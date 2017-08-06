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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж

В Киеве по улице Садовой на дачном массиве Осокорки в результате ДТП погиб ребенок, еще двое детей пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил троих детей. От наезда одна девочка с велосипедом отлетела на десяток метров - на нее пришелся основной удар. Она еще была жива до приезда медиков, однако реанимационные мероприятия врачей не дали результата и ребенок умер в "скорой".

Другую девочку забрали с переломами конечностей, мальчик отделался испугом.

На месте возмущенная толпа хотела линчевать водителя. Совершить самосуд не дали полицейские.

Алкотестер показал 2.23 промилле.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус с детьми из Крыма попал в ДТП в России: 4 человека погибли, 8 - госпитализированы

Позже в полиции также подтвердили, что находясь в состоянии опьянения, водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением - и сбил двух детей, которые шли на обочине. В результате ДТП 8-летняя девочка от полученных травм погибла, а 11-летнюю девочку с переломами ключицы и бедра госпитализировали в медицинское учреждение.

Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля "Шевроле" - 32-летний уроженец Луганской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в городе Киеве сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время устанавливается механизм ДТП.

Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 01Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 02Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 03Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами 04
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Может случайно упадёт с лестницы после прогулки в сизо?!
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Пьяный за рулем это смертельная угроза а следовательно автоматом в тюрягу. Хотя с другой стороны с нашими мусорамии и нашими судами просто взятки выростут!! так что пока не будет нормальной правоохранительной системы вместе с нормальными судами всякое ужесточение ответствености до фени!!
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коли вже цих виродків будуть розстрілювати на місці..!!
Діточок шкода..
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Потому что дебилов много, традиции бухим ганять остались, наказание недостаточное, не боятся , а если мажеры или боссы, то им вообще все с рук сходит, этому дебилу и пожизенного мало как по мне, а ему непредумышленное пикрутят.
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или скажут что еще один эпилептик оказался с правами а следовательно не подсуден
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Эпилепсия болезнь богатых. Старый лач не тянет. А вообще ул Садовая очень узкая и кривая. Судя по фото - темное время суток, а там еще и освещение не всегда включают. Я когда там еду - скорость минимум плюс нога возле педали тормоза. А как ехало пьяное один Господь знает... Похоже у нас даже расстрел на месте не заставит задуматься и не садиться за руль.
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Пьяный проспится, дураку ничего не поможет - но когда пьяный дурак....
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По водиле алконавту понятно .Но тут вопрос ,что делали трое маленьких детей в вечернее время на дороге без присмотра?
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ЭТО ДАЧНЫЙ МАССИВ, А ДЕТИ БЫЛИ НА ТРОТУАРЕ.
ВОПРОС - ЧТО ДЕЛАТЬ С АЛКОНАВТОМ ВОДИТЕЛЕМ; КОНЧАТЬ НА МЕСТЕ ИЛИ МЕДЛЕННО В ТЮРЬМЕ ?
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Ну дачный массив и что?Почему в такое время трое маленьких детей сами?Не вижу я там тратуара там я вижу обочину дороги.Именно на обочине он их сбил !Водилу ублюдок это понятно и таких валить нада,водила это уже окончательная цепочка в этом ужасном трагическом случае.Маленькие дети поздно на обочине это звиздец !!!Да ещё и в дачном массиве где пьяных одиотов хватает !!!Вопрос к родителям ПОЧЕМУ?
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ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОШЛА ОКОЛО 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. ЕЩЕ БЫЛО СОВСЕМ СВЕТЛО.
ДА, ЭТО ТРАГЕДИЯ, ТРАГЕДИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
НО У МЕНЯ ВОПРОС НЕ К РОДИТЕЛЯМ И НЕ "ПОЧЕМУ", А К ВЛАСТИ, К ПАРЛАМЕНТУ И ВОПРОС "СКОЛЬКО ЕЩЕ ВАМ НУЖНО СМЕРТЕЙ ОТ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ?"
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Поддерживаю Вас. Когда наконец запретят автомобили, а всех водителей расстреляют? Это Вы имели ввиду? Что власти могут сделать? Штрафы не помогают и не помогут...
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1. Дорога в осокорках узкая. На выходные много пьют и потом пьяными едут в ближайший магазин. А надо как в Словакии там ставить полицию и останавливать машины с проверкой на алкоголь. Будет хороший улов.
2. В австрии есть закон, запрещающий детям до 10 лет находится без взрослых на улице и дома.
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МЕСТО ТРАГЕДИИ НАХОДИТСЯ РЯДОМ С АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКОЙ, КОТОРОЙ Я ЧАСТО ПОЛЬЗУЮСЬ. ДА, ДОРОГА УЗКАЯ, ИНТЕНСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ,ЗАКРЫТЫЙ ПОВОРОТ, НО ТАМ ЕСТЬ ТРОТУАР И НОРМАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ ЕЗДЯТ АККУРАТНО.
ПРИЧИНА ТРАГЕДИИ - В ПЬЯНОМ ВОДИЛЕ-УБИЙЦЕ !
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Новые дороги, отсеют дураков, только плохо что из за дураков страдают водители не нарушаюшие ПДД
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АТО в порівнянні з дорожними жертвами просто безобідна забава за яку ще й гроші платять. Да, буду цинічним.
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Придурок, нашел, что с чем сравнивать. В АТО гибнут наши герои. Но они гибнут, понимая, что остановили и сдерживают лавину гибелей. Они сдерживают ПОЛНУЮ оккупацию и агрессию Украины со стороны паРАШИ. Если бы не наши защитники, то Украина давно была бы утоплена в собственной крови. Примеры из истории приводить? Или сам утухнешь, паРашоид никчемный?
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Ти дурбелик по ходу напроти дзеркала сидиш. Я привів порівняння з цивільними з АТО, які там гинуть по поводу і без, а тут їм доплачують, як переселенцям. Шо ж ти за таке тупе кацапське падло, яке вирішило пропіариться на трупах наших героїв?
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Час назад в борисполе в дтп погибло 5 взрослых и 2 малых детей
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Давно кажу що совдепвські машини для нас було саме те. Коли 100 км на годину були шиком.
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вы думаете на этой скорости мало убивались? не меньше чем сейчас
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Не, смерть - это перемещение у царство божее, а, следовательно,- награда за праведную жизнь.
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П*тин - хороший хлопака, а всі хто проти - лайно. Так написано на стіні.
Віруни це такі ж як і ватани - їм хоть шо не доводь, все одно ти будеш неправий. Якщо сумніваєшся - тут була новина навіть - на Закарпатті на стіні клюбу проступили "лики". Бабки позбігалися і тото лизали, а знаєш чим ті "лики" були, чи підказати?
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Недавно чудик на лисапеде через две полосы решил налево повернуть - первый раз за три года услышал как на машине АБС с ЕСП работает.
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не напоминайте за литовские номера, такое впечатление, что без справки о мудачестве эти машины не продают.
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Вообще отмороженный мудак, пивас был просто заряжен в подлокотник, невменяемый сука, нет слов.
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Такие трагедии будут продолжаться до тех пор, пока за вождение в пьяном виде (поймали первый раз) не будут конфисковываться права пожизненно, а за смерть по вине пьяного урода за рулем- не будет присуживаться пожизненное заключение.
Родители вывезли деток "оздоровиться" не даче.............
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Не изобретайте велосипед.
При Союзе первый раз - три года лишения, второй - пять лет, третий - пожизненное лишение водительского удостоверения.
Штраф применялся, как исключительная мера наказания.
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Еще и на луганских номерах . слов нет. Соболезную родителям. По хорошему, этого недоделка надо было на первом дереве вздернуть.
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Доки не буде справжньої відповідальності за вождіння в нетверезому стані -вища міра або пожиттєве з повною конфіскацією майна, доти ось такі виродки будуть продовжувати вбивати людей
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Такие вопросы не решаются только в уголовном порядке, т.к. пьяный, когда садится за руль, вовсе не собирается попасться в руки полиции. Единственный способ - технический: специальное устройство с трубочкой, куда водитель должен дыхнуть, прежде чем сесть за руль. Такую фиговину нужно ставить, приняв закон, всем кто однажды был пойман за рулём с превышением величины 0,3 промилле. Причём ставить устройство - за счёт самого нарушителя, с ежемесячной оплатой аренды устройства, которое будет считаться собственностью МВД (попытка взлома - покушение на гос.собственность).
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хоть вводите большую ответственность за вождение в пьяном виде хоть не вводите. толку ноль. пьяный не соображает что творит.
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я вам скажу, що конфіскація авто дуже допоможе.
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В Осокорках давно нужно наводить порядок. Дорга узкая, машин ОЧЕНЬ много, велосипедисты ездят просто по дороге, в том числе и дети. Дачный массив переполнен, снимающими дачи разного рода людьми, часто депрессивного характера. Здесь машины с номерами ВВ и АН особенно заметны возле местного АТБ. Все об этом знают, все все видят. Вот, вам результат. Сколько там езжу, ни одного авто ППС даже близко не наблюдал. Часто сам задавался вопросом, почему дети ездят в темное время суток на велосипедах без отражателей по автомобильной дороге. Сам пару раз вспоминал родителей таких детей не совсем цензурным словом. Пьяного водителя не оправдываю. Но, поверьте, что на этой дороге нечто подобное могло случиться и с вполне трезвым водителем. Месяц-полтора назад сам наблюдал, как девочка на велосипеде съехала на проезжую часть и упала прямо на полосу встречного транспорта. Благо, в этот момент встречная машина была в метрах в 200-ах. Сейчас я жалею, что не отвез ту девочку к родителя и не высказал им все, что они заслуживают. Теперь я спрашиваю себя, не та ли это девочка? Очень жаль!!!!!!!
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Цього під.ра потрібно просто віддати людям на поговорить, а потім це все показати на всю країну, дивись і охочих їздити п"яними поменшає.
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Це все правильно. А от, що робити з батьками, котрі своїх дітей випускають їздити у темряві по ДУЖЕ небезпечній дорозі, та ще й без спеціального обладнання? Чим вони відрізняються від п"яниці за кермом? От у чому питання.
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Трагедия произошла около 8 часов вечера - засветло.

Вы считаете, что теперь нам нельзя ходить по обочине в темряве ?
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Вы видели дороги на Осокорках ? Вам же писали очень узкие, в сравнении это второстепенная дорога в селе.
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Діти йшли не по дорозі, а по обочині, час 20.00 світло. Нам що, під алкоголіків підстраюватися? Може краще алкашів за кермом на нуль множити на містці?
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Вчинити самосуд не дали поліцейські.

Это всё, на что они способны. Могли бы и не торопиться...
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Если бы ВОЙНА НА ДОРОГАХ не была СТАТИСТИКОЙ (с миллионными жертвами), то можно было причитать, а так всё уже давно ясно люди сами не желают решать эту острую проблему ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ (а производители идти на дополнительные расходы, которые ведут к удорожанию, только по причине большей наживы и больших барышей).
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Водія треба було забити на місці до приїзду поліцаїві поширити цю новину по Україні. Такий акт прямого правосуддя суттєво зменшив би кількість п'яних водіїв.
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От пьяных за рулем избавит только тюрьма. Просто поймали - 1 месяц, Второй раз поймали - 6 месяцев, 3 раз, - 3 года колонии. Причем обязательная трудотерапия - мытье вокзальных туалетов, уборка говна и мусора, с обязательной фотосессией и отправкой фото на работу и в соответствующее СМИ (чтоб родина знала своих героев). После исправления оплата услуг по содержанию, и пропитанию, по тарифам 3-х звёздочных отелей. Для неимущих - продление срока до "пока отработает".
Правда от дебилов за рулем эти средства не помогут, но придумать тоже можно, что-то в этом роде.
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ЗЫ. Эти меры если нарушение было без последствий. По последствиям другие статьи, только с усугублением вины раза в полтора.
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Про наслідок, внаслідок чи унаслідок я не згоден. Це все є у нашій мові і московія тут ні до чого )))
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Увесь бардак у країні - це безкарність.
Усі балачки про корупцію, п'янство, розруху, бездіяльність посадовців, занепад виробницьтва, розкрадання ресурсів - то усе ліріка для лохов. Усе це підтримується тими, хто має можливість красти.
Варто ввести поправку про спеціальне швидке і суворе посадовлення суддів і усе швидко увійде у терпиму норму.
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судді це лише вершина проблеми, Та й останні події щодо конкурсу до Верховного суду не дають оптимізму. Тупик.
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Взагалі-то вершина проблеми - закон про вибори у Верховну Раду. З мутними депутатами усі реформи потрапляють у тупик.

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а про суддів спецзакон потрібен тому, що шкіру здирали у давнину саме з суддів...
Це якась спеціальна порода людей - на них просте покарання, тіпа відрубати руку, не діє.
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Хтось з дописувачів хіба не буде намагатися ВИРІЩИТИ ПИТАННЯ НА МІСЦІ за незначні порушення , а буде вимагати від поліцая складання протоколу , виправдовуючи себе браком часу, дуже поспішаємо до хворої матері, треба у лікарню везти.Якщо відповісте на це питання відверто - то й буде відповідь чому у нас не так як там.ЛИШЕ НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ зупиняє правопорушника. А вбивати за вживання за кермом - принаймні недалекоглядно (хтось від 100 грамів втрачає розсуд . а комусь і 500 потрібно для цого) і повинно враховуватись як обтяжуюча обставина при скоєні злочину ( пошкодження майна- ДТП без людей, тяжкі, легкі ушкодження. замах, ненавмисне, вбивство - карний кодекс.
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В свое время в Калифорнии досаждали воры-бандиты. Народ справился с ними довольно быстро и просто. Повешенный вор больше не украдет. Пристреленный бандит больше не убьет.
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у нас такі б дії призвели до строків тим хто чинив би оборону і супротив. Єдиний виняток - опір при проникненні в житло...і то...
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10000гр если успееш дать до передачи дела в суд,права вернут и фсе.С таким руководством страны толку не будет,только взятки ростут
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Нужно было дать линчевать мразоту. Пока не ожесточат наказание за вождение в пьяном виде - таки трагедии будут продолжаться
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А я всегда говорил, что пьяных за рулём надо выводить из машины и расстреливать на месте публично !!
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По даним поліції--найбільше пяних за кермом і неадекватних --з луганськими і донецькими номерами . Але і своїх дебілів достатньо. Особливо "грішать" водії з корочками. потрібно змінити законодавство--пяний за кермом--забирати права на строк 3р. створив пяний угрозу для життя іншим--конфіксат авто і значний штраф,а загибель--15р. По іншому --тисячі жертв по вині пяних. Це відповідальність депутатів.
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ви думаєте не позбавляють прав? - сідають за кермо без прав і їдуть, трохи акуратніше.
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Вся эта х...йня прекратится,когда будут не хотеть,а реально линчевать это пьяное быдло!
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Сколько ещё должно погибнуть детей,чтобы ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде????
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Хотела Линчевать Толпа но самосуд не дали совершить подъехавшие через 20 минут полицейские!!! а толпа все эти 20 минут так хотела.........
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Штрафи відмінити за водіння в стані сп"яніння, замінити позбавленням волі. Перший раз - 3 місяці, 2 раз - 6 місяців, 3- 3 роки.
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це не поможе - допоможе тільки конфіскація авто.
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Не про те кажете. Нетверезий злочинець убив дівчинку 9 років. Чому злочинець - тому що нетверезий за кермом - злочинець. Чому убив - тому, що шансів у неї після удару машиною було дуже мало. Я проти самосуду, але прийняв би участь у суді Лінча над цим нетверезим вилупком, БО ДІТИ! А верховна зрада та поліція з судом разом мишей не ловлять.
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Нужно : просто сел пьяный за руль - уголовная ответственность минимум 3 года.
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отож і кажу...: Потрібен спеціальний сайт від мінюсту, де усі справи отримують свій код і простежуються від відкриття справи до виправдання чи звільнення з в'язниці.
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ты забыл какие суды у нас а какие в Японии! пока нет нормальных судов жесткость наказания до фени... просто не будет исполнятся не бесплатно конечно!!
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При чём тут суд? Никакой суд из пьяного не сделает трезвого. Садишься за руль пьяным, сразу ложи в багажник мешок с сухарями, на случай если поймают.
Если нажать на синий текст и почитать, там ещё интереснее - "наказанию также могут подвергнуться и пассажиры транспортного средства, которые знали, что водитель управляет автомобилем в пьяном виде. Для этой категории граждан наказание составляет три года тюрьмы или штраф в 500 тысяч йен (0,08 процента алкоголя в крови водителя) или два года тюрьмы или штраф в 300 тысяч йен (от 0,03 до 0,079 процента алкоголя).", "В штате Иллинойс максимальное наказание за "пьянку" за рулем - пожизненное лишение прав, три года тюрьмы и штраф 25 000 долларов". Только штрафы в сочетании с тюрьмой помогут. Я водитель с большим стажем. За всю жизнь я один раз тихонько проехал выпивши в глухом селе около 1,5 км, в магазин и обратно. Ничего тогда не случилось, но мне до сегодняшнего дня стыдно и я не могу сказать, что я никогда не садился за руль пьяным.
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Зараз знову вилізе якесь бидло і буде скиглити, що онжибилуставший, а врєдниє дєті ґуляют ґдєпапала
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж
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