 Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию Киевщины в 1:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. 26-летний житель с. Каратуль признался работникам полиции, что накануне употреблял с друзьями пиво, после чего сел за руль собственного автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.
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Еду на велике - ваще все мудаки.
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Разойдись море -
говно плыветведро с болтами едет.
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1. движение по ходу транспортного средства.
2. движения по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов.
3. движение по проезжей части при наличии пешеходных тротуаров.
или ты думаешь, что пацан по обочине летел?
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Это ничего так да?!
Вас бы в Китай. Там пьянь за баранкой 10 лет. Есть потерпевшие? До 20 лет.
Покойники? Смертная казнь!!!
Вас не удивляет,что на дорогах гибнет больше чем на фронте?
И гибнет молодежь.
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В двух из них водитель был кривой!!!
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Давай, толкни речь - настало время о)(уительных историй.
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Лучше бы эти ублюдки дороги делали. А то ни дорог ,ни нормальной разметки.
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Да есть простое правило - по обочине дороги нужно идти НАВСТРЕЧУ движению, что позволяет хотя-бы видеть транспорт и может кто-то успеет отпрыгнуть!
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