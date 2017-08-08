 Автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
В Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина у служебного троллейбуса слетела контактная сеть. Водитель вышел, чтобы поправить ее. В это время сзади ехал Volkswagen Passat и, из-за плохих погодных условий не заметив препятствие перед собой, сбил его.
Удар был такой силы, что тело отлетело на 20 метров. Медикам прибывшей на место происшествия скорой оставалось лишь констатировать смерть. Погибшему мужчине около 40 лет. Обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.
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