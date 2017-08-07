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 Налоговики в Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному занижению таможенной стоимости импортируемых товаров. Для ведения незаконной деятельности злоумышленики зарегистрировали на подставное лицо компанию. Используя ее реквизиты осуществлялся импорт строительных материалов из Турции. При этом для таможеного оформления при содействии брокеров подавались документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров в результате чего занижалась их таможенная стоимость.

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В дальнейшем импортированные товары продавались за наличные, а документально отражалась их реализация в адрес фиктивных предприятий.

Всего таким образом на территорию Украины были импортированы товары более чем на 103 миллиона гривен. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 миллиона гривен. В настоящее время установлены компании - выгодоприобретатели.

В результате проведенных в Днепре и Одессе обысков были изъяты около 323 тонн гипса стоимостью около 1,6 миллиона гривен, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и печати предприятий.


Налоговики в Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн 01Налоговики в Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн 02Налоговики в Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн 03

Расследование уголовного производства продолжается.
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Такі новини стали настільки буденними, що їх вже ніхто й не коментує. І це бадьорить!
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"Вот тебе бабушка и Юрьев день!" (c), а как же раздел 18-2 НК и ч.2 ст.19 Конституции? Шо дальше, Дава, шо дальше... (с)
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Постепенно борьба с коррупцией в Украине набирает обороты, что бы там не говорили любители инвалида-колясочника и сморщенного мачо.
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212 статья это не бороьба с корупцией... После этого нужно что бы были статьи 364, хабар,.. и другие. Потому как без таможни такие дела не делаются
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Сами создали, сами ликвидировали, сами себя в звании повысили.
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Масштабы неуплаты налогов или их минимализация по стране откровенно шокирует многих.Но только вот вопрос оффшоров как-то остаётся в стороне.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн. ФОТОрепортаж
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