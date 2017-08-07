 Пожар на 30 га произошел на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось на территории Березнеговатовского лесного хозяйства у села Новопавловское (Снегиревский район). Огонь успел распространиться на значительную площадь и перекинулся на лесные насаждения.
По состоянию на 18:00 пожар потушен. Его площадь составляла 30 га (22 га низового пожара, 3 га верхового и горение сухой травы на 5 га).
К тушению привлекались 26 человек и 10 единиц техники.
(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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