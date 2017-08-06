 85 пар близнецов и двойняшек в Киеве установили национальный рекорд Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
Перед установлением рекорда все семьи зарегистрировались. Самым молодым участникам - всего лишь десять месяцев. Семьи приезжали и из других городов - Чернигова, Ривного, Одессы и Днепра. Представители Национального реестра проверяли свидетельства о рождении детей, чтобы сомнений достоверности рекорда не было ни у кого.
Рекорд в этой номинации в Украине не могли установить 8 лет. А теперь это удалось.
"Мы ждали открытия этой номинации с 2010 года. Наконец организаторы решились на это. Трудоемкость этого мероприятия, с точки сбора такой группы людей, это очень трудно выдержать и психологически, и физически", - говорит эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин.
Организовывались семьи через социальные сети.
"Мы поняли, что нас 120 пар. Но собрать их всех где-то невозможно. Ну не поедешь же в ресторан. Нашли место, а потом подумали, почему бы и не сделать такой рекорд", - отмечает организатор мероприятия Марина.
Акция была посвящена Международному дню двойняшек. В ней могли принять участие дети в возрасте до 16 лет.
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