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 ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Полиция выясняет причину лобового столкновения на Бориспольской окружной дороге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:30. У поворота на Барышевку автомобили "ВАЗ" и "Opel" двигались навстречу друг другу.

"В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. В этой машине выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице. Водитель транспортного средства "Opel" остался жив, пассажир авто погибла", - сказано в сообщении.

ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция 01
Фото: ГУ НП в Киевской области/Facebook

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Полиция выясняет все причины и обстоятельства столкновения на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и спасатели.

Как сообщалось ранее, по данным патрульной полиции Украины, в январе-июне 2017 года 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО
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