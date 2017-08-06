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Все про:взятка (4331) Госпогранслужба (2940) подкуп (477)

 Женщина пыталась подкупить пограничников сотней евро, чтобы незаконно вывезти сыновей в Италию. ФОТО

взятка

На Закарпатье в пункте пропуска "Тиса" 41-летняя гражданка Украины пыталась подкупить пограничников, чтобы ей позволили вывезти детей без надлежащих документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

"Направляясь в Италию с двумя сыновьями 2002 и 2007 годов рождения, она денежными средствами в размере 100 евро попыталась изменить решение пограничников, которые отказали ей с детьми в выезде за пределы Украины", - сказано в сообщении.

При осуществлении паспортного контроля пограничный наряд Чопского отряда установил, что несовершеннолетние граждане Украины не имеют надлежащим образом оформленных документов - заявления отца о согласии на выезд за границу, заверенную нотариусом, или других соответствующих документов, например, о лишении его родительских прав, признании пропавшим без вести и т.д.
Именно поэтому им было отказано в выезде, с чем мать не согласилась и решила "уладить вопрос" подкупом. Пограничники доложили об инциденте руководству.

С целью выяснения обстоятельств и принятия правового решения о возможных признаках преступления, предусмотренного ч.1 статьи 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", пограничники об указанном факте сообщили в Ужгородский отдел полиции в Закарпатской области.


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почему никто не учитывает, что "так называемый отец" лишает детей лучшего будущего или возможности попутешествовать в цивилизации??? Я считаю, это террор и он должен быть наказуем.
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А если "так называемая мамашка" - *лядь, которая решила запрыгнуть на *ер первому встречному итальяшке? А отец детей может быть порядочным человеком, дети любят его, и совсем не хотят уезжать за границу? Если отец детей вполне обеспеченный человек? И не факт, что детям в Италии будет лучше. Поэтому давай без пурги. Закон - есть закон.
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Пункт первый, здравоохранение:
Топ самых здоровых наций мира (рейтинг от Bloomberg, 2015)
Место Страна Уровень здоровья населения
1 Сингапур 89,45%
2 Италия 89,07%
3 Австралия 88,33%
4 Швейцария 88,29%
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и далее по тексту:

На вопрос "Что Вам нравится в Италии?" ответили:
Безумно вкусная кухня, с неординарным творческим подходом к приготовлению, множество деликатесов, приготовленных из натуральных продуктов;

Полная независимость итальянцев от общественного мнения, жизнь по принципу "Делаю и говорю то, что хочу, а не как и что люди скажут";

Улыбчивость, открытость, добродушие людей, теплое отношение к ближнему. К примеру, во многих ресторанах кухня расположена прямо на виду, владельцы и повара могут запросто поболтать с клиентом;

Возможность жить и культурно развиваться среди великолепия и очарования истории, которое встречается в Италии на каждом шагу;

Ухоженность пожилых итальянок;

Терпеливость, любовь к детям, включение ребенка в социальную жизнь, начиная с младенчества (итальянские мамы не сидят дома в декрете в буквальном смысле этого слова, а ходят в музеи и рестораны, не смущаясь сосок, колясок и кормлений)

Нетронутая дикая природа, чистые леса, озера и морское побережье;Распродажи;Разнообразие способов проведения досуга;

Любовь к домашним животным;

На улицах не встретишь разгуливающих в нетрезвом состоянии людей.
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Не идеализируйте,пожалуйста)Встречали в Италии Новый Год.Первый раз видела как выпитые бутылки от шампанского итальянцы разбивали прямо об дорогу.Утром площади Рима были по щиколотку в битом стекле.
Флоренция и Венеция чистенькие,а в Риме грязи и мусора,птичьего помета навалом.
ЗЫ правильно сделали что тормознули дамочку.
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В так случае нужно всех детей с Украины вывезти, раз здесь так плохо жить.
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Даже если бы в Италии было 99,99%, это не исключает плохих намерений этой женщины. Всё относительно.
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Дрыщатик , иди уже спать . Мамка покушать приготовила
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Однозначно, намекнули что на двух сыновей 100 евро сумма ничтожная.
Вон за Тараса Шевченко дали 2,5 тысячи рублей ассигнациями.
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по нашему закону нужно "заявление отца о согласии на выезд за границу несовершеннолетних, заверенную нотариусом".
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Женщина думала,шо погранцы работают по старому,а по новому надо дороже
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Довольно рядовая новость, можно было бы и не постить.
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Я знаю как победить корупцию - нужно взятку называть пожертвованием как в церквях где попы уже во входные двери храмов не влазят и коррупции нет.
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Женщина подкупила пограничников двумя тысячами евро и вывезла сыновей в Италию. ФОТО
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Бывает такое. Только сейчас практически нет таких пограничников лохов, чтобы терять свою кормушку за сотку евро.
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Забавно, новость о подкупе в 100 евро постим, а восстание военных в Венесуэле нет. К чему бы это?)
"У Венесуелі бунтівники захопили військову базу
Група заколотників також оприлюднила відео із закликом до повстання проти Мадуро.

У неділю, 6 серпня, у Венесуелі група бунтівників захопила військову базу "Фуерте Парамакай" та оголосила про початок повстання проти режиму президента Ніколаса Мадуро, оприлюднивши відео з відповідним змістом. Про це повідомляє El Nacional.
Групу заколотників очолив Хуан Кагваріпано, який на відео заявив про "законне повстання проти тиранії Мадуро".
"Це не переворот. Це цивільні та військові дії, щоб відновити конституційний порядок. Але ще більше - щоб врятувати країну від повного знищення", - заявив Кагваріпано.Militares Activos se Declaran en Rebeldía contra Nicolás Maduro
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ответить тебе к чему бы это? ну первое еще нет точных подтверждений. второе - США молчат. и третье самое важное - военный переворот ждет и этих петухов.
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теперь у папы точно будет справка для поездок за границу с детьми: мама сидит
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖенщина пыталась подкупить пограничников сотней евро, чтобы незаконно вывезти сыновей в Италию. ФОТО
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