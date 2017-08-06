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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:дети (3276) Киев (17795) рекорд (237)

 85 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Организовывались семьи самостоятельно - через социальные сети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Перед установлением рекорда все семьи зарегистрировались. Самым молодым участникам - всего лишь десять месяцев. Семьи приезжали и из других городов - Чернигова, Ривного, Одессы и Днепра. Представители Национального реестра проверяли свидетельства о рождении детей, чтобы сомнений достоверности рекорда не было ни у кого.

Рекорд в этой номинации в Украине не могли установить 8 лет. А теперь это удалось.

"Мы ждали открытия этой номинации с 2010 года. Наконец организаторы решились на это. Трудоемкость этого мероприятия, с точки сбора такой группы людей, это очень трудно выдержать и психологически, и физически", - говорит эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин.

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Организовывались семьи через социальные сети.

"Мы поняли, что нас 120 пар. Но собрать их всех где-то невозможно. Ну не поедешь же в ресторан. Нашли место, а потом подумали, почему бы и не сделать такой рекорд", - отмечает организатор мероприятия Марина.

Акция была посвящена Международному дню двойняшек. В ней могли принять участие дети в возрасте до 16 лет.



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85 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 0185 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 0285 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 0385 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 0485 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 0585 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 0685 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 0785 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины 08


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Кроме детей было бы интересно ещё старичков подтянуть
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Красиво! Надеюсь, что єто зрадофильі не обгадят.
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подозреваю, если бы такое мероприятие проходило в Мордоре - дебильные родители всех детей нарядили бы в гимнастерки с пилотками
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это просто великолепно. восхитительно и прекрасно, прелесть слов нет.
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Какая милота ! Спасибки за такую славненькую новость !
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если голосовать - то мой голос той фото, где сестричка и братик в ручки держитса - как два ангелочка - чистые и ясные взгляди, от их вида сияет - доброта и любовь.
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Зря не анонсировали это мероприятие заранее...
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а эти спились , не помогло ничего им, даже наоборот плохо что похожи

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Цензор.НЕТФотоОбщество85 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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