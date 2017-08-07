 Из-за сильного ветра в николаевском порту упало два крана. ФОТО

Об этом сообщил руководитель ГП "СК "Ольвия" Руслан Олейник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Порты Украины.
По словам Олейника, один из кранов упал на другой, другие сооружения не пострадали. Причиной падения крана стал сильный ветер.
Сейчас проходит обследование состояния конструкции крана.
По словам Олейника, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Размер убытков предприятия еще предстоит оценить. "На мой взгляд, один кран восстановлению не подлежит", - отметил руководитель "Ольвии".
Кроме этого, как рассказал Олейник, от шквального ветра вынесло окна на складских помещениях, частично повреждена кровля, повалены деревья. Напомним, что в Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта в 5 областях.
Фото - издание "Мой город"
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За то теперь будет металолом.
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я николаевец и знаю что Николаевский морской порт -прибыльное предприятие,там высокие зарплаты
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Хорошо что никто не пострадал.
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В Бердянске засветился грузчик-виртуоз... 80-го уровня
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