 На Луганщине задержан директор психоневрологического интерната, требовавший от предпринимателя 70 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, директор интерната требовал от предпринимателя 70 тысяч гривен в виде 10% "отката" за перечисленные последнему 700 тысяч гривен бюджетных средств по договору поставки продуктов питания.
"Злоумышленник был задержан "на горячем" после получения последней части "отката" в размере 50 тысяч гривен. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, Уголовного кодекса", - рассказала Калиновская.
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