 "Тренируюсь, чтобы стать паралимпийским чемпионом", - потерявший ноги и руку из-за подрыва на снаряде под Мариуполем Коля Нижниковский. ФОТО

Об этом идет речь в материале " Голоса детей " о семье переселенцев Нижниковских, которые живут на данный момент в Запорожье, передает Цензор.НЕТ "Все началось летом 2015-го. На тот момент в поселок Володарское (ныне - Никольское - авт.), что под Мариуполем, стали подтягиваться наши войска ВСУ. Было очень много военных, - начинает свой рассказ Алла Владимировна Нижниковская. - И там, где мы жили, был неподалеку ставок. А чуть дальше - второй. И дальше - военный полигон. На нем постоянно проводились учения. И он не охраняется до сих пор - заходи, кто хочешь и бери, что хочешь. А наши пацаны, конечно, все время туда ходили. Должен ли охраняться военный полигон, чтобы туда не проникли дети? Должны ли готовить мирных жителей, детей, которые до того никогда не знали, что такое война, к возможным последствиям, если там уже идут военные учения? Детей Володарского никто не готовил… Коля со своими друзьями сказали родителям, что они пошли на ставок, а сами - на полигон. Принесли оттуда 5 целых снарядов - противотанковых, - говорит Алла, но позже в СМИ писали, что это, якобы, были гранаты к подствольному гранатомету. - И разложили их везде - в малине за домом, на сарае на крышу, за домом… А один был не целый, а разобранный. Они думали, что он пустой".

На тот момент у Аллы Нижниковской было четверо детей: старшая дочь уже жила своей жизнью в том же поселке и даже подарила матери маленького внука. Среднему сыну тогда исполнилось 15, по словам Аллы, с момента Майдана, куда они выехали с отцом (первым мужем, от которого родились первых трое детей), мальчик стал больше времени проводить с ним. А с ней оставались жить два младших сына - 11-летний Коля и 4-летний Даня. С отцом Дани она тоже к тому времени разошлась.Коля и Данечка - одно из последних совместных фотоБеда случилась утром 24 августа, в День независимости Украины."Детвора собралась играть на улицу. Я говорю, мол, ладно, идите, а я пока завтрак приготовлю. Зашла в дом, видела, что они на велике катались. А когда увидели, что я скрылась за дверью, то достали этот пустой снаряд и принялись его разбирать возле соседей, напротив. Собрались все "соучастники", кто его притащил - мой, два соседских и принялись разглядывать, и Данечка среди них был. И как бабахнуло!", - рассказала Алла Нижниковская.От взрыва пострадали все четверо мальчишек. Другу Коли Саше Курбонову осколки боевого снаряда разорвали губу и язык, вырвали зубы, изрешетили левую ногу. Его брату вырвало глазное яблоко и разорвало щеки. Но братья Нижниковские пострадали еще сильнее."Я выбежала, вижу: Коля лежит - ну, весь искалеченный. Ноги ему оторвало, рука правая была, но держалась, видать, на одних сухожилиях. Лицо просто в кровавое месиво осколки превратили. Но он все время был в сознании, разговаривал с нами, даже воды попить попросил, пока был в горячке. Спасло его то, что мозг его какое-то время не понимал, что с ним случилось, и это помогло избежать болевого шока. Как только к медикам он попал, то его сразу в искусственную кому медикаментозную ввели, чтобы он от боли не умер. А самого младшего ребенка отбросило взрывной волной на бордюр. Я схватила его на руки, он три раза вздохнул - и не стало Данечки. Но я не понимала, что младшего сына уже нет, повезла его к медикам. Когда рвануло, то люди отовсюду из домов выскочили, и военные тут же приехали. Нам повезло, что там военный госпиталь стоял. Они ему сразу остановили кровотечение и - на операционный стол. Кровь у них была донорская, перелили, все медикаменты были. Иначе, думаю, Колю не спасли бы. Видите, как: из-за военных он пострадал, но военные его фактически и спасли. А Даню у меня в госпитале из рук вынули, сразу меня в сторону отвели, успокоительного накапали, потому что я думала, что умом тронусь", - рассказала Алла Нижниковская.4-летний Даня стал жертвой военного конфликтаОна плохо помнит, как прошли дни перед похоронами, многое проплывало как в тумане. Весь тот период она вынуждена была пить антидепрессанты, ведь крепкого плеча, на которое можно было бы опереться, рядом не было."На похороны Дани приехали отцы и его, и Колин. Второй - лучше бы не приезжал. Знаете, что лон мне предложил вместо того, чтобы навестить сына в больнице? Отключить Колю от аппаратов, которые поддерживали его жизнь, он ведь был в медикаментозной коме! А я… действительно боялась, как бы не сойти с ума, но потом взяла себя в руки - одного сына уже потеряла, но не имела права сдаться и лишить своей поддержки второго", - отметила Нижниковская."Всех людей, которые окружали моего сына, я знала только по телефону. Подключились знакомые моих знакомых, волонтеры… Но когда приехала, то меня встретили журналисты. Посадили в машину и повезли в больницу. По дороге мы заехали в аптеку, и мне под роспись выдали целую коробку лекарств, оказывается, депутат один позаботился. А вечером журналисты спросили, куда меня отвезти ночевать, а я говорю, что понятия не имею. Они привезли меня в хостел. Вот там я и жила, пока находилась в Запорожье. И спасибо им - никто с меня даже копейки не взял за все время", - добавила она.Коля с мамой в Киевском военном госпиталеКоля пролежал в реанимации около месяца. Затем были травматология, ожоговое, офтальмологическое отделения. Операция следовала за операцией. Всю оплату лечения организовывали другие люди - волонтеры, депутаты. Кроме медикаментов для военного госпиталя нашей медицине очень мало что выделяют для таких случаев.Алла познакомилась с Еленой Куневой, которая тогда занималась волонтерством, еще в первые дни своего приезда в Запорожье. Елена прониклась бедой Нижниковских и стала для Коли крестной. Все дальнейшее, что происходило с матерью и сыном, не обходилось без ее хотя бы косвенного участия."У нее - очень хорошие связи в разных инстанциях, - рассказывает Алла. - И ей сообщили, что в Киевский военный госпиталь приезжают канадцы. Была возможность показать им Колю. Мы буквально за двое суток решили вопрос с выпиской и уже были в Киеве. Военный госпиталь, конечно, для военных. Но сочли, что у нас неординарный случай, и сына приняли туда на диагностику и лечение".Канадцы осмотрели его и взялись за операцию - закрыли дыру в черепе титановой пластиной и провели первую пластическую операцию. А затем от Канадско-украинской фундации появилась возможность полететь в Канаду на лечение. И Нижниковские ее не пропустили. Они провели в Монреале 11 месяцев.В Канаде Колю вернули к жизни не только физически, но и морально. Там Коле не только делали операции, но и протезирование. Он прошел курсы по психологической реабилитации. И пока мама рассказывает, что их там принимали на высшем уровне, об экскурсиях в канадский парламент, о встрече с премьер-министром Трюдо, сын сидит в кресле и молча кивает. Вернулись уже в ноябре прошлого года. А тут - новый сюрприз. Крестная, понимая, что в Никольском Коля нормально жить не сможет, озаботилась созданием удобных условий жизни для ребенка с ограниченными возможностями. На деньги, собранные с неравнодушных украинцев, Кунева купила небольшой старенький домик рядом со своим домом. Но приспособить его к жизни ребенка на инвалидной коляске оказалось сложно. Тогда старый дом бульдозером сравняли с землей, а на его месте стали строить новый. Здесь предусмотрены все возможности заездов-проездов на инвалидной коляске, с просторными отдельными комнатами для всех членов семьи. Однако даже в самом красивом доме ребенок потеряет смысл жизни без любимого занятия. К счастью, для Коли таковое нашлось - это плавание. Коля и до травмы очень любил плавать в местном пруду. А теперь занимается этим на более серьезном уровне."Вчера вечером я вернулся из Ужгорода, с соревнований. Я тренируюсь с командой запорожской в бассейне "Инваспорт" (система физкультуры и спорта инвалидов, разработанная Паралимпийским комитетом Украины.- Ред.). - Мне о нем тоже рассказала крестная - узнала, что я в Канаде плавал, и мы поехали в этот бассейн. Мне очень понравилось. Теперь ездим на сборы по стране, на соревнования. А на следующей неделе едем на кубок - даже не знаю, где он будет проходить. Еще я рисую. В школе учусь, все отлично, меня никто не обижает, все с пониманием относятся, я там хорошо себя чувствую. Тренируюсь, чтобы стать паралимпийским чемпионом!", - рассказал Коля НижниковскийВ Канаде Алла познакомилась с местным мужчиной и в Украину возвращалась в положении. А через три месяца у Коли родилась сестричка Злата. В день нашей встречи малышке как раз исполнилось 5 месяцев. Папа-канадец уже приезжал сюда, чтобы помочь Алле с родами, записал дочку на свою фамилию."Сохранять чувства на расстоянии очень тяжело, потому он готовит почву для нашего переезда, - рассказывает Алла. - И если все получится, то мы переедем, несмотря на дом и на все, что для нас сделала Елена. У детей должен быть отец. Кроме того, Канада - страна, приспособленная для полноценной жизни людей-инвалидов. Там у нас не возникало вопросов с тем, чтобы куда-нибудь поехать, пойти, заехать… А здесь, если бы не Елена, то Коля был бы обречен смотреть на жизнь из окна. Да вот сейчас: Коля растет и протезы, которые ему сделали в Канаде, для него уже малы. Но на тех, что нам предложили в Украине, он ходить не может - они врезаются в кожу, сын испытывает сильную боль, протезы низкого качества и чтобы он ходил, их нужно переделать. Снова деньги, где брать, всю жизнь у людей просить? Потому мы надеемся, что у нас появится возможность переехать туда, где Коля будет себя чувствовать полноценным человеком. Туда, где думают о детях. К слову, у нас за халатность, которую допустили на полигоне, видимо, так никого и не наказали. А полигон не охраняется до сих пор", - резюмировала Алла Нижниковская.