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Все про:актер (251) Голливуд (34) Черновцы (392)

 Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 6 августа, в Черновцах побывали звездная супружеская пара голливудских актеров – Мила Кунис и Эштон Кутчера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Молодой буковинец".

Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.

"Они приехали из Будапешта (где принимают участие в съемках фильма. - Ред.) буквально на несколько часов по личным вопросам. Встретились с ними в кафе "Кофеин" вблизи Театральной площади. Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только единственный намек на плохие украинские дороги. (...) Разговаривали о кино, разговаривали о том проекте, который мы ей предложили. Они посмотрели часть видео из фильма "Легенда Карпат", и им понравилось!", - рассказал Скобун.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Видеть как украинцы переживают революцию, войну очень тяжело. Страдания моей страны разбивают мне сердце", - Мила Йовович. ВИДЕО

"У Милы есть желание сняться в украинском фильме. Она увидела эти съемки, которые мы проводили. Понравились те локации и те костюмы. Она так и сказала: "Я бы с удовольствием снялась в каком-то украинском фильме", - сообщил режиссер.

Актеры прогулялись по улице Кобылянской, побывали возле драмтеатра и на Соборной площади.

Отметим, Мила Кунис родилась в Черновцах в 1983 году. Ее семья эмигрировала в США в 1991 году и поселилась в Лос-Анджелесе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звезда Голливуда Джонни Депп выступил в поддержку Олега Сенцова. ФОТО

Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах 01Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах 02Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах 03Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах 04Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах 05Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах 06Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах 07

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Отличная новость) Дороги исправим надеюсь)
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"мила кулис"?! не так ли это милакунис, которая в интервью "грубо заявила, что никакая она не украинка"? милакунис: "никакая я не украинка"
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Хоть один сайт в Украине правильно фамилию актера пишет. Я даже начал уважать Цензор!
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Ви праві. Але в нашій країні з транслітерацією серйозні проблеми - з нею не працює жоден філолог-фахівець. А знаючи, які малолітні "експерти" є в ЗМІ у міжнародних відділах, отримуємо купу лайна і різночитання. Хай вже ліпше Кутчер, аніж "Катчер", як переклали деякі дебіли, а інші поширили))))
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Я знаю, как его фамилия по-английски пишется. Зачем это мне?)))))
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Я не сомневаюсь .. А это подтверждение твоей правоты . Всего лишь .
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Катчер,это бывший Деми Мур и игравший в "Эффект бабочки"?

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Нет. В "Эффекте бабочки" снимался актер Эштон Кутчер. Именно тот, что на фото. Актер он, правда, средненький...
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Міла з Чернівців..
На батьківщину приїхала.
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А зацените, украинки карьеру в Голливуде слелали: Мила Кунис, Мила Йовович, Ольга Куриленко ! Красотки
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В Черновцах в общепите продают мамалыгу (сам покупал). Буковина, однако. Но, ведь не молдаване же.
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головне що поблизу не було предура Мірошніченка
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Памятаю вона раніше казала, що її та її родину "гнобили" по національній ознаці в Чернівцях, тому вони змушені були імігрувати. Зараз про це нічого не казала???
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Запостите кто-нибудь новость на раша ресурсах. Пусть плохо спят 😊
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Катчера конечно в Голливуде уже все забыли давно. Последний фильм вышел в 2014 году. Сериалы не считаются. А вот у Милы Кунис всё развивается лучше чем у Миллы Йовович. Привет Русановка (Киев). Ещё из звёзд с Украины можно вспомнить Ольгу Куриленко (Бердянск). 3 украинские актрисы в Голливуде. К сожалению актёров украинского происхождения не знаю ни одного.......
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗвезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах. ФОТОрепортаж
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