 Женщина пыталась подкупить пограничников сотней евро, чтобы незаконно вывезти сыновей в Италию. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.
"Направляясь в Италию с двумя сыновьями 2002 и 2007 годов рождения, она денежными средствами в размере 100 евро попыталась изменить решение пограничников, которые отказали ей с детьми в выезде за пределы Украины", - сказано в сообщении.
При осуществлении паспортного контроля пограничный наряд Чопского отряда установил, что несовершеннолетние граждане Украины не имеют надлежащим образом оформленных документов - заявления отца о согласии на выезд за границу, заверенную нотариусом, или других соответствующих документов, например, о лишении его родительских прав, признании пропавшим без вести и т.д.
Именно поэтому им было отказано в выезде, с чем мать не согласилась и решила "уладить вопрос" подкупом. Пограничники доложили об инциденте руководству.
С целью выяснения обстоятельств и принятия правового решения о возможных признаках преступления, предусмотренного ч.1 статьи 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", пограничники об указанном факте сообщили в Ужгородский отдел полиции в Закарпатской области.
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Топ самых здоровых наций мира (рейтинг от Bloomberg, 2015)
Место Страна Уровень здоровья населения
1 Сингапур 89,45%
2 Италия 89,07%
3 Австралия 88,33%
4 Швейцария 88,29%
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На вопрос "Что Вам нравится в Италии?" ответили:
Безумно вкусная кухня, с неординарным творческим подходом к приготовлению, множество деликатесов, приготовленных из натуральных продуктов;
Полная независимость итальянцев от общественного мнения, жизнь по принципу "Делаю и говорю то, что хочу, а не как и что люди скажут";
Улыбчивость, открытость, добродушие людей, теплое отношение к ближнему. К примеру, во многих ресторанах кухня расположена прямо на виду, владельцы и повара могут запросто поболтать с клиентом;
Возможность жить и культурно развиваться среди великолепия и очарования истории, которое встречается в Италии на каждом шагу;
Ухоженность пожилых итальянок;
Терпеливость, любовь к детям, включение ребенка в социальную жизнь, начиная с младенчества (итальянские мамы не сидят дома в декрете в буквальном смысле этого слова, а ходят в музеи и рестораны, не смущаясь сосок, колясок и кормлений)
Нетронутая дикая природа, чистые леса, озера и морское побережье;Распродажи;Разнообразие способов проведения досуга;
Любовь к домашним животным;
На улицах не встретишь разгуливающих в нетрезвом состоянии людей.
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Флоренция и Венеция чистенькие,а в Риме грязи и мусора,птичьего помета навалом.
ЗЫ правильно сделали что тормознули дамочку.
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Вон за Тараса Шевченко дали 2,5 тысячи рублей ассигнациями.
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"У Венесуелі бунтівники захопили військову базу
Група заколотників також оприлюднила відео із закликом до повстання проти Мадуро.
У неділю, 6 серпня, у Венесуелі група бунтівників захопила військову базу "Фуерте Парамакай" та оголосила про початок повстання проти режиму президента Ніколаса Мадуро, оприлюднивши відео з відповідним змістом. Про це повідомляє El Nacional.
Групу заколотників очолив Хуан Кагваріпано, який на відео заявив про "законне повстання проти тиранії Мадуро".
"Це не переворот. Це цивільні та військові дії, щоб відновити конституційний порядок. Але ще більше - щоб врятувати країну від повного знищення", - заявив Кагваріпано.Militares Activos se Declaran en Rebeldía contra Nicolás Maduro
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