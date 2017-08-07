 Налоговики на Херсонщине ликвидировали нелегальную АЗС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые на одной из АЗС осуществляли реализацию бензина и дизельного топлива без получения каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности.
В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты 9,7 тысячи литров горюче-смазочных материалов, более трех тысяч гривен наличными, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет почти 633 тысячи гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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БДСМбрсм-3.0 ?!
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