 Женщина пыталась подкупить пограничников сотней евро, чтобы незаконно вывезти сыновей в Италию. ФОТО

ГПСУ. Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра





"Направляясь в Италию с двумя сыновьями 2002 и 2007 годов рождения, она денежными средствами в размере 100 евро попыталась изменить решение пограничников, которые отказали ей с детьми в выезде за пределы Украины", - сказано в сообщении.





При осуществлении паспортного контроля пограничный наряд Чопского отряда установил, что несовершеннолетние граждане Украины не имеют надлежащим образом оформленных документов - заявления отца о согласии на выезд за границу, заверенную нотариусом, или других соответствующих документов, например, о лишении его родительских прав, признании пропавшим без вести и т.д.

Именно поэтому им было отказано в выезде, с чем мать не согласилась и решила "уладить вопрос" подкупом. Пограничники доложили об инциденте руководству.



