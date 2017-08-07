 Розенблат переписал на сестру половину дома, арестованного судом, - ЦПК. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр противодействия коррупции (ЦПК).
"24 июля 2017 года. Суд арестовал половину дома под Житомиром, принадлежащего Розенблату. 26 июля 2017 года. Розенблат подарил сестре Елене половину дома, арестованного судом. Неплохая попытка сохранить состояние. Надеемся, что соглашение о дарении арестованного имущества будет отменено", - пишут в ЦПК.
Напомним, суд не арестовал 1,72 млн долларов наличными, указанные Розенблатом в е-декларации.
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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тут или нотариус...или товаришЧ ответственный за внесение в реестр..других вариантов нет....
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1. Или нотариус нарушил и это уголовка
2. Или решение суда не внесли в реестр.
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