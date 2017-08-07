 Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, старший следователь, вступив в преступный сговор с экспертом, требовали у гражданина пять тысяч долларов США за содействие в изготовлении положительного заключения экспертиз оборудования, изъятого при проведении следственных действий в игорном заведении.
Злоумышленники обещали вынести заведомо неправомерные положительные выводы, которыми констатировалось бы отсутствие факта ведения игр на оборудовании, и в дальнейшем закрыть открытое уголовное производство.
"Старший следователь и эксперт были задержаны "на горячем" при получении 130 тысяч гривен. По местам работы и проживания задержанных проводятся обыски", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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Лучше студента 5-го курса юрфака взять, который научится и взяток брать не будет.
Чем кормить эту шваль.
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