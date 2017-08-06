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 Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО

В базу проекта "Миротворец" внесены данные еще об одном российском актере - звезде сериала о российских "ментах" Сергее Селине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Миротворца" в Facebook.

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"А помог нам его туда поместить изменник Родины и пособник российских оккупантов из Судака некто Талипов Александр Валериевич.... Тестировали мордоскоп на его фото из профиля в ФБ и обнаружили эту фото с Дукалисом", - говорится в сообщении.

Звезда российского сериала о ментах Селин пополнил черный список Миротворца 01

Звезда российского сериала о ментах Селин пополнил черный список Миротворца 02


Как отмечается, исполнитель роли полицейского Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей" помещен в раздел "Чистилище" за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма.

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В июле в базу сайта "Миротворец" были внесены данные российских актеров Дмитрия Дюжева, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.
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удивляюсь как Дюжев туда попал.
он высказывался против анексии крыма...
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А он не однократно к нам приезжал и при чем даже в этом году а теперь пускай ездит в солнечный магадан и на бархатные берега соловков.
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А что он тут делал? Родственники что-ли есть?
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Не прошел мордоскоп-попал в черный список миротворца.))
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Какое у него спитое лицо! Кушает беленькую ежедневно.
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Главное не пускать этих мразей из списка никогда ! И соседей попросить тоже . пускай сидят у себя на параше и лепят скульптуры из говна ! Какая она звезда . обычная свинья !
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Как же быстро испортить все, что ты делал\
Дебил ты Селин , НО не Дукалис
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Смотрю на фото этого СРУскрго алкаша, что некоторые называют актёром, и понимаю, что прав был великий Авицена и непревзойдённый Гиппократ, утверждая, что плешь (лысина) есть ни что иное, как естественный процесс превращения головы в жопу. Сначала по внешнему виду, а затем и по содержанию.
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Он должен попасть в не список миротворца, он должен попасть в список киллера!
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этот фильм, если смотреть весь от начала и до конца, станешь форменной ватой. а прикинь тогда какой он и кто он?!
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Це чмо грало в серіалі напів кацапа напів прибалта.
В одній серії цед талантіщє переховало "бандерівбця" в купе поїзда Мацква -Одеса
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То есть "сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях" было доказано ... этой фотографией?
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Надеюсь,этого достаточно,чтобы отказать во въезде пропитому ватану.
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Конечно достаточно, завтра врагом народа объявят Саакашвили, а там через пару годков и до вас очередь дойдет, соседи бдят
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И ничего подобного. Грузия в отличии от кацапии на Украину не нападала. Не стоит и сравнивать.
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создается впечатление,что эти отморозки,друг перед другом бахвалятся))) ...типа " -а ты есть в "Миротворце"? ,нет?,ну ты и лошара))) ...Лавров!,твоя очередь говорить.
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Зачем этих ватных тварей вообще пускать в Украину.
Всех к йухам, навсегда, пусть в своем болоте сидят и квакают.
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нЕнАВИЖУ ВСЕХ КТО НЕ В ГОВНЕ - дальше
поставтьте любое имя - Селин, Рагозин, Пукин,
Письков и еще примерно 140 миллионов руцких
пид$арасов.
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Ну Дукалис всегда был запутинцем ,, с ним понятно ,а что такое с Космосом ( Дюжевым ).? Он вроде раньше был противником Крымнаша и был против войны на Донбассе .?? Шо , уже тоже скурвился . ?
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Ахаха, вы реально имбицилы. Вы че правда думаете что на Донбассе с российской армией воюете? Если что вот она российская армия https://www.youtube.com/watch?v=rZO0YP-4N78 А на Донбассе вас обычные шахтеры в дупу стволами долбят )))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗвезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО
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