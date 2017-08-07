 ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:30. У поворота на Барышевку автомобили "ВАЗ" и "Opel" двигались навстречу друг другу.
"В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. В этой машине выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице. Водитель транспортного средства "Opel" остался жив, пассажир авто погибла", - сказано в сообщении.
Фото: ГУ НП в Киевской области/Facebook
Полиция выясняет все причины и обстоятельства столкновения на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и спасатели.
Как сообщалось ранее, по данным патрульной полиции Украины, в январе-июне 2017 года 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
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