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 Общество
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Все про:Житомирщина (657) Львов (3640) мусор (456)

 Водитель мусоровоза пытался тайком выгрузить львовские отходы на Житомирщине. ФОТО

В Житомирской области водитель грузовика пытался несанкционированно выгрузить мусор из Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Житомирской области, на территории свалки в Барановском районе был замечен мусоровоз MAN с бытовыми отходами, прибывший из Львова. Водителю помешали выгрузить мусор.

Согласно товарно-транспортной накладной от 5 августа, мусор должен был быть доставлен в село Большой Бобрик (Сумская область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовские власти внедряют сортировку мусора. ВИДЕО

Напомним, во Львове с 23 июня по 13 июля убрали 677 переполненных контейнерных площадок. Сегодня вывоз ТБО из города осуществляется в нормальном режиме.

Водитель мусоровоза пытался тайком выгрузить львовские отходы на Житомирщине 01Водитель мусоровоза пытался тайком выгрузить львовские отходы на Житомирщине 02

(Фото Государственной экологической инспекции в Житомирской области)
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Львовский мусор превращается в символ Украины... Нельзя же так!...
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Умный водила, решил сэкономить на горючке
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Шо значит опять? Время пиара прошло, теперь ждите мусор в пятикратном размере (они же ждали пока власти доложат о решении мусорной проблемы?))))))
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за такоё вышку надо давать, подрыв соевых рехформ ))
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Цензор.НЕТФотоОбществоВодитель мусоровоза пытался тайком выгрузить львовские отходы на Житомирщине. ФОТО
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