 В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По результатам проверки А. Турчинов провел совещание с военным руководством АТО. По словам Секретаря СНБО Украины, ежедневно на участке фронта, находящемся в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск", противник осуществляет системные огневые провокации, "в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и минометов".
"Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений", - сказал А. Турчинов, добавив, что противник не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.
Турчинов посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады на переднем крае нашей обороны в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что 58-я ОМПБр занимает важное место в общей системе обороны оперативно-тактической группировки "Луганск".
Во время совещания с военным руководством АТО и оперативно-тактической группировки "Луганск", а также общаясь с солдатами и офицерами на передовой, Секретарь СНБО Украины уделил внимание проблемным вопросам военно-технического обеспечения боевых подразделений, находящихся на переднем крае нашей обороны.
По его словам, сейчас разрабатываются дополнения к Государственному оборонному заказу в связи с изменениями бюджета текущего года и увеличением финансирования оборонных расходов.
Во время общения на передовой у солдат и офицеров было много вопросов касательно предложений А. Турчинова по повышению денежного содержания военнослужащих, в частности, пересмотра должностных окладов и окладов за воинское звание. Секретарь СНБО Украины подтвердил свою позицию и подчеркнул, что при планировании бюджета на следующий год необходимо "закладывать приоритетное повышение денежного содержания военнослужащим, которое не должно уступать зарплатам чиновников".
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главнокомандующегоГЛАВНОТОРГУЮЩЕГО), то страна остро нуждается в героях, которые будут затыкать собственными телами (и подвигами) дыры непрофессионализма и некомпетентности!
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Насправді, закупки для Армії до недавна сильно розбавлялися т.з. "службовими потребами" для генералів і полковників, такими, наприклад, як офісні розкоші та іномарки для катання задниць і блядєй у сауни і на "шашлики". Думаю, Пастор на цьому покладе крапку. А щодо прикордонної служби, нацгвардіі (!) і поліції - там більшість іномарок під сраку начальникам. Це факт.
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