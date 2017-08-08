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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве. ФОТОрепортаж

На проспекте Ватутина в Киеве под колеса автомобиля попал водитель троллейбуса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

В Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина у служебного троллейбуса слетела контактная сеть. Водитель вышел, чтобы поправить ее. В это время сзади ехал Volkswagen Passat и, из-за плохих погодных условий не заметив препятствие перед собой, сбил его.

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Удар был такой силы, что тело отлетело на 20 метров. Медикам прибывшей на место происшествия скорой оставалось лишь констатировать смерть. Погибшему мужчине около 40 лет. Обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.


Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве 01Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве 02Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве 03
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"...из-за плохих погодных условий не заметив препятствие перед собой, сбил его. Удар был такой силы, что тело отлетело на 20 метров" ------ Я всегда удивлялся таким баранам, которые летят при плохой видимости !
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Да уж! Я особенно прозреваю как у нас ездят в тумане!!!! Ничерта не видно, несутся как умалишённые - потом аварии по 20 машин по полю разбросаны и все удивляются - "как так могло случиться? проклятый туман!"
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"плохие погодные условия"...может, просто кто-то превысил скорость?
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Горе водій не бачив через погані погодні умови, але це не заважало йому мчатися на шаленій швидкості так що після удару тіло чоловіка пролетіло 20 метрів.
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на 20 метров отлетит и при 50 км\ч, даже при 30. Просто горе водій троллейбуса не в полі вийшов поправляти контактну мережу. Под целофаном, конечно может быть и невидно, но что-то мне подсказывает, что на водителе троллейбуса не было светоотражающей жилетки. И вообще там и троллейбусы не ездят 60, летят и они под 100, поэтому рога и слетают.
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при 30 км/час не отлетит! да и при такой скорости машина останавливается практически мгновенно
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Случилось то что не должно случится по теории вероятности, во что нахуй моя страна превращается. В первый раз такое слышу
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Долбодятел Ольгинский-,да,во что твоя рашка превратилась
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что ты долбодятел шоколадный мелешь? Это когда Киев в Москву переименовали?
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Автобыдло(( Если не видишь, какого путина гонишь? Еси б у нас существовала полиция и штрафы были на уровне мировых, в частности, за выезд на общественную полосу, автобыдла бы поубавилось. Но мы ведь живемо по-новому.
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И отчего-то никто не инициирует новых законов: за вождение в пьяном виде - пожизненное лишение прав, конфискация транспортного средства. Случайно? Или потому что пьяных гонщиков с мандатами депутатов на дорогах основное большинство?
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Сколько же быдла выезжает на улицы на своих тачках и совершенно не осознают ответственности за поведение, соблюдение правил... А ведь из-за дурости и подлости этих "водителей" кому-то из пешеходов и участников движения это закончится смертью... Жаль человека: вышел на работу, его ждут семья, дети, родители, а из-за урода на колесах оборвалась чья-то жизнь...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве. ФОТОрепортаж
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