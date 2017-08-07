 430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в Facebook журналист Денис Казанский."В России есть такая телеведущая Анастасия Михайловская. Националистка, сторонница "ЛДНР", украинофобка - в общем, обычная история. Михайловская периодически приезжает в ОРДЛО в качестве "волонтера". В последнее время она подрядилась помогать российскому пропагандисту Захару Прилепину. Передает от него деньги родственникам убитых и раненных боевиков, а потом пишет об этом победные посты в Фейсбуке. Читать посты Михайловской одно удовольствие. Вместо того, чтобы пиарить жизнь в "ДНР", они на самом деле демонстрируют реальное положение дел. При этом сама автор даже этого не понимает, и думает, что невероятно помогает боевикам. Цель мероприятия понятна - показать щедрость и широту души российского колонизатора. Сирые и убогие аборигены страдают в нищете, и тут появляется благодетель на белом коне и передает угнетенному фашистами населению собранные пожертвования. Но на самом деле, такие публикации невольно выдают истинное положение дел в Донбассе", - отмечает журналист."Вот "бойцу с тяжелейшими ранениями" передали 9 тысяч российских рублей на операцию. Это примерно 4000 грн. Ничего не понял, а как же благодарная "республика"? Что, не лечит Захарченко калек, которые отдали здоровье, чтобы он мог себе обеспечить царскую жизнь? Не нашлось у Француза с Ташкентом лишних 4000 грн для дурачка, воевавшего, чтобы сделать их долларовыми миллионерами?

Погодите, на что вообще собрали 9000 рублей? В "ДНР" же бесплатная медицина! Вон пишут, что даже "укропов" бесплатно лечат с подконтрольных Украине территррий. Не могут же СМИ "ДНР" и "ЛНР" врать! Раз сказано, что медицина бесплатная, значит так и есть. Что этот проклятый Прилепин себе позволяет! Клевещет на республику, деньги какие-то на лечение собирает! Мошенник!", - иронизирует Казанский.

"Вот еще круче. Михайловская привезла беременной "ополченке" Маше 10 тысяч российских рублей, потому что ей негде жить, а из доходов - только 1000 рублейпособия на ребенка в месяц. Какое счастье! Это же просто не жизнь, а райская мечта. У сожителя Маши от такого кайфа даже крыша уехала. Разве не стоило ради этого воевать и потерять рассудок? Ничего, что целую область разграбили и разорили, тысячи человек покалечили и убили ради какой-то неведомой х**ни, которая называется то ли Малороссия, то ли Новороссия, то ли "ДНР". Зато 10 тысяч рублей в кармане! Спасибо, Захар! Мы всегда будем помнить твою доброту", - пишет журналист.

"А вот впечатления заезжей москвички от шахты-копанки. Это наша донбасская экзотика. Копанки в Донбассе работают еще с конца 1990-х годов, и я в свое время много про них сделал репортажей. Вот только до войны рабочие на них зарабатывали по 500 грн за смену. А в месяц на некоторых "дырках" могли заработать по 10 тысяч гривен (по старому курсу - более 1000 долларов). А сейчас Михайловская пишет, что работники копанки зарабатывают 300 рублей за смену. Это всего лишь около 150 грн! Примерно 7 долларов за 12 часов тяжелейшего труда. Вот это я понимаю, освободили Донбасс от фашистов! И это не какие-то выдумки "лживых укроСМИ". Это пишет российская пропагандистска, которая прославляет "республики", работает на Прилепина. Если при Украине копанки были местом, где в адских условиях можно было все же заработать себе более-менее нормальные деньги, то сейчас это просто рабские галеры, на которых люди работают за еду. Спасибо, Захар!", - отмечает Казанский.

"Ждем от Анастасии Михайловской новых впечатлений о жизни в процветающих молодых республиках", - заключает журналист.