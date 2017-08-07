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 Политика Украины
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 Розенблат переписал на сестру половину дома, арестованного судом, - ЦПК. ФОТО

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Борислав Розенблат переписал на сестру Елену половину дома, арестованного судом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"24 июля 2017 года. Суд арестовал половину дома под Житомиром, принадлежащего Розенблату. 26 июля 2017 года. Розенблат подарил сестре Елене половину дома, арестованного судом. Неплохая попытка сохранить состояние. Надеемся, что соглашение о дарении арестованного имущества будет отменено", - пишут в ЦПК.

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Напомним, суд не арестовал 1,72 млн долларов наличными, указанные Розенблатом в е-декларации.

19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

Розенблат переписал на сестру половину дома, арестованного судом, - ЦПК 01

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Ну так возьмите за жабры нотариуса....который "не увидел" в реестре ареста....и лишите его лицензии.....следующие трижды подумают....
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Значит за жабры нужно брать того кто не внес в реестр....
тут или нотариус...или товаришЧ ответственный за внесение в реестр..других вариантов нет....
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може рішення не вступило в силу, тому у реєстр не внесено. Не надо обіжать Розенбрата.
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А если решение не вступило в силу...то тогда от чего истерика у ЦПК...?? Тогда товаришЧ розенблат оформил дарственную вполне законно.....
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істєріка або хтось щось не зробив і тепер буде відповідальність, або просто поговорить.
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Цикаво, нотариус онлайн запрос об отсутствии ареста не посылал? Чы он однобудочник пана Боруха?
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К чему эта возня, этого ушлепка все равно не посадят.
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Зрелище. Раз с хлебом для плебса не складываетсч
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А ведь это ВСЕ Украинцы допустили это розенблядство и молчат ,как воды в рот набрали может нравится народу такая жизнь ???
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им нравится как живет розенблядство, им нравится оплачивать комуналку, им нравится "патриоты" у власти, им нравится когда их имеют во все места, и они не выдут на майдан пока не отметелят сопливого студента или не переламают кости пенсионеру
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Был фильм - ,,Не может быть,,. там где, - губит людей не пиво, губит людей вода... так там распродажа шла так быстро, что тот пришел домой через день, а дом уже продан.
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Зайдіть на он-лайн сервіси Мін'юсті і за 23 гривні побачите, що ніяких арештів там нема. Судді та прокурори - персони ВІП, не барська справа вносити арешти в реєстр. До речі, дарування апріорі нікчемне, бо Соломонич знав, Що є арешт.... Тількі дарма гроші на дарування витратив - все це марна справа...
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Договор дарения - это договор отчуждения и оформляется в нотариальной конторе. Нотариус проверяет отсутсвие запрета на отчуждение недвижимости.
1. Или нотариус нарушил и это уголовка
2. Или решение суда не внесли в реестр.
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Добавлю. Вроде надо сделать техпаспорт на отчуждаемую половину . А это не один день .
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Эх Розик,за шож тебя так мочат?Вроде сильно и не безпределил.Не чета твоим однопартийцам
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"переписала хату на ... кота". Довічна українська історія. Слямздил, спиз... переписав. А заробити не пробували?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРозенблат переписал на сестру половину дома, арестованного судом, - ЦПК. ФОТО
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