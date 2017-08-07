EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  3922  24
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5945) Киевская область (1651) Нацполиция (8300)

 Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области. ФОТОрепортаж

В селе Каратуль, Переяслав-Хмельницкого района, водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на людей, которые двигались в попутном направлении по обочине дороги. После чего остановился, предоставил необходимую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию Киевщины в 1:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. 26-летний житель с. Каратуль признался работникам полиции, что накануне употреблял с друзьями пиво, после чего сел за руль собственного автомобиля.

Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области 01

В результате ДТП пострадали три местные девушки 18, 20 и 14-ти лет. Все с травмами различной степени тяжести (переломы рук, ног, травмы головы) доставлены в травматологическое отделение больницы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж

Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области 02

Фото: ГУ НП в Киевской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
эти пешкодралы совсем охренели. какого, спрашивается переться по неосвещённой дороге по ходу движения транспортного средства без светоотражающих элементов на одежде, при наличии тротуаров с обеих сторон дороги ?! а виноват, конечно же, водитель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иду пешком - все водители мудаки.Еду машиной - все пешеходы мудаки.
Еду на велике - ваще все мудаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конкретно этому кексу постоянно все ездить мешают.

Разойдись море - говно плывет ведро с болтами едет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
какому этому?! я перечислил три нарушения ПДД сбитыми девочками.
1. движение по ходу транспортного средства.
2. движения по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов.
3. движение по проезжей части при наличии пешеходных тротуаров.

или ты думаешь, что пацан по обочине летел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто виноват судить не берусь, ну водитель сел за руль после пива то конечно будет виноват он. Но эти т.н. дЄвочки после дискотек ночью по дорогам такооое вытворяют хуже пацанов. Был у меня такой случай, срочно ночью нужно было с дачи возвращаться, слава Богу успел среагировать, пронесло...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то,он был выпивши и превышал скорость.
Это ничего так да?!
Вас бы в Китай. Там пьянь за баранкой 10 лет. Есть потерпевшие? До 20 лет.
Покойники? Смертная казнь!!!
Вас не удивляет,что на дорогах гибнет больше чем на фронте?
И гибнет молодежь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За сутки это уже четвёртое сообщение на Цензоре о ДТП с пострадавшими.
В двух из них водитель был кривой!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так печатали же про необходимость дать гайцам право останавливать и досматривать машины без объяснения причин. Вот это в ту же тему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато народные избранники отдыхают в цивилизованной Европе, где выпивших за рулем сильно карают. Я спокойна за жизнь депутатов. А им на украинцев плевать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да вот давеча рыготваская клоунесса в Хорватии столб поймала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни разу не видел, чтобы девушки шли по дороге НАВСТРЕЧУ движению. Наоборот, еще и отвернутся от транспорта, всем видом давая понять: не трамвай, объедешь. Чаще всего, конечно, объезжают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
бл.... синяков за рулем надо в первый раз штрафовать на 1000 долларов, а на второй - забирать нахрен права.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никаких вариантов не должно быть - у синяков отбирать права сразу на пять лет и с штрафом в туеву тучу денег - компромисы пора заканчивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тише, мусорок. Поди сам не бухал за рулём никогда?
Давай, толкни речь - настало время о)(уительных историй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Много новостей про аварии, будут штрафы подымать.
Лучше бы эти ублюдки дороги делали. А то ни дорог ,ни нормальной разметки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хоть бери да сжигай это синелобое гавно вместе с машинами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Млять!
Да есть простое правило - по обочине дороги нужно идти НАВСТРЕЧУ движению, что позволяет хотя-бы видеть транспорт и может кто-то успеет отпрыгнуть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що повинно трапитись,щоб довести що рюкзаков повний нікчема? За добу загинуло 17 осіб за півроку 1547!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПереломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти