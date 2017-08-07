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 Украинцы России почтили память жертв "Большого террора". ФОТОрепортаж

5-6 августа украинцы России почтили память расстрелянных в урочище Сандармох жертв сталинских репрессий, среди которых было до 30% украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

5 августа исполнилось 80 лет после начала волны массовых убийств в СССР. В карельском урочище Сандармох состоялось чествование погибших. Сюда прибыли представители генконсульства Украины в Санкт-Петербурге во главе с генеральным консулом Лесей Лозинской, а также генконсулы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Присутствующие возложили венки и зажгли свечи памяти по погибшим украинцам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 43% россиян считают, что сталинские репрессии были нужны для порядка в стране, - опрос

В мероприятиях также приняли участие украинцы Карелии, представители украинских организаций России, общественных организаций Москвы. У креста была прочитана молитва за упокой душ сыновей и дочерей Украины, Каждый из них был упомянут поименно (официально обнаружены в списках украинцами Карелии).

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Напомним, что уже 20 лет украинская общественность Карелии, России чтит память невинно убиенных жертв сталинских репрессий. К сожалению, на этот раз на мероприятиях впервые не было Юрия Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", который и открыл урочище Сандармох. В наказание за свою активную общественную деятельность он находится в РФ под надуманным уголовным преследованием.

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Сандормох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Здесь на площади 10 гектаров в 1930-х годах органы НКВД расстреляли свыше 9500 человек 58 национальностей. Среди жертв - преимущественно спецпоселенцы и заключенные с Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей системы ГУЛАГ СССР, а также жители окрестных сел. Всего на этой территории обнаружено 236 расстрельных ям.

В урочище Сандармох были расстреляны писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Зеров, Григорий Эпик, Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас, историк Сергей Грушевский (брат президента УНР Михаила Грушевского), политики, общественные и церковные деятели, ученые, военные.
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взято вкавічки ..как цитата...
А обічно раЖку-срань так не назіваю...
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на Цензорі вже мона скласти 100 сторінковий словник, а-ля Даль, синонімів назви рашкостану..
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Сейчас я вам расскажу про россеянский поцреотизм и скрепы.
Президент Чеченостана Владимир Хуепутин на каникулах-подводной рыбалке в Сибири ловит щуку...... в гидрокостюме OMER (производство Италия - страна член НАТО) и с камерой GoPro для подводной съёмки (производство USA - член НАТО, Госдеп, Хахлы-прадались-за-пиченьки).
Август. 2017 год. Россеянское импортозамещение идёт полным ходом.

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Согласно кодексу о скрепах РПЦ, великий карлик должен был нырять в россеянском кокошнике, валенках и с камерой производства Союза Савецких Членинских Республик.

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Есть некая параллель между рассказом "Как папа прибивал картину" и былью "Как Путин ловил щуку".
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Какое импортозамещение?? Ты ещё новую Ладу-калину не видел!! И не смотри - не пугайся...
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Я хочу это показать моим совковым молдавским педерастам проголосовавших за Игоря Хандона. Бо у них Расия сверхдержава шо пздц. Самая мощная во вселенной страна чмо.
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В Молдавии - особенно в Приднестровье - осталась куча совка, это надо учитывать. И в остальной Молдавии таких достаточно... Никуда ты их не денеш - и расстреливать тоже не будеш - ЖДИ!!!! Время всё расставит по местам...
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А шо там с машиной ? Вышла новая модель Лада Говно кроплёная Гундяевской водой ?
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В Украине этот Большой Террор начался в 1933 году, а мы все ориентируемся на серний показатель по СССР.
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А пацаки - значится - проигнорировали??? Своих же расстрелянных?? И нам потом их уважать??
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Количество жертв сталинских репрессий - 25 млн. человек....за времён путлеровсого режима он назван успешным менеджером,и по всех опросах на первом месте среди руководителей кацапов....ось така фуйня,малята
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Так у них и шизик Иван Грозный вполне обожаемый персонаж. На втором месте, наверное. Тоже москалей пачками кончал.
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Пффф. Сталин. Тут без Сталина хватает.
Рамзана Кадыровна, Герой Расеи, неофициально состоял в ополчении Ичкерии.
Отец Ахмат Кадыровна, Герой Расеи, призывал убивать как можно больше россиянцев во имя Аллаха и согласно Джихаду. В честь обоих названы улицы в Моцкве и мост в Питере.
Украинцы России почтили память жертв "Большого террора" - Цензор.НЕТ 9293
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Нормальный и СВОБОДНЫЙ УКРАИНЕЦ должен был продать всё имущество и свалить из паРаши (куда угодно) ещё в 2014 году. А это не украинцы, а фактически либо холопы московской империи, либо предатели и коллаборационисты!
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Пам`ять про загиблих - добра справа...
Український прапор на росії, також добре...
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UA andrew_sc
Так у них и шизик Иван Грозный вполне обожаемый персонаж. На втором месте, наверное. Тоже москалей пачками кончал
=========
Грозный в пролёте.Самыми выдающимися людьми все времен и народов жители России называют Иосифа Сталина (38%), на втором месте президент РФ Владимир Путин (34%), на третьем - Александр Пушкин (34%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром"В пятерку лидеров также вошли вождь Октябрьской революции 1917 года Ленин (31%) и царь Петр I (29%).
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Де Правда
Пам`ять про загиблих - добра справа...
Український прапор на росії, також добре.
========
Верите? Как говорят,не верь глазам своим,тем более из Мордора. Картинка для иноСМИ,с ураинскими флагами,под патронатом ФСБ и с его участием.....ведь вы уже поверили,что )(уйло не такое уж )(уйло
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