 Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Миротворца" в Facebook "А помог нам его туда поместить изменник Родины и пособник российских оккупантов из Судака некто Талипов Александр Валериевич.... Тестировали мордоскоп на его фото из профиля в ФБ и обнаружили эту фото с Дукалисом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исполнитель роли полицейского Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей" помещен в раздел "Чистилище" за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма.В июле в базу сайта "Миротворец" были внесены данные российских актеров Дмитрия Дюжева, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.