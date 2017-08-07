 Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию Киевщины в 1:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. 26-летний житель с. Каратуль признался работникам полиции, что накануне употреблял с друзьями пиво, после чего сел за руль собственного автомобиля.

В результате ДТП пострадали три местные девушки 18, 20 и 14-ти лет. Все с травмами различной степени тяжести (переломы рук, ног, травмы головы) доставлены в травматологическое отделение больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.