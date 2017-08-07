 Чиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, начальник одного из региональных управлений водного хозяйства и начальник отдела данного учреждения требовали неправомерную выгоду от предпринимателей. За определенное "вознаграждение" те получали т. н. разрешение на орошение полей с урожаем. В случае отказа злоумышленники угрожали отключить их от полива.
11 тыс. грн чиновники получили от предпринимателя за орошение 8 гектаров поля.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
(Фото Нацполиции)
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