 Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил троих детей. От наезда одна девочка с велосипедом отлетела на десяток метров - на нее пришелся основной удар. Она еще была жива до приезда медиков, однако реанимационные мероприятия врачей не дали результата и ребенок умер в "скорой".
Другую девочку забрали с переломами конечностей, мальчик отделался испугом.
На месте возмущенная толпа хотела линчевать водителя. Совершить самосуд не дали полицейские.
Алкотестер показал 2.23 промилле.
На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.
Позже в полиции также подтвердили, что находясь в состоянии опьянения, водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением - и сбил двух детей, которые шли на обочине. В результате ДТП 8-летняя девочка от полученных травм погибла, а 11-летнюю девочку с переломами ключицы и бедра госпитализировали в медицинское учреждение.
Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля "Шевроле" - 32-летний уроженец Луганской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в городе Киеве сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время устанавливается механизм ДТП.
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Діточок шкода..
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ВОПРОС - ЧТО ДЕЛАТЬ С АЛКОНАВТОМ ВОДИТЕЛЕМ; КОНЧАТЬ НА МЕСТЕ ИЛИ МЕДЛЕННО В ТЮРЬМЕ ?
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ДА, ЭТО ТРАГЕДИЯ, ТРАГЕДИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
НО У МЕНЯ ВОПРОС НЕ К РОДИТЕЛЯМ И НЕ "ПОЧЕМУ", А К ВЛАСТИ, К ПАРЛАМЕНТУ И ВОПРОС "СКОЛЬКО ЕЩЕ ВАМ НУЖНО СМЕРТЕЙ ОТ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ?"
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2. В австрии есть закон, запрещающий детям до 10 лет находится без взрослых на улице и дома.
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ПРИЧИНА ТРАГЕДИИ - В ПЬЯНОМ ВОДИЛЕ-УБИЙЦЕ !
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Віруни це такі ж як і ватани - їм хоть шо не доводь, все одно ти будеш неправий. Якщо сумніваєшся - тут була новина навіть - на Закарпатті на стіні клюбу проступили "лики". Бабки позбігалися і тото лизали, а знаєш чим ті "лики" були, чи підказати?
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Родители вывезли деток "оздоровиться" не даче.............
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При Союзе первый раз - три года лишения, второй - пять лет, третий - пожизненное лишение водительского удостоверения.
Штраф применялся, как исключительная мера наказания.
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Вы считаете, что теперь нам нельзя ходить по обочине в темряве ?
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Это всё, на что они способны. Могли бы и не торопиться...
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Правда от дебилов за рулем эти средства не помогут, но придумать тоже можно, что-то в этом роде.
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Усі балачки про корупцію, п'янство, розруху, бездіяльність посадовців, занепад виробницьтва, розкрадання ресурсів - то усе ліріка для лохов. Усе це підтримується тими, хто має можливість красти.
Варто ввести поправку про спеціальне швидке і суворе посадовлення суддів і усе швидко увійде у терпиму норму.
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Це якась спеціальна порода людей - на них просте покарання, тіпа відрубати руку, не діє.
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Хотелось бы узнать где он сейчас.
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Минимальное наказание за нетрезвое вождение в Японии составляет до трех лет лишения свободы с исправительными работами или штраф в 500 тысяч йен (около шести тысяч долларов). У нас надо сделать как в Японии, только вместо "или" вставить "и". Иначе ничего не поможет.
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Если нажать на синий текст и почитать, там ещё интереснее - "наказанию также могут подвергнуться и пассажиры транспортного средства, которые знали, что водитель управляет автомобилем в пьяном виде. Для этой категории граждан наказание составляет три года тюрьмы или штраф в 500 тысяч йен (0,08 процента алкоголя в крови водителя) или два года тюрьмы или штраф в 300 тысяч йен (от 0,03 до 0,079 процента алкоголя).", "В штате Иллинойс максимальное наказание за "пьянку" за рулем - пожизненное лишение прав, три года тюрьмы и штраф 25 000 долларов". Только штрафы в сочетании с тюрьмой помогут. Я водитель с большим стажем. За всю жизнь я один раз тихонько проехал выпивши в глухом селе около 1,5 км, в магазин и обратно. Ничего тогда не случилось, но мне до сегодняшнего дня стыдно и я не могу сказать, что я никогда не садился за руль пьяным.
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