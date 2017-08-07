 430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Денис Казанский.
"В России есть такая телеведущая Анастасия Михайловская. Националистка, сторонница "ЛДНР", украинофобка - в общем, обычная история. Михайловская периодически приезжает в ОРДЛО в качестве "волонтера". В последнее время она подрядилась помогать российскому пропагандисту Захару Прилепину. Передает от него деньги родственникам убитых и раненных боевиков, а потом пишет об этом победные посты в Фейсбуке. Читать посты Михайловской одно удовольствие. Вместо того, чтобы пиарить жизнь в "ДНР", они на самом деле демонстрируют реальное положение дел. При этом сама автор даже этого не понимает, и думает, что невероятно помогает боевикам. Цель мероприятия понятна - показать щедрость и широту души российского колонизатора. Сирые и убогие аборигены страдают в нищете, и тут появляется благодетель на белом коне и передает угнетенному фашистами населению собранные пожертвования. Но на самом деле, такие публикации невольно выдают истинное положение дел в Донбассе", - отмечает журналист.
"Вот "бойцу с тяжелейшими ранениями" передали 9 тысяч российских рублей на операцию. Это примерно 4000 грн. Ничего не понял, а как же благодарная "республика"? Что, не лечит Захарченко калек, которые отдали здоровье, чтобы он мог себе обеспечить царскую жизнь? Не нашлось у Француза с Ташкентом лишних 4000 грн для дурачка, воевавшего, чтобы сделать их долларовыми миллионерами?
Погодите, на что вообще собрали 9000 рублей? В "ДНР" же бесплатная медицина! Вон пишут, что даже "укропов" бесплатно лечат с подконтрольных Украине территррий. Не могут же СМИ "ДНР" и "ЛНР" врать! Раз сказано, что медицина бесплатная, значит так и есть. Что этот проклятый Прилепин себе позволяет! Клевещет на республику, деньги какие-то на лечение собирает! Мошенник!", - иронизирует Казанский.
"Вот еще круче. Михайловская привезла беременной "ополченке" Маше 10 тысяч российских рублей, потому что ей негде жить, а из доходов - только 1000 рублей (около 430 грн. - ред.) пособия на ребенка в месяц. Какое счастье! Это же просто не жизнь, а райская мечта. У сожителя Маши от такого кайфа даже крыша уехала. Разве не стоило ради этого воевать и потерять рассудок? Ничего, что целую область разграбили и разорили, тысячи человек покалечили и убили ради какой-то неведомой х**ни, которая называется то ли Малороссия, то ли Новороссия, то ли "ДНР". Зато 10 тысяч рублей в кармане! Спасибо, Захар! Мы всегда будем помнить твою доброту", - пишет журналист.
"А вот впечатления заезжей москвички от шахты-копанки. Это наша донбасская экзотика. Копанки в Донбассе работают еще с конца 1990-х годов, и я в свое время много про них сделал репортажей. Вот только до войны рабочие на них зарабатывали по 500 грн за смену. А в месяц на некоторых "дырках" могли заработать по 10 тысяч гривен (по старому курсу - более 1000 долларов). А сейчас Михайловская пишет, что работники копанки зарабатывают 300 рублей за смену. Это всего лишь около 150 грн! Примерно 7 долларов за 12 часов тяжелейшего труда. Вот это я понимаю, освободили Донбасс от фашистов! И это не какие-то выдумки "лживых укроСМИ". Это пишет российская пропагандистска, которая прославляет "республики", работает на Прилепина. Если при Украине копанки были местом, где в адских условиях можно было все же заработать себе более-менее нормальные деньги, то сейчас это просто рабские галеры, на которых люди работают за еду. Спасибо, Захар!", - отмечает Казанский.
"Ждем от Анастасии Михайловской новых впечатлений о жизни в процветающих молодых республиках", - заключает журналист.
6815 49
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Освобожденный из плена террористов судья Руденко рассказал о сокамернике из РФ, перешедшем на сторону Украины: "Создал свою ДРГ и выполнял определенные задания"(25)
Трупы переодели в "гражданку" и бросили в лесополосе, - в ГУР рассказали, как командование ВС РФ скрывает свои потери на Донбассе(25)
По команде главаря террористов "ДНР" Захарченко активизировалась "инвентаризация пустующего жилого фонда", - ИС(29)
Правозащитники намерены включить всех причастных к фабрикованию дела крымчанина Балуха в санкционные списки(8)
Крым по-"ЛНРовски"(0)
Арьев о заявлении представителя правительства ФРГ Эрлера по Крыму: "Они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев"(139)
На юге оккупированного Крыма будут отключать электричество(97)
Угля валом, наверное. Кушайте, не обляпайтесь!
Ответить
Ответить
Топят аттестаты в Темзе, рвут визы в ДНР, не перевозят через Ла-Манш . Лондон делает все, что бы английские абитуриенты на поступили в ВУЗы молодой республикиПортят аттестаты, не выдают паспорта: Киев делает все, чтобы абитуриенты не поступали в вузы ДНР | ДАНDAN-NEWS.INFO
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хорошо что ты платишь наёмным нормально - можешь даже озвучить...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я слышал его даже канонизировать хотят и поставить памятник "неизвестному мальчику в трусиках"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Молдавии заявили о намерении привлечь Додона к уголовной ответственности
https://news.rambler.ru/world/37582945-dodona-mogut-posadit/
Ответить
семейство изволит пребывать полтораста лет. Стоимость недвижимости -
ноль...Производство-ноль...Одни
ларёчники...Образование-ноль...Медицина-ноль...Ибо те, кто мог предложить свои
руки и голову, успешно слиняли из "сектора Газа"...и бизнес и средний
класс. .Из 450 тысяч осталось менее 200 тысяч - и это далеко не успешные люди.
Остались
"нетрудоспособные", дети, иждивенцы и люмпен, коего в Донбассе с
переизбытком. ГОРОД УМЕР.
Уехавших успешно компенсирует
люмпен из деревень и ...и дорогие гости из рассии....Комплект-сумасшедшие
любители лампасов и медалек из консервов, нашисты, люмпен и
"отпускники"...пАребрик звучит чётко..Да, в наличии и истинно русские
буряты. Твой-мой непонимам...
Так что ежели из Украины доносится
братский привет "шоб вы повыздыхАлы" - нечему удивляться...Его ещё и
мои внуки будут передавать…
...Население Луганской
области столетиями создавалось из люмпена для шахт и пролетариев для
металлургической промышленности.... СТОЛЕТИЯМИ..Причём стаскивалось со всей
империи. Папа рассказывал, как в послевоенных шахтных посёлках на время
зарплаты вводилось чуть-ли не военное положение
...пьянки...мордобой...поножовщина.
Несколько разбавила ситуацию
оборонка...Но с 90-х она умерла и разъехались-поумирали высококлассные
специалисты от инженеров до рабочих (инженеры за станками).
Пролетариат никуда не
делся....попутно "передовому классу" партхозноменклатура Луганска
дула им в уши последние двадцать лет об их значимости в экономике...Кстати, вся
верхушка номенклатурного ворья сбежала к жидобандеровцам...от греха
подальше...Их место тут же заняло ворьё из среднего звена...Причём от
облисполкома до прокуратуры...Коммунальное ворьё осталось ВСЁ...
Так что тут
"европейством" не пахло отродясь...Это территория потомственных
шариков и швондеров... Пролетарии не имеют Родины и им нечего терять окромя
цепей...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
еще раз контрольный РА...СС..ИЯ
все, все молодцы- донбасцы, донбасиськи, малорослики, недорослики, новарозлики)
А теперь расходитесь и идите работать! "гумконвоя" сегодня не будет!
Ответить
Ответить
Ответить
Хочется этому пейсателю сказать: Карту купи, лапоть. ..
Ответить
Ответить
В ЕС 1 час роботы стоит минимум 5 евро . 8 часов - 40 евро. Вот и считайте , кто в Украине за счет дешевого труда стает олигархом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZdsHAHCrSKA
Ответить
Ответить
Ответить