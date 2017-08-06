 Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил троих детей. От наезда одна девочка (9 лет) с велосипедом отлетела на десяток метров - на нее пришелся основной удар. Она еще была жива до приезда медиков, однако реанимационные мероприятия врачей не дали результата и ребенок умер в "скорой".
Другую девочку забрали с переломами конечностей, мальчик отделался испугом.
На месте возмущенная толпа хотела линчевать водителя. Совершить самосуд не дали полицейские.
Алкотестер показал 2.23 промилле.
На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.
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