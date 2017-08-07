 Украинцы России почтили память жертв "Большого террора". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
5 августа исполнилось 80 лет после начала волны массовых убийств в СССР. В карельском урочище Сандармох состоялось чествование погибших. Сюда прибыли представители генконсульства Украины в Санкт-Петербурге во главе с генеральным консулом Лесей Лозинской, а также генконсулы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Присутствующие возложили венки и зажгли свечи памяти по погибшим украинцам.
В мероприятиях также приняли участие украинцы Карелии, представители украинских организаций России, общественных организаций Москвы. У креста была прочитана молитва за упокой душ сыновей и дочерей Украины, Каждый из них был упомянут поименно (официально обнаружены в списках украинцами Карелии).
Напомним, что уже 20 лет украинская общественность Карелии, России чтит память невинно убиенных жертв сталинских репрессий. К сожалению, на этот раз на мероприятиях впервые не было Юрия Дмитриева, председателя карельского "Мемориала", который и открыл урочище Сандармох. В наказание за свою активную общественную деятельность он находится в РФ под надуманным уголовным преследованием.
Сандормох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Здесь на площади 10 гектаров в 1930-х годах органы НКВД расстреляли свыше 9500 человек 58 национальностей. Среди жертв - преимущественно спецпоселенцы и заключенные с Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей системы ГУЛАГ СССР, а также жители окрестных сел. Всего на этой территории обнаружено 236 расстрельных ям.
В урочище Сандармох были расстреляны писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Зеров, Григорий Эпик, Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас, историк Сергей Грушевский (брат президента УНР Михаила Грушевского), политики, общественные и церковные деятели, ученые, военные.
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А обічно раЖку-срань так не назіваю...
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Президент Чеченостана Владимир Хуепутин на каникулах-подводной рыбалке в Сибири ловит щуку...... в гидрокостюме OMER (производство Италия - страна член НАТО) и с камерой GoPro для подводной съёмки (производство USA - член НАТО, Госдеп, Хахлы-прадались-за-пиченьки).
Август. 2017 год. Россеянское импортозамещение идёт полным ходом.
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Рамзана Кадыровна, Герой Расеи, неофициально состоял в ополчении Ичкерии.
Отец Ахмат Кадыровна, Герой Расеи, призывал убивать как можно больше россиянцев во имя Аллаха и согласно Джихаду. В честь обоих названы улицы в Моцкве и мост в Питере.
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Український прапор на росії, також добре...
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Так у них и шизик Иван Грозный вполне обожаемый персонаж. На втором месте, наверное. Тоже москалей пачками кончал
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Грозный в пролёте.Самыми выдающимися людьми все времен и народов жители России называют Иосифа Сталина (38%), на втором месте президент РФ Владимир Путин (34%), на третьем - Александр Пушкин (34%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром"В пятерку лидеров также вошли вождь Октябрьской революции 1917 года Ленин (31%) и царь Петр I (29%).
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Пам`ять про загиблих - добра справа...
Український прапор на росії, також добре.
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Верите? Как говорят,не верь глазам своим,тем более из Мордора. Картинка для иноСМИ,с ураинскими флагами,под патронатом ФСБ и с его участием.....ведь вы уже поверили,что )(уйло не такое уж )(уйло
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