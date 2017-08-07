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 430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Пропагандистские публикации в соцсетях российской телеведущей Анастасии Михайловской невольно выдают истинное положение дел на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Денис Казанский.

"В России есть такая телеведущая Анастасия Михайловская. Националистка, сторонница "ЛДНР", украинофобка - в общем, обычная история. Михайловская периодически приезжает в ОРДЛО в качестве "волонтера". В последнее время она подрядилась помогать российскому пропагандисту Захару Прилепину. Передает от него деньги родственникам убитых и раненных боевиков, а потом пишет об этом победные посты в Фейсбуке. Читать посты Михайловской одно удовольствие. Вместо того, чтобы пиарить жизнь в "ДНР", они на самом деле демонстрируют реальное положение дел. При этом сама автор даже этого не понимает, и думает, что невероятно помогает боевикам. Цель мероприятия понятна - показать щедрость и широту души российского колонизатора. Сирые и убогие аборигены страдают в нищете, и тут появляется благодетель на белом коне и передает угнетенному фашистами населению собранные пожертвования. Но на самом деле, такие публикации невольно выдают истинное положение дел в Донбассе", - отмечает журналист.

"Вот "бойцу с тяжелейшими ранениями" передали 9 тысяч российских рублей на операцию. Это примерно 4000 грн. Ничего не понял, а как же благодарная "республика"? Что, не лечит Захарченко калек, которые отдали здоровье, чтобы он мог себе обеспечить царскую жизнь? Не нашлось у Француза с Ташкентом лишних 4000 грн для дурачка, воевавшего, чтобы сделать их долларовыми миллионерами?

430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в копанке, - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО 01


Погодите, на что вообще собрали 9000 рублей? В "ДНР" же бесплатная медицина! Вон пишут, что даже "укропов" бесплатно лечат с подконтрольных Украине территррий. Не могут же СМИ "ДНР" и "ЛНР" врать! Раз сказано, что медицина бесплатная, значит так и есть. Что этот проклятый Прилепин себе позволяет! Клевещет на республику, деньги какие-то на лечение собирает! Мошенник!", - иронизирует Казанский.

430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в копанке, - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО 02


Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Донецке "палятся", заявляя о "гражданской войне" и открывая русские памятники, - Казанский. ФОТО


"Вот еще круче. Михайловская привезла беременной "ополченке" Маше 10 тысяч российских рублей, потому что ей негде жить, а из доходов - только 1000 рублей (около 430 грн. - ред.) пособия на ребенка в месяц. Какое счастье! Это же просто не жизнь, а райская мечта. У сожителя Маши от такого кайфа даже крыша уехала. Разве не стоило ради этого воевать и потерять рассудок? Ничего, что целую область разграбили и разорили, тысячи человек покалечили и убили ради какой-то неведомой х**ни, которая называется то ли Малороссия, то ли Новороссия, то ли "ДНР". Зато 10 тысяч рублей в кармане! Спасибо, Захар! Мы всегда будем помнить твою доброту", - пишет журналист.

430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в копанке, - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО 03


Смотрите также: "Предложили учиться жить на эти деньги", - на Донбассе оккупанты лишают пенсионеров с мизерной пенсией даже "гуманитарной помощи". СКРИНШОТ

"А вот впечатления заезжей москвички от шахты-копанки. Это наша донбасская экзотика. Копанки в Донбассе работают еще с конца 1990-х годов, и я в свое время много про них сделал репортажей. Вот только до войны рабочие на них зарабатывали по 500 грн за смену. А в месяц на некоторых "дырках" могли заработать по 10 тысяч гривен (по старому курсу - более 1000 долларов). А сейчас Михайловская пишет, что работники копанки зарабатывают 300 рублей за смену. Это всего лишь около 150 грн! Примерно 7 долларов за 12 часов тяжелейшего труда. Вот это я понимаю, освободили Донбасс от фашистов! И это не какие-то выдумки "лживых укроСМИ". Это пишет российская пропагандистска, которая прославляет "республики", работает на Прилепина. Если при Украине копанки были местом, где в адских условиях можно было все же заработать себе более-менее нормальные деньги, то сейчас это просто рабские галеры, на которых люди работают за еду. Спасибо, Захар!", - отмечает Казанский.

430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в копанке, - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО 04


"Ждем от Анастасии Михайловской новых впечатлений о жизни в процветающих молодых республиках", - заключает журналист.

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"Кормильщики" чего жалуются то? Сейчас ведь они Украину не кормят?!

Угля валом, наверное. Кушайте, не обляпайтесь!
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доколе, доколе такой беспредел твориться будет?? за что у кацапов дедываивали в роа??? ))))

Топят аттестаты в Темзе, рвут визы в ДНР, не перевозят через Ла-Манш . Лондон делает все, что бы английские абитуриенты на поступили в ВУЗы молодой республики430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4505Портят аттестаты, не выдают паспорта: Киев делает все, чтобы абитуриенты не поступали в вузы ДНР | ДАНDAN-NEWS.INFO
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Пропагандони вони і є пропагандони- мізків там немає.
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Саша Крест)))) Парашник, через два года президентом Украины будет Андрей Белецкий, что же будут делать даунбасовцы, ведь не будет бесплатной водички, бесплатного электричества, уголек не будут покупать, не будет минских соглашений! Что же будут делать дамбасовцы и петюня?
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У Андрія прізвище Білецький- хоч це запам'ятай. На іншу твою дурню я навіть реагувати не збираюся.
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Не, сразу ВАна, потом Михо, далее Мураев и Рабинович....после Вомбат с Поросюком, а уж после всех Билецкий
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В ЕС 1 час работы стоит минимум 5 евро. А в Украине 100 евро в месяц считается нормальной зарплатой. То есть 150 евро в месяц. Вопрос - кто наживается на дешевом труде? И Петя в том числе . ОЛИГАРХИ
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статью не пробовало читать...?
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есть эта статья, и к чему твой интерес к зарплатам других...?
хорошо что ты платишь наёмным нормально - можешь даже озвучить...
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Зато никакого тебе украинского языка.........Разве оно того не стоит?
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папка укров убивает, а мамка на пособиях сидит в Украине, от государства и от благотворительных организаций....
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вот и получается вся сегодняшняя Украина- мы же сами платим за войну против нас
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танкистке мальчику на трусики хватило. похвально.
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мальчик в трусиках- это святое
я слышал его даже канонизировать хотят и поставить памятник "неизвестному мальчику в трусиках"
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Еще не плохо живут. Не пойму, почему им не нравится? Биндер же нет...
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и самое главное рузке язык, рузке рубли и рузке помогают- все как они хотели
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Мне конечно не Машку-танкистку по фиг,но я вынуждена признать что и наши миллионеры не спешат помогать тем,кто стал инвалидом,прикрывая их задницы.Тоже народ по копейке собирает(((((
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430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8124
В Молдавии заявили о намерении привлечь Додона к уголовной ответственности

https://news.rambler.ru/world/37582945-dodona-mogut-posadit/
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… О Луганске, в коем наше
семейство изволит пребывать полтораста лет. Стоимость недвижимости -
ноль...Производство-ноль...Одни
ларёчники...Образование-ноль...Медицина-ноль...Ибо те, кто мог предложить свои
руки и голову, успешно слиняли из "сектора Газа"...и бизнес и средний
класс. .Из 450 тысяч осталось менее 200 тысяч - и это далеко не успешные люди.

Остались
"нетрудоспособные", дети, иждивенцы и люмпен, коего в Донбассе с
переизбытком. ГОРОД УМЕР.

Уехавших успешно компенсирует
люмпен из деревень и ...и дорогие гости из рассии....Комплект-сумасшедшие
любители лампасов и медалек из консервов, нашисты, люмпен и
"отпускники"...пАребрик звучит чётко..Да, в наличии и истинно русские
буряты. Твой-мой непонимам...

Так что ежели из Украины доносится
братский привет "шоб вы повыздыхАлы" - нечему удивляться...Его ещё и
мои внуки будут передавать…

...Население Луганской
области столетиями создавалось из люмпена для шахт и пролетариев для
металлургической промышленности.... СТОЛЕТИЯМИ..Причём стаскивалось со всей
империи. Папа рассказывал, как в послевоенных шахтных посёлках на время
зарплаты вводилось чуть-ли не военное положение
...пьянки...мордобой...поножовщина.

Несколько разбавила ситуацию
оборонка...Но с 90-х она умерла и разъехались-поумирали высококлассные
специалисты от инженеров до рабочих (инженеры за станками).

Пролетариат никуда не
делся....попутно "передовому классу" партхозноменклатура Луганска
дула им в уши последние двадцать лет об их значимости в экономике...Кстати, вся
верхушка номенклатурного ворья сбежала к жидобандеровцам...от греха
подальше...Их место тут же заняло ворьё из среднего звена...Причём от
облисполкома до прокуратуры...Коммунальное ворьё осталось ВСЁ...

Так что тут
"европейством" не пахло отродясь...Это территория потомственных
шариков и швондеров... Пролетарии не имеют Родины и им нечего терять окромя
цепей...
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Маша не водитель танка, а чего то другого, если лупит их одного за другим
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маша обычная донбасиська- тех она налупила еще при укро-фашистах, и сама жила на пособие для детей, которое ей платили фашисты
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то "врємєнниє трудності" рєспубліка только с колен начала вставать. Господи, і якому ж це ідіоту прийшло в хвору макітру назвати пару районів рєспублікою. лікарям не час на відпочинок, дурні довбешки ще довго требабуде лікувати, Боже, як усе запущєно, можливо, це сон і я скоро прокинусь. паралельний світ-не інакше
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Добровольно вступить в "русский мир" могут только дебилы конченные, доказательство чему мы уже который раз наблюдаем сегодня в лугандоне и Крыму.
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давайте еще раз повторим) РА...СС..ИЯ, РА...СС...ИЯ
еще раз контрольный РА...СС..ИЯ

все, все молодцы- донбасцы, донбасиськи, малорослики, недорослики, новарозлики)

А теперь расходитесь и идите работать! "гумконвоя" сегодня не будет!
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Машку наверное сепары всей когортой на танке дрючили
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Лугандоны, а ну брысь обратно в копанки и не гундите! Будет вам наука как Родину предавать
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Больше всего рассмешило вот это: "..с оккупированной Украиной территории.."..
Хочется этому пейсателю сказать: Карту купи, лапоть. ..
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а "Маша, механик-водитель танка" по-моему просто шлюха (прошу пардону). Ещё бы знала кто отцы ребёнков, так было бы и жить ей наверное легче))
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Кто-то заспалил мой коммент . Повторю
В ЕС 1 час роботы стоит минимум 5 евро . 8 часов - 40 евро. Вот и считайте , кто в Украине за счет дешевого труда стает олигархом.
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Зато без фошиздов. Нехай хоч всі там виздихають, мені пофігу.

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можно подумать что СССРе дохлом шахтёры зарабатывали в месяц что и английские шахтёры по 600-900 фунтов стерлингов...,выполняя абсолютно одинаковую работу...
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Я конечно был бы рад, если бы это было правдой. Но информацию нужно проверять. Бывшее ДТЭК Ровенькиантрацит: максимальная зарплата ГРОЗа 25 тыс. рублей, в среднем же получают 10 - 15 тыс. руб. На копанках выходит до 40 тыс. рублей, в среднем получают около 20. Рабочий день на копанках всю жизнь был 8-ми часовым (сейчас не уточнял, но если учесть, что если инфа о заработках является ложью, то о продолжительности смены на копанках также лгут). Для Украины цифры зарплат вполне нормальные, но если учитывать их цены, то заработки реально низкие. Но не настолько, как описано в статье.
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Да и от украинского пособия на ребенка добровольно никто не отказывался. Полагаю, что все получают.
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ссср дохнет очень медленно...,потому и годовой бюджет города New_York равен бюджету всей РАБссии...
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Почему украинец водитель дальнобойщик получает в 6,3 раза меньше немца водителя дальнобойщика? Машина та же, тонны и километры абсолютно одинаковые, но с учётом дорог наш водитель должен получать в 6,3 раза больше немца, а не наоборот.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО. ФОТОрепортаж
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