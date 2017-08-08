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 Общество
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Все про:игорный бизнес (289) Луцк (392) обыск (1193) Нацполиция (8309)

 5 игорных заведений ликвидированы в Луцке. ФОТОрепортаж

В Луцке правоохранители пресекли деятельность незаконных игорных заведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, пять заведений функционировали под видом интерактивных клубов и точек продаж государственных лотерей.

В ходе обысков правоохранители изъяли 69 системных блоков, 71 монитор, 48 электронных носителей, 2 платежных терминала PayBox, 2 аппарата для печати кодов доступа к игровым серверам, WiFi-роутеры, комплектующие к компьютерной технике, а также 20 тыс. грн. Общая сумма изъятого имущества составляет более 600 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев считают вредным запрет игорного бизнеса, - опрос

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

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Теперь придеться в шахматы на деньги играть или в кости
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На каждом квартале єтих игорных заведений под вывесками Лотто, как .авна
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ну шожж,департамент захисту...анус готовь авакяну с луценкой за самоуправство...
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«Некомфортно чувствует себя в Раде», - Добкин-старший объяснил странное поведение своего брата


- Он из-за своего характера очень некомфортно чувствует себя в Верховной Раде. И я там чувствую себя некомфортно. Там очень сложная энергетика, именно под куполом. И это с 2004 года. Я вот говорю, что Киев не годится для столицы. Я не знаю, что на этом месте было. Может, кладбище, может, болото которое, может, стадо мамонтов умерло, - утверждает Добкин-старший.
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Цензор, це якийсь цирк. По всій країні на кожному кроці спокійно працюють національні лотереї - прихований бізнес, з яким пов`язують O. Турчинова.
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Директор «УНЛ» Сергій Піндич був керівником двох компаній -
«Едем і Ко» і «Будінвест-Капітал», засновником якого є ВАТ СП «Європа-Ікс», 99%
якого належало ВАТ «Центр фінансових технологій», засновники якого дружина і
мати Олександра Турчинова

https://bihus.info/ukrayinska-nacionalna-loterejna-monopoliya/
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Цензор.НЕТФотоОбщество5 игорных заведений ликвидированы в Луцке. ФОТОрепортаж
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