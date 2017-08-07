 В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.По результатам проверки А. Турчинов провел совещание с военным руководством АТО. По словам Секретаря СНБО Украины, ежедневно на участке фронта, находящемся в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск", противник осуществляет системные огневые провокации, "в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и минометов"."Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений", - сказал А. Турчинов, добавив, что противник не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.

"Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", - сказал Секретарь СНБО Украины.Турчинов посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады на переднем крае нашей обороны в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что 58-я ОМПБр занимает важное место в общей системе обороны оперативно-тактической группировки "Луганск".

"Наибольшее количество огневых провокаций в Луганском секторе осуществляется именно в зоне ответственности 58-й бригады, которая благодаря мужеству и профессионализму своих бойцов не оставляет врагу шансов на продвижение вперед", - подчеркнул он.

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Во время совещания с военным руководством АТО и оперативно-тактической группировки "Луганск", а также общаясь с солдатами и офицерами на передовой, Секретарь СНБО Украины уделил внимание проблемным вопросам военно-технического обеспечения боевых подразделений, находящихся на переднем крае нашей обороны.По его словам, сейчас разрабатываются дополнения к Государственному оборонному заказу в связи с изменениями бюджета текущего года и увеличением финансирования оборонных расходов.

"В этих изменениях Государственного оборонного заказа должны учитываться, прежде всего, реальные потребности боевых подразделений ВСУ, которые непосредственно противостоят российской агрессии, а не предложения чиновников, не всегда принимающих во внимание объективную ситуацию на фронте", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что это касается как боеприпасов, так и оружия, военной техники, систем радиоэлектронной борьбы, медицинского и материально-технического обеспечения военных.Во время общения на передовой у солдат и офицеров было много вопросов касательно предложений А. Турчинова по повышению денежного содержания военнослужащих, в частности, пересмотра должностных окладов и окладов за воинское звание. Секретарь СНБО Украины подтвердил свою позицию и подчеркнул, что при планировании бюджета на следующий год необходимо "закладывать приоритетное повышение денежного содержания военнослужащим, которое не должно уступать зарплатам чиновников".

"Достойное обеспечение наших солдат и офицеров - это вопрос надежности нашей обороны и национальной безопасности страны", - подытожил он.