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 Общество
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 Чиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей. ФОТОрепортаж

Полиция задержала должностных лиц одного из управлений водного хозяйства Херсонской области за получение взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, начальник одного из региональных управлений водного хозяйства и начальник отдела данного учреждения требовали неправомерную выгоду от предпринимателей. За определенное "вознаграждение" те получали т. н. разрешение на орошение полей с урожаем. В случае отказа злоумышленники угрожали отключить их от полива.

11 тыс. грн чиновники получили от предпринимателя за орошение 8 гектаров поля.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

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Чиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей 01Чиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей 02Чиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей 03Чиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей 04

(Фото Нацполиции)
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Взагалі не пам'ятаю, коли востаннє з цією братією справу мав.
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Тебе везёт, если не приходится сталкиваться, а мне с этим тормозным, убогим отродьем часто пересекаться приходится. Научилась правда брать их измором и знанием законов, сейчас с обреченным видом делают что положено.
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Це їм пощастило. Я трохи зарізкий в житті. Це я тут стримуюся.
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чего? Расстрел, причем очень быстрый был.
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Скоро и синоптики за хороший прогноз требовать будут. А батюшки маасковского матриархата за вызов дождя.
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Ничего удивительного... Во всех местностях, где имелось искусственное орошение, чиновники этим занимались. И была даже такая категория людей - "водяные воры", которые занимались тем, что в ночное время перенаправляли поток воды либо на свои участки, либо на участки тех, кто им заплатил...
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У нас,похоже,проектируется московская система.Верхи живут как в раю.Кого-то из низов периодически наказывают.Пипл должен аплодировать.Интересно,прокатит ли такое в Украине?
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Криси, пронюхали що городину баржами возять, одразу щелепи заклацали.
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Шото я не пойму. Это типа в Херсонской области орошение частных полей бесплатное т.е. за счет госсударства ?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЧиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей. ФОТОрепортаж
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