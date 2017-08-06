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 Оккупанты сообщают о пожаре площадью 50 гектаров в горах в Судаке. ФОТОрепортаж

пожар

Российские МЧСники привлечены к тушению природного пожара площадью 50 гектаров в горах в районе Судака в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает российское МЧС.

"В городском округе Судак в труднодоступной горной местности действует природный пожар на площади 50 га. Угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России с водосливным устройством (ВСУ-5)", - сообщили в ГУ МЧС РФ.

Вертолеты слили на возгорание 155 тыс. литров воды за 31 слив. На тушение также направлены самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ка-32.

"Огонь бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии. Личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности", - отметили в ведомстве.

Отметим, в оккупированном Крыму третий день стоит сорокаградусная жара.

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Да, ватники должны радоваться, теперь курортный сезон в Крыму точно будет в самом "разгаре".
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то у хуйла не броник, а срально-сакральная скрепа
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Обычно, в страну вечной охоты, отправляют свои.
И не стреляют посреди бела дня, а удавят в кабинете, а потом в газетах и по тв сообщают: "после долгой и продолжительной болезни...".
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та похрен броник. все равно его грохнут из РПГ
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В Судаке будут подавать фирменное блюдо "Судак запечённый в горах"
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Вот дайте нормальный полуостров вате в руки- И ИЗГАДЯТ
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Плохо в этой новости, только одно: пожар на 50-ти, а не на 500-та гектарах.
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ёпти! украина гарит, а они радуются как будто тундра горит. дебилы, бля (с)
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Горит оккупированная территория Украины, так что повод для радости есть.
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Иными словами, если у вас временно отняли квартиру и она сгорает - это повод для радости? Права Загорулько - ДБ
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Ну что сказать? Как не крути здесь остаётся только пожелать успеха пожарным в тушении украинского Крыма.
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Тушить надо новым импортозамещонным способом - камнями с неба)))
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то сарана, то вогонь ... то відключення електроенергії... Правильним шляхом ідете,кацапи і їхні прибічники
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То просто готовят новые пляжи для туристов.
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Интересно, Украина пошлет свой самолет - как в Черногорию?
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Скільки ж нам доведеться наш півострів, після кацапської вати, до ладу приводити. Жах!
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А забор воды в море делают.
Эти кацапские рукожопы ещё и море угробят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты сообщают о пожаре площадью 50 гектаров в горах в Судаке. ФОТОрепортаж
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