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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следствием полиции, Службой безопасности Украины и областной прокуратурой задержали на взятке директора коммунального психоневрологического интерната.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, директор интерната требовал от предпринимателя 70 тысяч гривен в виде 10% "отката" за перечисленные последнему 700 тысяч гривен бюджетных средств по договору поставки продуктов питания.

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"Злоумышленник был задержан "на горячем" после получения последней части "отката" в размере 50 тысяч гривен. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, Уголовного кодекса", - рассказала Калиновская.

На Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн отката, - Нацполиция 01На Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн отката, - Нацполиция 02На Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн отката, - Нацполиция 03На Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн отката, - Нацполиция 04
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- Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач! Даже завидно! (с)
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Такую страну просрали, не было карупции при Йуле и ЯнукОвоще доллар был по 5 и 8.
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мужик даже не в курсах... шо-то бросили под ноги похожее на пачку поддельных гривен и ломают комедию... собакина в отставку..
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Все данные взяточника на отдельный сайт и работу в стране он сможет найти разве в качестве дворника.Слабо???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО
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