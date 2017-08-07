 Киберполиция разоблачила мужчину, распространявшего вирус "Petya.A". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области Киевского Управление киберполиции Департамента киберполиции НП Украины установили: 51-летний житель Днепропетровщины (г.. Никополь) в файловых обменниках и социальных каналах сети Интернет выложил видео с подробным описанием того, каким образом можно запустить вирус "Petya.A" на компьютерах. В комментариях к видео он разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую он загрузил сам вирус и распространил его пользователям сети Интернет.
По месту жительства злоумышленника работники киберполиции провели санкционированный обыск. В частности, в результате обыска полицейские изъяли компьютерную технику с помощью которой распространялся компьютерный вирус под названием "Petya.A".
Кроме того, работники киберполиции обнаружили файлы с вредоносным программным обеспечением. Во время их обработки было подтверждено сходство этого ВПО с вирусом "Petya.A".
Во время общения с полицейскими мужчина объяснил, что после хакерской атаки, которая состоялась в июне 2017 года, он загрузил вирус в свой аккаунт на файлообменном сервере. Ссылку на файл он загрузил в свой блог (оставляя комментарии под бесплатным видео).
Оперативники киберполиции установили, что этот вирус пользователи сети загрузили на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственные технические устройства вирусом "Petya. A".
Кроме того, был установлен перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству. Меры по привлечению руководства данных компаний к ответственности уже ведутся.
В настоящее время изъятую технику направлено для проведения всех необходимых экспертиз. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины. Решается вопрос об объявлении мужу подозрения.
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дебилы, пля
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Если честно, надоел уже дебилизм и истерия в борьбе с "вирусом" Petya. Я лично впервые такого типа скрипт, пишущий себя в служебную облать винчестера, выловил на бух.машине где-то лет 7 назад, так что этот скрипт - рутина сисадмина. И масштабы заражения показывают отнюдь не опасность вируса, а, скорее, гнилость государственной и даже частной кадровой политики, когда на работу сисадминами набирают по принципам "кумовства" - родственников, знакомых, родственников знакомых, а за взятку - кого угодно.
А это всего лишь частное проявление загнивания и деградации государственного механизма как такового. Говоря глобально, нам нужна другая Украина, держава националистов, держава настоящего свободного предпринимательства и настоящего государственного контроля без коррупции...
Всё нужно менять, жалкие остатки УССР уже сгнили окончательно.
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вот не ясно: "Решается вопрос об объявлении мужу подозрения."- чьему мужу, админ?
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