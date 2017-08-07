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 Происшествия
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Все про:Николаев (1307) порт (269)

 Из-за сильного ветра в николаевском порту упало два крана. ФОТО

В Николаеве в морском порту "Ольвия" из-за сильных порывов ветра упали два подъемных крана.

Об этом сообщил руководитель ГП "СК "Ольвия" Руслан Олейник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Порты Украины.

По словам Олейника, один из кранов упал на другой, другие сооружения не пострадали. Причиной падения крана стал сильный ветер.

Сейчас проходит обследование состояния конструкции крана.


По словам Олейника, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Размер убытков предприятия еще предстоит оценить. "На мой взгляд, один кран восстановлению не подлежит", - отметил руководитель "Ольвии".

Кроме этого, как рассказал Олейник, от шквального ветра вынесло окна на складских помещениях, частично повреждена кровля, повалены деревья. Напомним, что в Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта в 5 областях.

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Из-за сильного ветра в николаевском порту упало два крана 01


Фото - издание "Мой город"
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Грося не закрепил, а Порох не проконтролировал, инфа 100%
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По ходу рельсы для кранов были выработаны (фото)..., в этом все дело... Не должны они от ветра падать..
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Ну упало и что? Нахрен они там надо , работы все равно там нет.
За то теперь будет металолом.
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кацапездол,тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
я николаевец и знаю что Николаевский морской порт -прибыльное предприятие,там высокие зарплаты
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это не от сильного ветра, а от того, что в ветреную погоду краны оказались в разрез с правилами не закреплены самым противоречивым образом, а противоречия как раз и являются тем, что себя не жалея плодят москали и их манкурты, с противоречия Руси и москва их начиналась
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противоречия показать? Могу, если надо кому-то.
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Андрей Ильчук - не о том..., выражаешься круто... Мне пришлось реально напрячься что бы вкурить написанное..., но может быть это от того, что я страдаю врожденным скудоумием.., а для других нет проблем... Продолжай в том же стиле.., буду читать...
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все-таки иногда лучше сложным образом поразмышлять, чтобы прийти к простому и верному выводу, нежели просто рассуждая приходить к неверным выводам с большими сложностями, согласись)
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Андрей Ильчук - блин.., конечно согласен - как же тут не согласится....
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Весело тут у вас.)
Хорошо что никто не пострадал.
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звонил вчера родителям - вчера в Николаеве (Корабельный и прилегающие районы) творился реальный армагедон. Резкий ветер и сильный град. Причем ничего не предвещало...
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... прям как у нас в 2007 ... полтора месяца сидели без света, как каменный век ... но обошлось всё по божески ... все живы-здоровы, только пришлось заново накрывать на крышу 14 листов шифера ...
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В Одессе сижу в гостях, вчера тоже так дуло, но ни капли дождя. Прям обидно.
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я сам с Николаева: вчера сильный дождь был и затопило некоторые улицы в центре (машины по самые крыши) но быстро прошел,а града не было (я живу в районе Старого Водопоя))
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Ничего, ЧП "Высотник" отремонтирует. Они ухитряются любые сложные подъемные механизмы приводить в порядок из любого состояния.
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самое большое достижение человечества-это общение,этим мы и отличаемся от животных
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за сильного ветра в николаевском порту упало два крана. ФОТО
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