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Все про:АЗС (274) налоговая милиция (1531) Херсонщина (738) ГФС (3113)

 Налоговики на Херсонщине ликвидировали нелегальную АЗС. ФОТОрепортаж

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную автозаправочную станцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые на одной из АЗС осуществляли реализацию бензина и дизельного топлива без получения каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности.

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В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты 9,7 тысячи литров горюче-смазочных материалов, более трех тысяч гривен наличными, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет почти 633 тысячи гривен.

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Расследование уголовного производства продолжается.
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Можно узнать.Это как я взял купил оборудование и без разрешения мэрии взял и поставил АЗС?Может стоит потрусить тех кто давал разрешение на АЗС?На каком основание она простояла.
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