - Штурм телецентра в Вильнюсе. 13 января 1991 года.

В Литве судят участников штурма телецентра в 1991 году и не оставляют попыток привлечь к процессу Михаила Горбачева
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Щось мені підказує, далі московити полізуть у Карабах так би мовити потрібна "Маленькая победоносная война" бо московії вже реально все тяжче й тяжче кидатися немов тій виснаженій скаженій собаці, а коли дадуть носаком під сраку ця собака буде кидатися на свій хвіст.
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Навіть не знаю, як на це реагувати. На тролінг це не схоже. Мабуть, мені не дано зрозуміти ні Трампа, ні хУЙЛА. Та і дідько з ними!
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це не дивно, усе розуміння витрачено на Пєтю
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Воно троль , не звертай уваги !Для нього головне , Петю вставити , якщо навіть не в тему !
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Похоже, у трампу оставляют только один способ отмазаться
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Трампу, чтобы отмазаться необходимо расчленить и уничтожить РФ вместе с Хуйлом
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В таком случае всплывут все его делишки на территории Россосии с 1990 годов.
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И чё? Трампа еще до избрания уличали в неуплате налогов, трахании с бл@дями, связях с х-лом, плюс он клоун, фрик, барыга, и фамилия у него дурацкая. Чем его еще можно скомпрометировать?
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Отмыванием бабла совместно с российским ОПГ.
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дик у цьому можна звинуватити увесь американській бізнес. А головним тут буде зовсім не Трамп, а подружжя клінтонів.
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А типа проекция с космоса ? Или кто показывал ? Об это молчит наука.
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Хана Трампу..., - уже не отмыться... . Америка тоже соскучилась по Великим Победам и холодной Войне (можем повторить!!)... Вот зря рашка разбудила дьявола... - шансов у нее в этой битве...0.
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У Трампа уже почти нет шансов отмазаться от связей с хуйлом. Остался один - развалить вчерашку к херам....
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Жирик сегодня сдохнет в алкогольной коме)))))))))))))
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Столько бухал за Трампа, бюджет ЛДПР тратил, а повесили на фасад здания путина.
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😁😁😁
Вообще-то там две надписи по-английски:
Рад помочь, брат!
Отследи деньги! Или (Следи) Куда ведут деньги!
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разве только он? Там будет похлеще чем Ту-154 под Смоленском
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хуйлу нужно покрепче сжимать сфинктер. походу опять будут вводить...
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Куда уж крепче, он уже и так арматуру на 32 перекусывает....
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Если это намек на то что Трамп поддерживает хуйла.
То Трампу нереально быстро надо отправить своему корешу 60 томагавков, прямо в кремль, иначе трампу и всему его бизнесу в США - анус.

"Ночь близка и полна ужасов". (с)
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Глузування над дурашою в штатах набирає оберти!
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загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
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У нас бы за такую проекцию на здание Рошена, уже бы Грицак с Матиосом и Луценко искали бы агентов Кремля и назвали бы терактом. А типа тоже демократическая страна.
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це точно - різниця між демократією і "тіпа", сумно, це!
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рошенократия от барыженка не имеет ничего общего с демократией.
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добре, що розшифрував!
а то дійсно не до всіх доходить!
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Tatyana Pomolova - у нас за разорванный портрет презика сажают...., а твиттер Порошенко чистят и банят не довольных... Вы зайдите на твиттер Трампа (https://twitter.com/realDonaldTrump) - там его ослиной мочой обливают каждые 5 минут...и ни кому даже не приходит в голову удалять что-то....
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В США устоявшаяся демократия с сильным гражданским обществом-чего нет в Украине. Граждане Украины могут только в "сети" повозмущаться и всё. А чтобы добиться чего-то через государственные институты-суды, к примеру, на это способны единицы. Волокита, требуется напрягаться, а народ это не осилит-лучше взятку дать через кума-свата-брата..
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многоходовочка Трампа?! -- хуйло - твоїм грошам) каюк?!
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Перевод : Следуй за деньгами - тоже неплохо .
Смысл высказывания : ищи, куда ведут деньги
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Это алюзия на "Алису в стране чудес" Льюиса Кэррола, которую использовали в Матрице
"Крепись, братан": на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом - Цензор.НЕТ 8391
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как говаривают старые урки
твоя братва в канаве лошадь доедает)))
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интересно, кто занесёт Трампу пистолет с одним патроном?
не исключено, что попросят Меланью...
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та шо вы понимаете . это агент трам шлет шифровку центр - сушите весла ФБР начал искать ваши активы что бы заморозить !!!! думаю в ближайщей перспективе следственный комитет рашки откроет пару уголовных дел против ФБР за доведение до самоубийства половины кацапской ылиты ))) арестует фбр все что нажито не посильным трудом - все пипец останется только застрелится ибо у ваты больше красть нехер
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Крепись ВАВАН-тюльпан, ...крепись,крепись!!!!

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подставляет хуйло братана в открытую подставляет
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когда то товаристч Сралин поздравлял Гитлера со взятием Парижа.
в кремле ипанатики так и сидят до сих пор.......
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Трамп уже не отмоется никогда. Только сойдись, обмажешся дерьмом на всю жизнь. А Вова еще и Бедоносец, так что жди импичмент.
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Для UA Cтарий Кінь
Это алюзия на "Алису в стране чудес" Льюиса Кэррола, которую использовали в Матрице
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Спасибо ! Буду знать ! 😉
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Физики, математики и астрономы Запада весьма уважают дедушку Льюиса, и его работы цитируют где ни попадя.
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Натаха.......товаристчи чЛенин и Сралин в Мавзолее сексом занимались аж до 1961 года.Пока Сралина не вышвырнули оттудова за аморальное поведение...и издевательства над вождём Миравога ПРОЛЕТАйрята
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Крепись, братан": на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом. ФОТО
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