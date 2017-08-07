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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Пребывая с рабочей поездкой в зоне проведения АТО, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений Вооруженных Сил в оперативно-тактической группировке "Луганск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По результатам проверки А. Турчинов провел совещание с военным руководством АТО. По словам Секретаря СНБО Украины, ежедневно на участке фронта, находящемся в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск", противник осуществляет системные огневые провокации, "в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и минометов".

"Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений", - сказал А. Турчинов, добавив, что противник не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.

В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов 01

"Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", - сказал Секретарь СНБО Украины.

Турчинов посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады на переднем крае нашей обороны в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что 58-я ОМПБр занимает важное место в общей системе обороны оперативно-тактической группировки "Луганск".

В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов 02

"Наибольшее количество огневых провокаций в Луганском секторе осуществляется именно в зоне ответственности 58-й бригады, которая благодаря мужеству и профессионализму своих бойцов не оставляет врагу шансов на продвижение вперед", - подчеркнул он.

В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания. ВИДЕО

Во время совещания с военным руководством АТО и оперативно-тактической группировки "Луганск", а также общаясь с солдатами и офицерами на передовой, Секретарь СНБО Украины уделил внимание проблемным вопросам военно-технического обеспечения боевых подразделений, находящихся на переднем крае нашей обороны.

По его словам, сейчас разрабатываются дополнения к Государственному оборонному заказу в связи с изменениями бюджета текущего года и увеличением финансирования оборонных расходов.

В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов 04

"В этих изменениях Государственного оборонного заказа должны учитываться, прежде всего, реальные потребности боевых подразделений ВСУ, которые непосредственно противостоят российской агрессии, а не предложения чиновников, не всегда принимающих во внимание объективную ситуацию на фронте", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что это касается как боеприпасов, так и оружия, военной техники, систем радиоэлектронной борьбы, медицинского и материально-технического обеспечения военных.

Во время общения на передовой у солдат и офицеров было много вопросов касательно предложений А. Турчинова по повышению денежного содержания военнослужащих, в частности, пересмотра должностных окладов и окладов за воинское звание. Секретарь СНБО Украины подтвердил свою позицию и подчеркнул, что при планировании бюджета на следующий год необходимо "закладывать приоритетное повышение денежного содержания военнослужащим, которое не должно уступать зарплатам чиновников".

В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов 05

"Достойное обеспечение наших солдат и офицеров - это вопрос надежности нашей обороны и национальной безопасности страны", - подытожил он.

В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов 06

В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов 07

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Хватит трындеть уже, где противотанковые средства?
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В батальоне имени Тимошенко, помнишь как она его создавала, но где он был и что делал история умалчивает?
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Не старайся, продажне чмо, ліпити своє шоколадне лайно до Тимошенко, не прилипне, проковтни. А батальон "Батьківщина" на повному забезпеченні у партії воює з першого дня. А не чути тому, що твої злодюги покрали всі ЗМІ, які вішають людям лапшу в інтересах бариг, бо вважають всіх бидлом. Зрозуміло, покидьок?
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Может хватит уже про папередникав и Юльку-воровку, время давать отчёт за свои действия.
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Кто нибудь помнит посещение Хуйлом Педафилычем Путиным зоны боевых действий в Чечне? Какое же оно труслывое чмо.
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Посещение зоны боевых действий первыми лицами руководства Украины положительно сказывается на поддержании высокого боевого духа ВСУ.
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высокий боевой дух должен подпитыватся высокоточным вооружением. А иначе это понты.
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«Очень много времени у Саши Корейко отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.» (с)
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Виявляється, що "...в изменениях боевого заказа..." повинні враховуватись інтереси ще й ВСУ, а не тільки бариг... Цікава мисля, глибока...
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Ща крысы кремлевские налетят с советами, как они Чечню месили в АТО 2 раза,одним полком генерала Гачёва...за три дня...
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Вообще, это обыденные ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ штабного планирования и служб обеспечения, если никто как следует не занимается своими прямыми обязанностями ( от сержанта до главнокомандующего ГЛАВНОТОРГУЮЩЕГО), то страна остро нуждается в героях, которые будут затыкать собственными телами (и подвигами) дыры непрофессионализма и некомпетентности!
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А чьи еще интересы, кроме ВСУ, должны при оборонном заказе учитываться? Пояснил бы непросвещенным...
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как это чьи интересы? конечно же, генералов-торгашей, БАРЫГ и их подставные фирмы-прокладки!
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Олександер Турчинов сказав "потрібно враховувати перш за все реальні потреби бойових підрозділів". Редакція вирізала цю фразу, думаю - свідомо. Щоб кацапські запроданці, котрі читають лише заголовки, мали змогу повоняти...
Насправді, закупки для Армії до недавна сильно розбавлялися т.з. "службовими потребами" для генералів і полковників, такими, наприклад, як офісні розкоші та іномарки для катання задниць і блядєй у сауни і на "шашлики". Думаю, Пастор на цьому покладе крапку. А щодо прикордонної служби, нацгвардіі (!) і поліції - там більшість іномарок під сраку начальникам. Це факт.
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А на второй фотке, бенедиктыч по ходу с турчиновым, броник американский, не выдерживает таких крепышей, бедный аж трещит по швам...))) задолбала эта показуха
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Крепыша убрали))) а коваль, весь такой рейнджер, в каске, бронике, значки, патроны, вся фигня)))... Клоуны бля
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов. ФОТОрепортаж
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