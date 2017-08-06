 Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Миротворца" в Facebook.
"А помог нам его туда поместить изменник Родины и пособник российских оккупантов из Судака некто Талипов Александр Валериевич.... Тестировали мордоскоп на его фото из профиля в ФБ и обнаружили эту фото с Дукалисом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, исполнитель роли полицейского Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей" помещен в раздел "Чистилище" за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма.
В июле в базу сайта "Миротворец" были внесены данные российских актеров Дмитрия Дюжева, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.
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он высказывался против анексии крыма...
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Пожрать приезжал.
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Дебил ты Селин , НО не Дукалис
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В одній серії цед талантіщє переховало "бандерівбця" в купе поїзда Мацква -Одеса
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Всех к йухам, навсегда, пусть в своем болоте сидят и квакают.
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поставтьте любое имя - Селин, Рагозин, Пукин,
Письков и еще примерно 140 миллионов руцких
пид$арасов.
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