 Водитель мусоровоза пытался тайком выгрузить львовские отходы на Житомирщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Житомирской области, на территории свалки в Барановском районе был замечен мусоровоз MAN с бытовыми отходами, прибывший из Львова. Водителю помешали выгрузить мусор.
Согласно товарно-транспортной накладной от 5 августа, мусор должен был быть доставлен в село Большой Бобрик (Сумская область).
Напомним, во Львове с 23 июня по 13 июля убрали 677 переполненных контейнерных площадок. Сегодня вывоз ТБО из города осуществляется в нормальном режиме.
(Фото Государственной экологической инспекции в Житомирской области)
99 6
Во Львове в два раза повысили тарифы на вывоз мусора для населения(33)
Уборку всех переполненных мусорных площадок во Львове завершили, - ОГА(105)
Львовский мусор начали взвешивать перед вывозом на полигоны для утилизации, - ОГА. ФОТО(57)
73% мусорных площадок во Львое уже освобождены от накопившегося мусора, - Зубко(41)
На месте Порошенко я бы не с Саакашвили боролся, а с бычками. ФОТО(0)
Замглавы райадминистрации в Запорожской области подозревается в растрате 616 тыс. грн(2)
Грузовик со львовским мусором задержали в Черкассах. ВИДЕО(136)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить