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Все про:Волынь (627) Нацполиция (8307) следователь (113)

 Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции, Службы безопасности и прокуратуры задержали на взятке старшего следователя полиции и эксперта научно-исследовательского экспертно- криминалистического центра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, старший следователь, вступив в преступный сговор с экспертом, требовали у гражданина пять тысяч долларов США за содействие в изготовлении положительного заключения экспертиз оборудования, изъятого при проведении следственных действий в игорном заведении.

Злоумышленники обещали вынести заведомо неправомерные положительные выводы, которыми констатировалось бы отсутствие факта ведения игр на оборудовании, и в дальнейшем закрыть открытое уголовное производство.

"Старший следователь и эксперт были задержаны "на горячем" при получении 130 тысяч гривен. По местам работы и проживания задержанных проводятся обыски", - рассказала Калиновская.

Она подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч 01

Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч 02

Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч 03

Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч 04

Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч 05

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"задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч"

Одного отпустят за 13 тыс. залога, второму присудят тысячу штрафа, через год оба восстановятся в должности с повышением. Украинский суд такой украинский.
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Свидетели инвалида-колясочника, фассссссссссссссссс!!!
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ніщєброди!!! це шо взятка, так хабарчик малесенький, чисто кофєйку попити
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Должен быть задержан порошенко,гройсман,яценюк и другое быдло вороватое ...
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если переатестованный урод по жизни, то никакая переаттестация не спасет....просто нужно наказывать таких по максимуму....и дающих и берущих.
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К сожалению вся система погрязла в взятках и вымогательствах поэтому так все тяжело движеться !!! Десятилетиями так жили
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да что ж такое!? Будет когда-нибудь толк в этом государстве??????????????????
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Как же, опытные кадры, квалифицированные, таких увольнять нельзя при люстрации, работать же некому.
Лучше студента 5-го курса юрфака взять, который научится и взяток брать не будет.
Чем кормить эту шваль.
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судя по фоткам, один из них только 5 курс и закончил =)
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кришу порвало чи що? брати дозволено тільки вибраним
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Правильно хозяин Золотой подковы и сделал что сдал этого старшего следователя и эксперта криминалиста.Сначала хотели 50000 взятки что бы вынести решение что игровое оборудование является лотереей.А потом аж захотели 130000.Как говорится жадность их и погубила.Намного дешевле будет купить б/у компы и открыть рядом такой же зал.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСледователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч. ФОТОрепортаж
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