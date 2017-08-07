 На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Еще одно смертельное ДТП произошло ночью на проспекте Бажана (в сторону правого берега). Предварительно, два пешехода перебегали дорогу в неположенном месте, и в этот момент их сбил водитель автомобиля KIA. В результате аварии, оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по данным патрульной полиции Украины, в январе-июне 2017 года 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
1740 22
Материалы по теме: ДТП
ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО(0)
На Объездной дороге в Одессе "четверка" врезалась в фуру: два человека погибли на месте. ФОТО(14)
ДТП на Ривненщине: БТР не разминулся с микроавтобусом - трое пострадавших. ФОТО(15)
"Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено). ФОТОрепортаж(82)
В ДТП под Киевом погибли шестеро человек(0)
ДТП в Луцке: водителю маршрутки стало плохо и он врезался в КамАЗ, около 12 пострадавших. ФОТОрепортаж(18)
В результате столкновения "СМАРТа" с "девяткой" на Одесчине погибло 3 человека, - полиция(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чтоб проблем небыло...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
але ж може деяких організмів) зупинить?!
і посприяє заробітку київської влади!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить