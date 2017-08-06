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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж

В Киеве по улице Садовой на дачном массиве Осокорки в результате ДТП погиб ребенок, еще двое детей пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил троих детей. От наезда одна девочка (9 лет) с велосипедом отлетела на десяток метров - на нее пришелся основной удар. Она еще была жива до приезда медиков, однако реанимационные мероприятия врачей не дали результата и ребенок умер в "скорой".

Другую девочку забрали с переломами конечностей, мальчик отделался испугом.

На месте возмущенная толпа хотела линчевать водителя. Совершить самосуд не дали полицейские.

Алкотестер показал 2.23 промилле.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус с детьми из Крыма попал в ДТП в России: 4 человека погибли, 8 - госпитализированы

Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 01Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 02Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 03Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 04

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Новые дороги, отсеют дураков, только плохо что из за дураков страдают водители не нарушаюшие ПДД
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АТО в порівнянні з дорожними жертвами просто безобідна забава за яку ще й гроші платять. Да, буду цинічним.
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Час назад в борисполе в дтп погибло 5 взрослых и 2 малых детей
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Давно кажу що совдепвські машини для нас було саме те. Коли 100 км на годину були шиком.
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вы думаете на этой скорости мало убивались? не меньше чем сейчас
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Цензор , ты проследи за этим случаем ... Хочу узнать , за какую сумму продадут жизнь украинского гражданина в этот раз . Другими словами , за какую сумму отмажут этого выблядка .
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Не, смерть - это перемещение у царство божее, а, следовательно,- награда за праведную жизнь.
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Недавно чудик на лисапеде через две полосы решил налево повернуть - первый раз за три года услышал как на машине АБС с ЕСП работает.
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Вообще отмороженный мудак, пивас был просто заряжен в подлокотник, невменяемый сука, нет слов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 9-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж
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