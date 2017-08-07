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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5942) Киев (17799)

 На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж

Ночью на проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, когда они перебегали дорогу в неположенном месте. Внимание! Не рекомендуются к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Еще одно смертельное ДТП произошло ночью на проспекте Бажана (в сторону правого берега). Предварительно, два пешехода перебегали дорогу в неположенном месте, и в этот момент их сбил водитель автомобиля KIA. В результате аварии, оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО

На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте 02

Как сообщалось ранее, по данным патрульной полиции Украины, в январе-июне 2017 года 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте 03

На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте 04
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Бумеранг - вообще то всех жаль...Но водиле ничего не будет, если трезв и не превысил скорость... - стресс, а потом тяжелые воспоминания на всю жизнь конечно...
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вот кем надо быть, что бы там перебегать дорогу? И там куча переходов, просто надо пройти метров 600...
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водителя будут судить, непреднамеренное убийство 2-х и более людей от 5 до 10 ограничения свободы, если обстоятельства предусматривают минимальный срок т.е. 5 лет огр. свободы, то его могут заменить условным сроком от 1 до 3-х лет, но от судимости уже не уйти, а если еще экспертизой будет доказано, что была превышена скорость, то сидеть водителю и очень долго.
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та лучше б они с моста спрыгнули...
чтоб проблем небыло...
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Этот Бажан вообще берега потерял со своим проспектом.
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загородження якесь зробити, по типу "стіни" яценюка?!
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зрозуміло, що це не допоможе на 100%
але ж може деяких організмів) зупинить?!
і посприяє заробітку київської влади!
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Перелезут! Однажды видел как два имбецила лезли через огорожу скоростного трамвая на Борщаговской. А она то посерьезней кролячей "стены"
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даже бездомные животные по переходу переходят, сам видел.
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Даже в той же Польше,в любом задрыпаном селе никогда пешеход не пойдёт на красный свет,даже если за час тут может проехать одна машина....а у нас сами летят под колёса,...даже до поляков наша цивилизация ещё не доросла...маемо тэ шо маемо
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Савецкий менталитет. Жестокий и дебильный. Так бывает, когда ты живёшь в окружении россеянцев всю жизнь, а потом Совок подыхает и ты не можешь думать головой.
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Черга жахливих ДТП на дорогах України з минулого тижня схоже продовжується. Це жара на людську розсудливість так діє чи якась аномалія?...
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ошибка в ДНК и лишние хромосомы, а так же полное отсутствие инстинкта самосохранения.
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август -вообще месяц катастроф и аварий.в том числе и изза жары
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж
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