 Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Молодой буковинец".
Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.
"Они приехали из Будапешта (где принимают участие в съемках фильма. - Ред.) буквально на несколько часов по личным вопросам. Встретились с ними в кафе "Кофеин" вблизи Театральной площади. Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только единственный намек на плохие украинские дороги. (...) Разговаривали о кино, разговаривали о том проекте, который мы ей предложили. Они посмотрели часть видео из фильма "Легенда Карпат", и им понравилось!", - рассказал Скобун.
"У Милы есть желание сняться в украинском фильме. Она увидела эти съемки, которые мы проводили. Понравились те локации и те костюмы. Она так и сказала: "Я бы с удовольствием снялась в каком-то украинском фильме", - сообщил режиссер.
Актеры прогулялись по улице Кобылянской, побывали возле драмтеатра и на Соборной площади.
Отметим, Мила Кунис родилась в Черновцах в 1983 году. Ее семья эмигрировала в США в 1991 году и поселилась в Лос-Анджелесе.
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На батьківщину приїхала.
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