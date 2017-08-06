 Оккупанты сообщают о пожаре площадью 50 гектаров в горах в Судаке. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает российское МЧС.
"В городском округе Судак в труднодоступной горной местности действует природный пожар на площади 50 га. Угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России с водосливным устройством (ВСУ-5)", - сообщили в ГУ МЧС РФ.
Вертолеты слили на возгорание 155 тыс. литров воды за 31 слив. На тушение также направлены самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ка-32.
"Огонь бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии. Личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности", - отметили в ведомстве.
Отметим, в оккупированном Крыму третий день стоит сорокаградусная жара.
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хйуло у бронике поджигает...
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И не стреляют посреди бела дня, а удавят в кабинете, а потом в газетах и по тв сообщают: "после долгой и продолжительной болезни...".
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https://www.youtube.com/watch?v=XflNBmue0BE
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Эти кацапские рукожопы ещё и море угробят.
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